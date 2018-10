Tysk navnebølge i Norge: Her er 300 navn du kan vurdere

familieogoppvekst

– Det har vært økning for både gutter og jenter de siste to tiårene i Norge, og nå er det jentene som får flest tyske navn, forteller navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.

Fra rundt år 2000 begynte bruken av tyske navn å øke for gutter, og ble doblet fra fem til ti tyske navn i topp 100 guttenavn i tidsrommet 2000 til 2010. Fra 2010 har det vært jentenes tur, med dobling fra fire til åtte tyske navn i topp 100 jentenavn fra 2010 til 2017, forteller han.

Ser man på topp 500 i 2017 var det 40 guttenavn og 56 jentenavn med tysk opphav. Det vil si at rundt ti prosent av de mest brukte navnene var tyske.

– Mange har tyske navn i slekten, og det er gjerne disse som trekkes frem nå, sier Utne.

Han har ikke tro på at tyske navn vil ødelegge for andre navnebølger:

– Jeg tror neppe noen av de store navnebølgene for tiden blir veldig mye svakere de neste årene. Slikt går langsomt. Litt flere tyske navn endrer ikke de store trendene.

Nederst i saken finner du 300 navnetips fra navneforsker Ivar Utne.

Les også:

De mest populære tyske navnene

I topp 50 for 2017 finner vi de tyske navnene Henrik, Johan, Ulrik, Herman og Ludvig for guttene, og Emma, Ida, Amalie, Hedda, Ada, Oda og Mathilde for jentene. Emma har hatt flere førsteplasser de siste årene.

– De tyske navnene som øker mest i popularitet for tiden er Ulrik, Ludvig, Emrik og Albert for guttene, og Ada og Alina for jentene, sier Utne.

Mindre populære navn som også øker er Wilhelm, Hugo, Helmer, Ivo, Ebbe, Wilmer, Lyder og Lauritz for gutter, og Hedvig, Wilma, Adelen, Othilie, Elsa, Othelia, Tilje, Adelina, Aline, Thilde, Otilie og Tilia for jenter.

– Jeg har mest tro på Ada, Adelen, Othilie, Othelia, Ulrik, Ludvig, Emrik og Albert fremover.

Hugo kan også være verdt å merke seg. Navnet er foreløpig ikke vanlig i Norge, men er å finne høyt i topplistene i andre europeiske land.

Navnetips for dem som ønsker mer sjeldne navn

Er du ikke på jakt etter topp 100-navn, synes Utne du godt kan velge Tilje, Aline, Thilde, Adela, Tilia eller Helmine til jenter, og Ebbe, Lyder, Laurits, Otto eller Bernhard til gutter.

Noen navn som er mye brukt i Tyskland har ennå ikke slått an i Norge. Kanskje kan disse også være aktuelle å velge?

– Det kan være jentenavn som Louise, Klara, Lara, Alina, Melina og Antonia, sier Utne.

Han trekker også frem Leonie/Leoni, Nele/Neele som kommer av Kornelia og Finja/Finya som kommer av Finn.

– For guttene kan det være Luka/Luca, Paul, Finn, Anton, Henry, Samuel, Leonhard/Leonard, Niels/Nils og Levin.

Navnetips for dem som ønsker virkelig sjeldne navn

Noen tyske navn ble brukt i Norge på 1700- og 1800-tallet, men er ute av bruk i Norge nå, eller kun brukt av noen veldig få (under fire).

Eksempler på jentenavn kan være Berte, Giskem, Hermike, Helken, Helleborg, Hildegard, Hilken, Kiøniche, Leviken, Minka, Talke, Vally og Wendela.

For gutter kan det være Barthold, Berthold, Bertrand, Brigt, Dankert, Ditlev, Eberhard, Engebret, Gjeble, Hartvig, Helmut, Henri, Hennig, Lambrigt, Lykke, Mentz, Pitter, Svennik, Sønnik, Villum og Wolfgang.

Tyske eller nederlandske navn?

Noen av navnene nevnt i artikkelen kan oppleves som nederlandske – med god grunn. Nordtyske og nederlandske navn var veldig like lenge, og det er vanskelig å vite sikkert hvor navnene har opprinnelse fra.

