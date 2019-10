Forskere vil vite om nordmenn liker sommertid eller vintertid best

New Articles

Nå vil forskere høre hva nordmenn mener om saken og om flertallet helst ønsker sommertid eller vintertid året rundt.

Natt til søndag klokken 3 må klokken igjen stilles tilbake til vintertid i Norge og over 70 andre land. Men vekslingen mellom sommertid og vintertid kan snart være over i Europa. I EU diskuteres nå et forslag om å gå bort fra systemet. Det er uklart hva Norge kommer til å gjøre. En forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen ønsker nå å undersøke hva nordmenn mener.

Vintertid igjen fra natt til søndag Veksling mellom vintertid og sommertid er tøft for hjertet Det kalles verdens største søvneksperiment og øker risikoen for hjerteinfarkt og ulykker. I helgen må vi stille klokka igjen. I 2021 kan det være slutt.

– Vi vet at meningene er delte. Mange er forbannet over forslaget om å avvikle sommertid, mens andre synes det er kjempebra. Nå vil vi vite hva flertallet mener, sier professor Bjørn Bjorvatn ved Universitetet i Bergen til NTB.

Bjorvatn leder Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer og er ansvarlig for undersøkelsen. Han håper så mange som mulig vil gå inn på lenken www.sovno.no for å si sin mening.

– Vi håper at mer enn 20.000 nordmenn besvarer undersøkelsen. Jo flere svar, jo lettere blir det å konkludere når det gjelder hva nordmenn mener, sier Bjorvatn.

Da EU gjennomførte en tilsvarende undersøkelse i 2018, svarte 84 prosent at de ønsket å skrote sommertiden.

Vil se på geografiske forskjeller

De som svarer, vil få en automatisk tilbakemelding om de faller inn under gruppen A- eller B-mennesker. Om det er noen forskjell i preferanser mellom de to gruppene, er en av tingene forskerne vil undersøke.

Forskerne er også spente på om undersøkelsen kan avdekke geografiske forskjeller.

– Det er jo stor forskjell på når solen står opp om morgenen og når den går ned om kvelden avhengig av hvor du bor i landet. Mellom for eksempel Øst-Finnmark og Bergen kan det jo være mange timer forskjell avhengig av årstid, og også mellom Oslo og Bergen er det nærmere en halvtimes forskjell. Dette kan godt ha betydning for hva man foretrekker av sommertid eller vintertid, men dette er ikke tidligere undersøkt, sier Bjorvatn.

Avventer EU

Forskergruppen mener undersøkelsen vil gi nyttige svar som kan brukes når myndighetene skal ta stilling til om Norge skal fortsette eller slutte med å veksle mellom sommer- og vintertid.

Norges tidsminister, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), har også varslet at regjeringen vil sende spørsmålet ut på høring.

Han sier norske myndigheter nå avventer behandlingen i EU. EU-kommisjonen har foreslått å gå bort fra ordningen, og det pågår for tiden diskusjoner i rådet om saken. Målet er at EU-landene skal bli enige i begynnelsen av desember. Siden hvert medlemsland kan få bestemme om de vil fortsette med sommertid eller ikke, kan forslaget innebære økte tidsforskjeller i Europa.

Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980, samt i noen perioder tidligere.

FAKTA OM VINTERTID OG SOMMERTID:

Natt til søndag 27. oktober må du stille klokken en time tilbake.

En ordning med å stille klokken en time fram om våren og en time tilbake på høsten igjen. I Norge blir dette ofte kalt sommertid og vintertid. Det er vintertiden som regnes som normaltid.

Norsk normaltid ligger én time foran universaltid. Ved overgang til sommertid blir norsk tid liggende to timer foran universaltid.

I dag benytter 76 av verdens land systemet med sommertid, det vil si mindre enn 40 prosent av verdens land.

Mer enn 140 land har på et eller annet tidspunkt brukt sommertid. Rundt halvparten har avviklet ordningen.

EU-kommisjonen foreslo i fjor høst å slutte med sommertid, saken er ennå ikke ferdig behandlet. Det er ventet at Norge vil følge etter dersom EU kutter sommertiden. En eventuell endring vil trolig skje i 2021.

Siden hvert medlemsland kan få bestemme om de vil fortsette med sommertid eller ikke, kan forslaget innebære økte tidsforskjeller i Europa.

Ordningen har vært begrunnet med å få lengre og lysere kvelder om sommeren, samt energisparing. Noen land innførte sommertid under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen. Det sies at George Hudson var den første som foreslo sommertid. Han var forsker og ønsket seg mer sol på kvelden for å drive med insektsamling.

Det er dokumentert at det å kappe en time søvn om våren når vi går til sommertid, kan ha uheldige effekter på helsen. På verdensbasis går både antall hjerteinfarkt, psykiatriske innleggelser og trafikkuhell opp dagen etter.

Norge hadde sommertid første gang i 1916, deretter 1940-45, 1959–1965 og så hvert år siden 1980.

En god huskeregel for hvilken vei klokken skal stilles, er å tenke at man om våren ser fram til sommeren og stiller dermed klokken fram. På høsten lengter man tilbake til sommeren og stiller klokken tilbake.

Kilder: Nærings- og fiskeridepartementet og timeanddate.no og Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer.