Trude Naimak mistet hunden på nyttårsaften: – Hadde det ikke vært for fyrverkeriet, kunne Balder fremdeles vært i live.

familieogoppvekst

Hun husker fremdeles den vonde telefonsamtalen med broren.

«Balder er forsvunnet. Vi har lett over alt», sa han.

Kvelden før hadde hunden hennes Balder, en Airdale Terrier, forsvunnet fra hjembyen hennes i Tromsø.

– Det var en veldig utrivelig beskjed å få. Jeg ble veldig lei meg, forteller Trude Holm Naimak (42).

Selv etter så mange år, er det fortsatt én ting hun ikke klarer å la være å tenke på:

Hva som egentlig skjedde med Balder.

– Balder trivdes aldri på nyttårsaften

I årene før Balder forsvant, trivdes han aldri på nyttårsaften. Han var skuddredd, slik mange hunder er denne dagen.

En nyttårsaften, i 2004, begynte han å pipe og ville ut rett før midnatt, men han fikk ikke slippe ut på grunn av rakettene.

Da tisset han på gulvet.

– Da måtte broren min naturligvis ta hunden ut likevel. Men i et øyeblikk mistet han taket på Balder og han løp av gårde.

Det ble satt ut annonser i avisen og iverksatt en leteaksjon.

Men Balder var sporløst forsvunnet.

– Det er sårt. Ingen kunne finne han. Han kom aldri tilbake, sier Naimak.

Enten har han blitt påkjørt og drept. Eller så har noen tatt ham, spekulerer hun.

– Hvis han hadde blitt påkjørt, burde noen ha sett en død hund liggende i grøften, men vi hørte ingenting.

– Helt forferdelig at vi får lov til å ha raketter

Hun mener det er viktig belyse hvilke konsekvenser raketter kan ha for dyrene.

– Jeg mener det er helt forferdelig at vi får lov til å ha raketter. Det er både dårlig for miljøet og farlig for mennesker og dyr. Hadde det ikke vært for fyrverkeriet, kunne Balder fremdeles vært i live.

I dag har Naimak kommet over sorgen. Hun har fått seg en ny hund som heter Punky.

Det er en Labradoodle som hun har hatt i to og et halvt år – og som er av en mye roligere hunderase enn Balder.

– Hun er ikke redd på nyttårsaften!

Likevel kommer ikke Naimak til å ta med Punky ut i årets siste timer.

– Jeg ønsker ikke å utsette henne for hverken lydene eller de visuelle inntrykkene, sier hun.

– At hunden ikke er redd nå, betyr ikke at den ikke kan bli det

Balder er ikke alene om å ha vært redd på nyttårsaften. For mange hunder og andre dyr er nyttårsaften nemlig er stor påkjenning.

– Støyen er uvant og vanskelig for dyr å forstå. Det forårsaker ofte alvorlig frykt og redsel, sier Eva Kristine Wiik, markeds- og kommunikasjonskonsulent i Norsk Kennel Klub.

Selv om du har en hund som ikke er redd fyrverkeri, råder Wiik om ikke å ta den med ut.

– Det at hunden ikke er redd nå, betyr ikke at den ikke kan bli det, mener hun.

Andre dyr på nyttårsaften Det er godt kjent at mange hunder er redde for raketter, men det er ingen grunn til å anta at andre dyr har det bedre på nyttårsaften. Katter går stort sett og gjemmer seg på egen hånd, men kan også bli redde og skadet. De bør derfor holdes inne når det er rakettoppskytning. Ville dyr og fugler blir også påvirket av rakettene. Det betyr at de også kan bli engstelige og nervøse. Dyr i luftegård bør tas trygt inn i fjøset eller stallen, og bør holdes under oppsyn hvis det er fyrverkeri i nærheten. Kaniner har svært god hørsel, og er spesielt utsatt for de høyde lydene. Særlig de som holdes ute, bør skånes. Kilde: Julie Grell, Dyrevernalliansen

Mange flykter i panikk

Det finnes ingen fasit på hvordan dyr reagerer på fyrverkeriet, men som oftest flykter hunder i panikk i forbindelse med raketter som skytes opp.

– I noen tilfeller så kommer ikke hunden tilbake. Faren for å bli påkjørt eller skadet er stor for et dyr som flykter i panikk, sier Wiik.

Det er derfor viktig å ha planlagt nyttårsdagen- og kvelden på forhånd, slik at hunden får det best mulig.

Slik skjermer du hunden på nyttårsaften Luft hunden godt tidlig på dagen. Ha alltid hunden i bånd på lufteturer. Lag et «gjemmested» til hunden på et kjent sted, hvor den kan føle seg trygg, og er skjermet for lyd- og lysinntrykk utenfra. Vær sammen med hunden, gjerne med musikk i bakgrunnen, slik at lydene utenfra blir mindre fremtredende – men husk at overdreven oppmerksomhet kan forsterke frykten hos hunden. Begrens eller unngå bruk av fyrverkeri, og ikke ta med hunden ut. Pass på at den hverken er for mett eller sulten og gi gjerne hunden noe ekstra godt å tygge på. Det er viktig å selv ignorere smellene, og opptre normalt overfor hunden. Hold gjerne hunden sysselsatt. Hold deg edru. Høy promille og redde dyr er en dårlig, og i verste fall farlig kombinasjon. Kilde: Norsk Kennel Klub og Dyrevernalliansen.

Bruk av feromoner og medikamenter

Har du en hund som blir veldig redd av lydene og lysene fra fyrverkeri?

Da finnes det måter du kan redusere frykten deres på under nyttårsfeiringen.

– Feromoner kan alltid anbefales i stressende situasjoner. Dette er kunstig fremstilt beroligende duftstoffer, sier veterinær Julie Grell i Dyrevernalliansen.

Feromonene, som man finner i dyrebutikker, tilsvarer de samme duftstoffene som tispen utskiller når hun ammer valper. Det har en beroligende effekt på både unge og voksne hunder, og er fri for bivirkninger for både dyr og mennesker, forklarer hun.

Men for de hundene som er veldig engstelige, er ikke feromoner alltid nok.

– Da er medikamentell behandling fornuftig, men dette må alltid gjøres i samråd med veterinær, påpeker Grell.

Men det aller beste man kan gjøre for hunder og andre dyr på nyttårsaften, er å ta hensyn.

– Velg raketter uten lyd, er hennes soleklare råd.

Forsker på hunder med angst for høye lyder

I samarbeid med Norsk Kennel Klub, har NMBU Veterinærhøgskolen (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i flere år samlet inn DNA-prøver fra hunder som reagerer med ekstrem frykt når de blir utsatt for fyrverkeri.

De håper å kunne finne ut av hvilke gener som gjør at noen hunder er mer redde for nyttårsraketter enn andre.

– Dersom de lykkes med å identifisere flere av disse genvariantene kan informasjonen brukes til å avle frem hunder som er mindre redde. Vi har god tro på at man vil identifisere gener av betydning, men det gjenstår mye arbeid, sier Kim Kathrine Linderud Bellamy ved NMBU/NKK.