Høyre kollapser, Venstre og KrF under sperregrensen

Samtidig er både Venstre og KrF under sperregrensen

Ap er den klare vinneren på målingen med en fremgang på 2,3 prosentpoeng til 29,1 prosent.

Hadde det vært valg nå, ville Ap og Sp vært større sammen enn Høyre, Frp, KrF og Venstre i til sammen. Og med SV på laget ville et rødgrønt styre hatt forsprang på hele 18 mandater, skriver Vårt Land. Dagens regjeringspartier får bare 70 mandater på denne målingen. Det er 15 færre enn det som behøves for å danne et flertall på Stortinget.

Erna Solberg sier at det er naturlig at målingene svinger:

– At velgerne setter seg på gjerdet er et godt utgangspunkt for å vinne dem tilbake. Høyres snitt på målingene ligger nær valgresultatet, som var et godt valg for oss. Det er naturlig at målingene svinger i løpet av perioden, sier statsministeren i en kommentar til målingen.

Venstre faller 0,7 prosentpoeng til 2,7 prosent og KrF står på stedet hvil med en oppslutning på 3,5 prosent. Frp er det eneste regjeringspartiet som øker – med 1,1 prosentpoeng til 13,5 prosent. Men det er fortsatt 1,7 prosentpoeng ­under valgresultatet fra 2017.

Slik ser målingen ut: Ap 29,1 (+2,3), Frp 13,5 (+1,1), Høyre 22,5 (-4,0), KrF 3,5 (-), Rødt 4,4 (+0,3), Sp 11,2 (-), SV 7,3 (+0,4), Venstre 2,7 (-0,7) og MDG 3,7 (+0,3).

Målingen ble gjennomført av Norstat på vegne av Vårt Land mellom 22. og 28. januar 2019. 691 personer er intervjuet. Feilmarginen er ikke oppgitt, men er normalt mellom 1 og 3 prosentpoeng.