Else May Botten blir fylkesmann - om tre år

Helseminister Bent Høie blir ny fylkesmann i Rogaland. Else-May Botten blir fylkesmann i Møre og Romsdal og Tom Cato Karlsen i Nordland.

Utnevnelsene ble gjort av Kongen i statsråd fredag.

Botten og Høie er i dag innvalgt på Stortinget for henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre fram til 2021. De vil derfor tidligst tiltre når denne perioden går ut.

Kommunaldepartementet opplyser at det vil bli kunngjort midlertidig embete som fylkesmann i Møre og Romsdal og som fylkesmann i Rogaland.

– Det som skjer nå er at fordi det blir så lang konstitueringstid, så må stillingen lyses ut, sier Lodve Solholm, dagens fylkesmann i Møre og Romsdal, som etter planen går av og blir pensjonist til nyttår.

– Utlysningen har jeg forstått at departementet vil gå i gang med relativt raskt, i og med at vi må ha noen som kan ta over fra 1. januar 2019, sier Solholm til Rbnett.

– Og du ønsker ikke å sitte lenger i stillingen?

– Nei, nå er jeg så forberedt på å bli pensjonist, sier Solholm.

– Hva er din kommentar til valget av Else-May Botten som ny fylkesmann i Møre og Romsdal?

– Jeg vil gratulere henne og ønske henne lykke til. Og slik jeg kjenner henne, så tror jeg hun vil gjøre det godt i denne jobben, sier Solholm.

Tom Cato Carlsen er overlege og tidligere statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det er uklart når han tiltrer i stillingen.

– Viktig jobb

45 år gamle Else-May Botten sitter i dag i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og dessuten i Arbeiderpartiets sentralstyre.

Da hun søkte stillingen, sa hun at hun ser på fylkesmannsjobben som spennende og utfordrende, og understrekte at hun etter 20 års arbeid med Møre og Romsdal kjenner fylket godt.

– Min søknad er bygd på en mulighet til å bruke min erfaring og kompetanse i en viktig jobb her hjemme, ikke et signal om at jeg ikke ønsker å gjøre en innsats i politikken nasjonalt fremover, sa Botten til NTB.

20 år på tinget

Bent Høie har siden 2013 vært helseminister, og har sagt at han vil fortsette med det så lenge regjeringen blir sittende og statsministeren ønsker det. Men fra 2021 er det slutt både på livet som statsråd og stortingspolitiker.

– I 2021 vil jeg ha sittet over 20 år på Stortinget, og det er derfor på tide å slippe andre til, sa Høie da det i høst ble klart at han ville bli fylkesmann.

Høie konkurrerte om jobben med blant andre tidligere regjeringskollega Solveig Horne.