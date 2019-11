New Articles

Raftoprisen deles ut

Syrisk-libanesiske Rouba Mhaissen mottar den gjeve menneskerettsprisen Raftoprisen på Den Nationale Scene i Bergen.

Mhaissen tildeles prisen for sin kamp for syriske flyktninger i Libanon. Hun har grunnlagt organisasjonen Sawa for Development and Aid.

Ett år til presidentvalget i USA

Nedtellingen til neste års presidentvalg er i gang.

Kommer president Donald Trump til å få fire nye år i Det hvite hus? Eller vil amerikanerne ha en demokrat som president? På meningsmålingene er det Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders som ligger an til å bli demokratenes kandidat.

Islamsk samarbeidsorganisasjon møtes

Kontaktgruppen til Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) skal holde et møte om Somalia i Doha i Qatar.

OIC er en mellomstatlig organisasjon med 57 medlemsland, inkludert Palestina.

Kjendisgallaen 2019

En rekke priser vil bli delt ut under Kjendisgallaen, som arrangeres på Gamle Logen i Oslo.

Blant annet vil Wenche Foss’ Ærespris bli delt ut. Kveldens programledere er Ingeborg Heldal og Stian «Staysman» Thorbjørnsen.