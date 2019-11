New Articles

Inn på teppet for trygdeskandalen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) møter tirsdag klokka 10 i Stortinget for å redegjøre for trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Det vil bli debatt umiddelbart etter redegjørelsen. Hauglie kan bli møtt med mistillit fra opposisjonen. Både Rødt og SV vurderer det.

Utviklingsministeren til Nepal

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein reiser til Nepal for politiske møter, for å delta på en internasjonal sult-konferanse og for å besøke norskstøttede prosjekter i landet. Sak sendt mandag.

OPEC med langtidsprognoser

OPEC legger tirsdag fram sin årlige rapport med langsiktige prognoser for verdens oljeproduksjon framover i Wien i Østerrike.

Den siste uka har flere børser, især de oljeprisdrevne, hatt en opptur på grunn av høyere oljepriser etter at Irans oljeminister har uttalt at han forventer ytterligere produksjonskutt etter OPEC-møtet.

Mulig avtalesignering i Jemen

Den internasjonalt anerkjente regjeringen i Jemen ventes å undertegne en maktdelingsavtale med separatistene i Det sørlige overgangsrådet i sør. Avtalen ekskluderer houthi-opprørerne.

De to styrkene som er enige om avtalen, er begge allierte med den saudiledede koalisjonen som kriger mot jemenittiske houthi-opprørerne.

Tidligere Trump-rådgiver for retten

Donald Trumps venn og tidligere valgkamprådgiver Roger Stone stilles for retten i Washington tirsdag. I Russland-etterforskningen ble han tiltalt for å ha løyet for Kongressen, for å ha påvirket vitner og for å ha motarbeidet rettsvesenet i forbindelse med sin kontakt med WikiLeaks og hackingen av Demokratenes eposter i 2016.

President Trump driver valgkamp i Kentucky tirsdag.