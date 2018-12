Sent ute? Her er «nødgavene» fra bensinstasjonen

familieogoppvekst

Døgnåpne bensinstasjoner kan være redningen for deg som har utsatt julehandelen litt for lenge. Vi har spurt Esso, Circle K og Shell om de mest populære «nødgavene» fra butikkene deres.

– Det er ingen tvil om at vi ser en økning i salget vårt de siste dagene før jul. Vi opplever at det er noen planlagte kjøp, men at mesteparten nok er «på tampen»-gaver, sier Jeanette Amara, markedsutvikler i Circle K.

Også Shell merker en oppgang i salg.

– Dette er et relativt vanlig fenomen, ifølge Erik Anker, markedssjef i St1 som driver Shell-stasjonene i Norge.

Pølser og L. O. L-leker

Ifølge Anker er desember en god salgsmåned for Shell-stasjonene. Særlig ser de en økning i salg av mat og drikke.

Det samme opplever Circle K.

– Det er ingen tvil om at stress og hastverk før jul skaper behov for en rask matbit. Salgsøkningen på pølser er på syv prosent dagene før jul, sier Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann i Circle K.

Men det er ikke pølsene som kjøpes som julegave. På Circle K er det gavekort og såkalte L.O.L.-leker det går i.

– Gavekort fra H&M, Google Play, iTunes og Spotify er spesielt populære i dagene før jul, sier Amara i Circle K.

Men ingen av disse er like populære gaver som «Koppen». Den kan du drikke så mye varm drikke du vil med, hele året.

– I mange år nå har vi sett at den både er et planlagt julegavekjøp og en «siste liten»-julegave. Vi selger vanligvis nærmere 50.000 kopper den siste uken før jul og 10.000 av disse på lille juleaften og julaften, sier Hansen.

Også Shell trekker frem sin kopp som en populær gave, som også kommer i digital utgave.

Her er de mest populære gavene på Cicle K: Gavekort fra H&M, Google Play, iTunes og Spotify (150–500 kroner).

Blomster, særlig ti roser for 249 kroner.

L. O. L-dyret og L.O.L.-dukken til henholdsvis 159 og 239 kroner.

Musicsound Speaker, blåtannhøytaler (249 kroner)

CL Hodetelefoner Musicsound BT (299 kroner)

Wireless Fast Charger Stand (499 kroner)

Freepower 5200 nødlader (299 kroner)

PureFlame Oppladbar lighter (199 kroner)

Konfekt og elektronikk

Både Shell og Esso erfarer at gavekort på bilvask er populære «nødgaver».

Butikkmedarbeider Kristoffer Ruiz ved Esso i Trondheimsveien i Oslo har selv opplevd at kunder spør om de har noen passende julegaver i butikken.

– Jeg foreslår Twist eller konfekt, det bruker å slå bra an.

Men elektronikk selger også.

– Det var en gang en kunde som kjøpte fire mobilladere for å gi i gave, sier han.