Stor jordbærtest: – Den var ordentlig vond. Den smakte ikke jordbær.

Vi tok en runde i dagligvarebutikkene for å se hvilke jordbær fra hvilke land som er å oppdrive nå for tiden. Fire representanter fra Nederland, Norge, Sverige og Belgia er blitt gransket. Ifølge testpanelet er det store smaksforskjeller mellom sortene.

Slik nummererte vi bærene:

1. Nederland

2. Norge

3. Sverige

4. Belgia

– Nummer fire er altfor hard, sier Manon Eikholt fra Nederland.

Hard medfart

På feil ende av skalaen havnet de belgiske bærene – hele ti av tretten personer mente at disse kom dårligst ut:

– De ser rare ut.

– Den er smakløs.

– Denne har ingen sødme.

Disse kommentarene var gjengangere under testen. Den belgiske kurven ble testens ubetingede taper. Kun én person rangerte den belgiske på topp.

Heiet på hjemlandet

På Aker brygge støter vi på en familie på fire fra Nederland. Før de går i gang med testen, er de skråsikre på at hjemlandet skal dra i land seieren.

Faren i familien smaker på det første bæret.

– Jeg tror eneren er den fra Nederland. De er altfor gode. De er så store. De ser nesten pumpet ut, sier han og peker på skålen.

Mor i familien er ikke enig.

– Nummer to er bedre. Nummer to er den nederlandske, konkluderer hun sporenstreks.

– Den er søtere og har en bedre smak.

Etter å ha smakt seg gjennom de fire ulike bærene er de samstemte. Favoritten er ikke fra hjemlandet, men fra ferielandet. Dermed likte de det norske jordbæret best.

Overlegen seier

Det er de ikke alene om å mene. I denne testen gruser de norske jordbærene de nederlandske og belgiske på smak.

Til tross for at nordmennene i testpanelet på forhånd svarte at de foretrekker norske, var det ikke alle som greide å gjenkjenne dem.

– Jeg spiser jordbær hele året. Men jeg synes at når de norske jordbærene kommer, er det toppen, sier Anne-Grethe Hasle Berntzen.

Hun lukter på bær nummer to og putter det i munnen.

– Det var absolutt godt, sier Orsberg, uten å vite at hun smaker på et norsk bær.

Hun konkluderer allikevel med at det svenske er best.

– Jeg er patriotisk og tror det er norsk, Orsberg.

Etter testen avslørte vi svarene.

– Ja, ja, det er nordisk i hvert fall, sier Orsberg.

Damene er enige om at de nederlandske og belgiske smaker mindre.

– De passer bedre til bruk i dessert eller kakepynt. De nordiske er best til å spise alene, sier de.

Tone Henriksen og Mattis Andersen fra Hamar er mildt sagt glade i jordbær. De har klokkertro på at de norske bærene er de beste.

– Jeg handlet tre kilo i går, forteller Tone Henriksen. Hun smakte seg raskt frem til det norske bæret.

Selv om Mattis Andersen pekte ut de nederlandske bærene til vinner, kommer de til å fortsette å kjøpe norske jordbær.

– Ja, vi liker å kjøpe fra gårdene i nærområdet. Det var det vi gjorde i går. Vi kjøpte atten kurver. Og så lagde vi syltetøy.

– Jeg kjøper ikke ett spesifikt merke. De er ofte gode når de kommer rett fra åkeren.

Claus Schmidt fra Ås vet hva han snakker om.

– Jeg har plukket mye jordbær før, forklarer han.

– Verste jobben jeg har hatt.

Han forteller at han var tolv år og jobbet på akkordlønn.

– Det var et slit. Jeg skulle kjøpe meg en sykkel. Når jeg hadde tjent på kronen, så sluttet jeg, sier han og ler.

– Jeg hadde egentlig likt en miks av toeren og treeren. Tror faktisk jeg hadde gått for de svenske med sukker og fløte. Og norske uten noe til, sier han.

Resultatet av den uhøytidelige jordbærtesten

13 personer testet. Slik ble resultatet:

Norske jordbær. Ni personer foretrakk disse. Svenske jordbær. To personer foretrakk disse. Nederlanske jordbær. En person foretrakk disse. Belgiske jordbær. En person foretrakk disse.

– Søtere jordbær på grunn av lang sesong

– Jordbær er fint å spise fordi de inneholder vitaminer, mineraler og antioksidanter, forklarer klinisk ernæringsfysiolog Elena Sunde.

Ifølge henne er det lurt å spise forskjellige typer bær og frukt med forskjellige farger. Da får man i seg ulike antioksidanter, og er bedre rustet mot sykdom.

– Jordbær inneholder mye vann. Så det passer bra å spise når det er varmt ute for å få i seg væske, sier hun.

Sunde forteller hvordan smaken på norske versus utenlandske bær er.

– Årsaken til den berømte sødmen i de norske bærene er at våren her til lands er lang og kald. Bærene får dermed lengre modningstid, og får dermed mer sukker fra bladene gjennom fotosyntesen, forklarer Elena Sunde.