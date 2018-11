Tror du dette er et tilbud? Det er det ikke.

familieogoppvekst

Dette er dagen for å la seg lokke av såkalte supertilbud, kupp og enestående sjanser. Pass på så du ikke forviller deg i alle fristelsene. For alt er ikke på tilbud, selv om det lett kan oppfattes slik.

– Bruken av Black Friday-plakater gir forbrukeren et inntrykk av han eller hun kan forvente et salg. Da må forretningene sørge for at det er samsvar mellom plasseringen av plakatene og de varene de faktisk har på salg. Og heller plassere varer til ordinær pris et annet sted i butikken.

Dette sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Vi har tidligere skrevet en sak om Black Friday. Der kunne Haugseth fortelle at de flere ganger har opplevd at forretninger har brutt markedsføringsloven på Black Friday.

Onsdagen før den store handelsdagen dro vi derfor selv ut i flere butikker i Oslo sentrum. Elektrokjeden Power skilte seg ut blant butikkene vi besøkte.

Dette gjorde vi Vi var innom Power, G-sport, XXL, Elkjøp, Nille og Kondomeriet onsdag ettermiddag 21. november. Vi tok stikkprøver av markedsføringen i forbindelse med Black Friday. Senere sjekket vi om dette var gjort i henhold til markedsføringsloven.

– Ingen av disse varene er på tilbud

Flere av varene hos Power var tydelig markert med «BLACK FRIDAY» og «KUPP HELE UKEN!» på selve prisetiketten.

Det gjaldt blant annet en Point Pro brødrister, flere støvsugere fra blant annet GRUNDIG og Point Pro, og en vakuumeringsmaskin fra Point Pro.

Men da vi kontaktet salgssjefen i Power, Thomas Marthinsen, kunne han fortelle at ingen av disse varene er på tilbud.

– Disse plakatene sier ingenting om at dette produktet er nedsatt. De har heller ikke vært i noen nasjonal markedsføring som Black Friday-tilbud. Hadde varene du viser til vært Black Friday-tilbud, ville produktene vært merket med førpris eller vært markedsført. Det skal være lett for kunden å se at en vare er på tilbud.

– Men hvorfor er disse utvalgte varene da merket med «Black Friday»?

– Vi bytter markedsføringselementer i hele butikken ved hver kampanje vi har, slik at kampanjen skal gjenspeiles i alle kanaler. Det er for å gi kundene en forståelse av at det finnes tilbud i butikken, sier Marthinsen og legger til at Power er opptatt av å overholde markedsføringsloven.

– Forstår du at den typen merking kan virke forvirrende for kundene?

– Ja, vi tar en intern runde på dette og ser på om vi kan gjøre merkingen tydeligere for kundene våre.

Lagertømming under Black Friday

Hos G-sport på Grensen i Oslo var store deler av butikken merket med gule og svarte Black Friday-plakater og ballonger.

Flere av tilbudene der var merket med førpris, slik loven tilsier. Men de markedsførte også for lagertømming denne dagen – med svarte og gule ballonger og Black-Friday-plakater.

– Er det problematisk å kombinere lagertømming og Black Friday?

– Det er tillatt å ha lagertømming og samtidig markedsføre for Black Friday i butikken, men jeg tenker at jo flere elementer en butikk har, desto vanskeligere er det å opptre så ryddig som de bør gjøre, sier direktøren i Forbrukertilsynet.

Ole-Anders Løge, markedssjef for G-Sport og G-MAX i Gresvig, sier at de har kontinuerlig fokus på at deres markedsføringsaktiviteter overfor forbrukerne skal være riktig og tydelig merket.

– For øyeblikket har vi to aktiviteter i butikk denne uken, lagertømming og salg/tilbud med før/nå priser.

– Tror dere at kunder kan oppfatte lagertømmingen som Black Friday-tilbud på grunn av ballongene og plakatene som brukes?

– Som det fremgår av bildene, kommuniseres det til forbrukerne at produktene er omfattet av en vare som er på lagertømming, sier Løge.

Markedsføringsekspert: – Vi har et sparegen i oss

– Vi mennesker tror gjerne at det butikkene kommuniserer, er sant. At de næringsdrivende er ærlige om tilbud, sier Dag Inge Fjeld.

Han er lektor ved Høyskolen Kristiania og jobber i tillegg som rådgiver innen markedskommunikasjon og målgruppeinnsikt.

