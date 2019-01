New Articles

FRÆNA: Kvinnen ble stoppet av politiet ved to-tiden natt til tirsdag. Hun fikk førerkortet beslaglagt på stedet og tatt med til legevakta for blodprøve. Hun er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Politiet rykket ut etter tips fra publikum som reagerte på kvinnens kjøring. Ingen kom til skade under hendelsen.