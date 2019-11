New Articles

Nytt fengslingsmøte for Philip Manshaus

Oslo tingrett skal ta stilling til spørsmålet om fortsatt fengsling av draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22).

Politiet er nå i hovedsak ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor i saken og har konkludert med at Manshaus ikke hadde medhjelpere da han angrep al-Noor-moskeen i Bærum i sommer.

Rapporten om farlig avfall presenteres

Ekspertutvalget om farlig avfall overleverer sin rapport og anbefalinger til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I april opprettet regjeringen utvalget som har vurdert hvordan mengden farlig avfall i Norge kan reduseres og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan sikres.

Macron til Kina – med venner fra EU

Frankrikes president Emmanuel Macron starter på et tre dager langt besøk i Kina, hvor han skal møte president Xi Jinping og ventes å signere en rekke næringslivsavtaler.

En litt uvanlig vri på besøket er at den tyske utdannings- og forskningsministeren Anja Karliczek og EUs landbrukskommissær Phil Hogan slutter seg til deler av Macrons reise.

Det britiske underhuset velger ny leder

Underhuset velger mandag ny leder etter at John Bercow trakk seg da brexitdebatten var på sitt heftigste i Parlamentet tidligere i høst, og sa at han skulle gå av 31. oktober, når landet etter planen ville tre ut av EU.

Etter ti år ba Bercow torsdag forsamlingen falle til ro en siste gang. Ifølge BBC har han bedt om «Order!» nærmere 14.000 ganger.

New Delhi innfører ny miljøpolitikk

New Delhi innfører midlertidig tak på antallet biler for etter at myndighetene erklærte folkehelsekrise før helgen. Konsentrasjonen av de minste og mest helseskadelige partiklene (2,5 mikrometer) steg til over 900 mikrogram per kubikkmeter, langt over helseskadelig nivå.

22 av verdens mest forurensede byer ligger i India.