Black Friday Årlig handledag som finner sted dagen etter Thanksgiving i USA. Dagen er tradisjonelt begynnelsen på julehandelen, og mange utsalgssteder åpnes ofte så tidlig som klokken tre på natten eller tidligere og tilbyr en rekke salgsvarer, ofte begrenset i antall eller tidsrom. Ettersom Thanksgiving i USA alltid faller på den fjerde torsdagen i november, vil Black Friday finne sted på en fredag mellom 23. og 29. november. Shoppingfenomenet ble introdusert i Norge i 2010. Kilde: Wikipedia

– Samtidig er det vel sånn at noen mennesker er gjennomgående skeptiske. De tror ikke på slike tilbud og vet at næringsdrivende tross alt er næringsdrivende og kan finne på rosenrøde formuleringer for å selge.

Fjeld beskriver handelsstandens språk som «super-språk» med høyt forbruk av forlokkende ord som «ellevilt», «supertilbud» og «kupp».

– Det ligger nok et sparegen i mange av oss. For noen kan det sammenlignes med en avhengighet: Man greier ikke la være å kjøpe det som fremstilles som billigere. Da er det ikke alltid vi gidder å undersøke om tilbudet faktisk er et tilbud, sier han.

Tips til deg som skal handle på Black Friday Forbrukerrådet har følgende råd til deg som skal handle på Black Friday: Kjøp noe du trenger, ikke alt annet.

Gjør undersøkelser på tilbudet før du slår til.

Reklamasjonsretten gjelder også på tilbudsvarer. Du har fem års klagerett på for eksempel hvitevarer, selv om de er kjøpt til halv pris.

Finner du varen billigere et annet sted, så er det mulig å få pengene tilbake. Eller en byttelapp. Du har angrerett om du handler på nett fra en norsk butikk eller en EU/EØS-butikk. Den kan du bruke både før og etter at du har mottatt tilbudsvaren. Handler du i en butikk, så sjekk om butikken tilbyr åpent kjøp eller tilgodelapp.

Handler du på kreditt, ha penger til å betale regningen innen forfallsdagen. Gjør du ikke det, kan du ende med å betale høye renter på tilbudet. På den annen side gir kredittkort en ekstra sikkerhet mot blant annet svindel. Da kan du faktisk klage til banken hvis butikken ikke gir deg det du har betalt for. Du har den samme rettigheten når du handler på nettet med et bankkort med Visa. Forbrukertilsynet har følgende råd når det gjelder markedsføringen: Reklamen hevder ofte at du må slå til på priskuppet «NÅ». I mange bransjer er det imidlertid hyppige kampanjeperioder, og ofte vil det være mulig å gjøre priskuppet med jevne mellomrom. Sjekker du prishistorikken, vil du kunne se om varen ofte er på tilbud. Kanskje er varen enda billigere på Cyber Monday eller under januarsalget.

Det er vanlig å markedsføre at for eksempel de første hundre eksemplarene av en gitt vare fås til nedsatt pris. Da kan man fort føle seg lurt om man kommer til kassen og opplever at man er nummer 101 som kjøper dette produktet.

Ikke alt er på salg på Black Friday

Direktøren i Forbrukertilsynet vil ikke kommentere markedsføringen i de enkelte butikkene direkte, men sier likevel dette:

– Det er lov til å ha noen varer som er på tilbud, og andre som ikke er det, under Black Friday. Men det er problematisk å fylle butikken med Black Friday-plakater uten å være ryddig og tydelig på hvilke varer som er på tilbud og ikke. Man må sørge for at det ikke blandes. Det betyr at butikker ikke skal gi kundene inntrykk av at noe er på tilbud dersom det ikke er det. Det er villedende markedsføring, sier hun.

– Er dette et brudd på markedsføringsloven?

– Vi kan ikke konkludere med noe uten en grundig saksbehandling. Det ville være i strid med forvaltningsloven å felle en næringsdrivende for brudd på markedsføringsloven uten at de får anledning til å svare for seg, sier Haugseth.

Det at norske forbrukere er blitt mer prisbevisste, mener Haugseth er et viktig signal som næringslivet bør ta med seg.

– Generelt tjener forretninger på å rydde opp i salgsmarkedsføringen. Gjør de ikke det, kan de risikere å miste forbrukernes tillit.