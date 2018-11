Ny trafikkulykke på Eiskrem

New Articles

AUKRA: Nødetatene rykket like før klokka 18.30 ut til ei trafikkulykke på Eiskrem vest for Molde. To biler med til sammen fire personer var involvert i det politiet omtaler som ei møteulykke.

Alle fire er kjørt til Molde sjukehus. Ifølge politiet satt det en voksen og to barn i den ene bilen og én voksen i de andre. – Allle involverte skal være bevisst, opplyser politiet.

Ulykka skjedde på fylkesveg 662 i Aukra kommune. Ifølge politiet er det 70-sone på stedet, men flere har gjort Rbnett oppmerksom på at det korrekte er 80 km/t.

Vegen er nå åpnet i ett felt forbi ulykkesstedet.

Saken oppdateres

I forrige uke krasjet en personbil med en lastebil i det samme området.