– Alida, Bertine, Dyveke, Gesine, Tønnes, Evert og Teis er tyske navn som brukes eller har vært brukt i Norge i nederlandsk form, sier Utne.

300 navnetips for deg som ønsker å gi barnet ditt et navn med tysk opphav

Jentenavn:

Adele

Adelen

Alette

Alida

Alina

Aline

Alisa

Alise

Alma

Amalia

Amalie

Amina

Anneke

Annika

Annike

Anniken

Barche

Barke

Belinda

Berche

Berta

Berte

Bertha

Bertine

Christel

Clarche

Clarke

Clasche

Claske

Cornilske

Dyveke

Ebba

Edda

Edel

Edle

Emma

Elsa

Else

Frederikke

Frida

Fride

Gertrud

Gertrude

Gesine

Gisken

Gjertrud

Gjesine

Gjeske

Greta

Grete

Gretha

Grethe

Gunda

Hansine

Harmiche

Harmike

Harmke

Hedvig

Heidi

Helchen

Helken

Helleborg

Helmine

Helvig

Henrikke

Hermiche

Hermiken

Hermine

Hilchen

Hildeborg

Hildegard

Hildegund

Hildegunn

Hilken

Hilleborg

Hillegard

Ida

Idda

Idde

Irma

Irmelin

Iselin

Janicke

Janniche

Janniche

Jannicke

Jannike

Kanelka

Kanelken

Karnelske

Katrinken

Kiøniche

Kiønike

Klarche

Klarke

Klasche

Klaske

Konelke

Kornilske

Kristel

Køniche

Kønike

Leviken

Linda

Linka

Linken

Lisken

Lykke

Maiken

Marika

Mariken

Mathilda

Mathilde

Matilda

Matilde

Minka

Nielsche

Nielske

Nilske

Oda

Olkje

Othilie

Otilie

Pernilsche

Pernilske

Petriche

Petrikke

Rikke

Silke

Stinche

Stinke

Tale

Talke

Thale

Thilde

Tilde

Tilla

Trineke

Trinke

Trude

Ulla

Ulrikke

Valborg

Vally

Velmike

Venche

Vendela

Venke

Vibecke

Vibeke

Vilma

Viveke

Welmiche

Welmika

Welmike

Wenche

Wendela

Wencke

Wenke

Wilma

Wilmiche

Øllegaard

Øllegard

Øllegård

Guttenavn:

Aimar

Albert

Alvin

Ansgar

Anton

Arnold

Arvin

Barthold

Bernard

Bernhard

Bernt

Berthold

Bertil

Bertram

Bertrand

Brigt

Brikt

Boye

Burchard

Burkhard

Børt

Carsten

Claes

Claus

Conrad

Dankert

Detlef

Detlev

Didrik

Dirk

Ditlef

Ditlev

Dittmann

Ebbe

Eberhard

Egmund

Eilert

Eimar

Embret

Emik

Emrik

Engebret

Engebrikt

Evald

Evert

Ferdinand

Flemming

Frans

Franz

Frederick

Frederik

Fredrick

Fredrik

Frits

Fritz

Geble

Gerbrand

Gerhard

Gert

Gjeble

Gjert

Gottfried

Gottschalk

Gottskalk

Hans

Hartvig

Hein

Heine

Helmer

Helmich

Helmik

Helmut

Helwig

Henki

Henko

Hennig

Henning

Henrik

Herman

Hermann

Hildebrand

Hilmar

Hugo

Ingebrigt

Ingebrikt

Ivo

Jahn

Jan

Janko

Johan

Johann

Jurits

Jørg

Jørgen

Karsten

Kjønik

Klaus

Konrad

Kurt

Lambrigt

Lambrikt

Lemmik

Lennart

Leonard

Liebhard

Liebwald

Lorentz

Ludvig

Ludvik

Lyder

Lydiche

Lydike

Lykke

Meinhart

Mentz

Menz

Moltke

Norbert

Petter

Pitter

Rein

Reinert

Richard

Rikard

Robert

Roland

Rudolf

Sigfred

Sigvart

Sivert

Svennik

Swenke

Sønnik

Teis

Theis

Tønnes

Ulrik

Valter

Vilhelm

Villum

Walter

Walther

Wendel

Wendt

Werner

Wilchen

Wilhelm

Wilken

Wolfgang

