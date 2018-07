Silje Sinani mener Hennes & Mauritz’ sommersalg er lureri: – Jeg mister lysten til å handle der

familieogoppvekst

Sinani handlet på butikkjedens sommersalg på nett. Noen uker senere mottok hun en kundemail med en rabattkode. Med koden kunne hun få tyve prosent avslag av salgsprisen.

– Da tenkte jeg: «Fy søren, det er jo et kjempetilbud». Så da måtte jeg inn på nettsiden og se en gang til.

Hun scrollet gjennom de ulike kleskategoriene. Sinani stusset over prisen på flere av plaggene.

– Da jeg så flere av produktene tenkte jeg: «Betalte ikke jeg mye mindre for det forrige gang?»

Fant prisforskjeller

Hun sjekket ordrehistorikken sin. Flere av plaggene hun hadde kjøpt på salg i juni, kostet nå mer enn hva hun hadde betalt tidligere.

– Da så jeg jo kjempeprisforskjeller. Det lokketilbudet de har med ekstra rabatt av sommersalget, det er bare lureri.

Eksempel:

Sinani handlet en kåpe som var nedsatt fra 499 kroner til 179 kroner. Noen uker senere ble hun tilbudt den samme kåpen med tyve prosent avslag. Med den ekstra rabatten ble prisen da 201 kroner.

Sinani mener butikkjeden har satt opp prisene med mye mer enn tyve prosent. Ifølge henne tjener butikken da det mellomlegget som folk tror de har gjort et kjempekupp på.

– Jeg synes det er rett og slett stygt gjort.

– Lureri

– Når du oppdager at en vare er dyrere enn det du kjøpte den for tidligere, så kan det oppleves som lureri, sier Elisabeth Lier Haugseth fra Forbrukertilsynet.

Haugseth mener det er vanskelig å si om det Hennes & Mauritz har gjort er ulovlig.

– Det kommer an på når varene har vært solgt. I en salgsperiode kan du ikke sette prisen opp igjen.

Hun forklarer at hvis butikken går direkte fra et salg til et annet, og i tillegg setter opp prisen, vil det være villedende prismarkedsføring.

– Det er ikke tillatt. De må dokumentere at de har solgt varen til høyere pris i mellomtiden.

Hun trekker frem kåpen som eksempel.

– Det kan være at kåpen er blitt solgt til den ordinære prisen i mellomtiden, altså mellom to salgsperioder. Da er butikken i sin fulle rett til å selge den til 251 kroner i en ny salgsperiode, forklarer hun.

H&M: – Vi tar dette på ytterste alvor

Vi spurte Hennes & Mauritz om den nevnte kåpen ble solgt til ordinær pris mellom de to salgsperiodene, og får følgende svar på e-post:

«Vi tar dette på ytterste alvor og ser på saken internt. I dag har vi vært i dialog med Forbrukertilsynet for å få mer informasjon. Det er selvsagt særdeles viktig for oss å jobbe i henhold til norsk lov.»

Provosert

Silje Sinani er skeptisk til kjedens fremgangsmåte:

– De lurte ikke meg, men jeg begynner jo å lure på alle andre handleturer jeg har tatt til Hennes & Mauritz, både på nett og i butikk. Jeg lurer på hvor mange ganger de har satt opp prisen, mens jeg har trodd jeg har gjort et kupp, sier hun.

Oppdagelsen provoserte henne.

– Jeg har tenkt at store kjeder som Hennes & Mauritz er seriøse. Når det viser seg at de driver med lureri, da mister jeg litt respekten for dem og mister lysten til å handle der.

Fremover vil hun følge nøye med på prisene.

– Jeg skal ikke tro blindt på at de har gode tilbud.