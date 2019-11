New Articles

Politiet meldte mandag morgen om et trafikkuhell i Eikremsvingen i Molde. «Singelulykke, bil av veien - ukjent skadeomfang». Operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes opplyste til Rbnett at kun fører, ei kvinne i 30-åra, var i bilen, og at hun framsto som uskadd.

– Det rapporteres om glatt vegbane på stedet, sier hun.

Litt før kl. 10 bekrefter politiet at kvinna er uskadd. «Svært glatt på stedet er årsaken til uhellet», bekrefter de, og opplyser at det ikke opprettes sak.