Syv grep som kan hjelpe mot vanskelig start i barnehagen

familieogoppvekst

Opplever du at barnet ditt ofte gråter idet du skal forlate det i barnehagen, eller avviser deg når du kommer for å hente? Begge deler er like normalt, ifølge ekspertene vi har snakket med.

– Jeg tror at alle mennesker blir utrygge dersom de opplever at de ikke har oversikt eller kontroll over dagen sin. Barn som ikke forstår verbal tale så godt, kan bli ekstra sårbare, fordi de ikke vil forstå muntlige beskjeder, forteller professor i barnehagepedagogikk ved Oslo Met, Anne Greve.

Et godt samarbeid mellom ansatte og foreldre for å etablere faste rutiner er viktig i arbeidet med å gjøre avskjed og henting mest mulig skånsomt for barnet, mener hun.

– Hvis barnet vet hvem det vil komme til å møte i barnehagen og hva som skal skje i løpet av dagen, blir det lettere for ham eller henne å ha oversikt og føle kontroll.

Professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved NTNU, May Britt Drugli, er av samme oppfatning:

– Spør de ansatte hva de mener er beste løsning og bli enig om en felles plan, råder hun.

Disse grepene kan gjøre avskjeden mer skånsom

De ansatte hilser på barnet først: Studier viser at avskjedssituasjonen ofte blir best dersom de ansatte sier «hei» og «velkommen» til barnet før de hilser på foreldrene, forteller Drugli.

Følg barnet inn på avdelingen: Sett av litt tid til å være sammen med barnet før du går. For eksempel kan du sette deg ned og lese i en bok eller leke med barnet i noen minutter, råder Drugli.

Ha en spennende leke stående klar: Er det noe barnet ditt synes er ekstra spennende å leke med, kan barnehagepersonalet sørge for at leken står klar når barnet kommer. På vei til barnehagen kan foreldrene snakke om at barnet snart skal få leke med denne, foreslår Greve.

Ha med bilder eller gjenstander hjemmefra: Dette kan fungere bra som såkalte overgangsobjekter, altså ting som knytter barnehagen og hjemmet sammen. Barnet må forstå at mor eller far ikke blir borte for alltid når de sier «ha det» og går på jobb, men at de kommer tilbake, sier Greve.

Lag en tidslinje for barnet: Fortell hvordan dagen kommer til å se ut: «Først skal du henge fra deg sekken, så skal du legge matpakken i kjøleskapet. Deretter kan du leke med den morsomme vognen sammen med de andre barna.», tipser Greve.

Ta tydelig avskjed: Ta farvel på en ordentlig måte og gå. Foreldre som forlater barnet veldig brått, sniker seg unna uten å si «ha det» eller blir for lenge i barnehagen, hindrer barnet i å få en god start på dagen, sier Drugli.

Ikke snu for å trøste: Dersom barnet begynner å gråte idet du går, bør du ikke falle for fristelsen å snu for å trøste. Det at barnet gråter, trenger ikke bety at det ikke trives i barnehagen. Det er tvert imot en sunn reaksjon på at det ikke liker at du går. La de ansatte trøste og spør heller om de kan sende deg en melding om hvordan det går etter hvert, råder Drugli.

Disse grepene kan gjøre hentingen mer skånsom

At barn reagerer med negative følelser når foreldre kommer for å hente, er ikke uvanlig. Noen barn kan avvise foreldrene eller late som om de ikke er interessert i å bli hentet. Andre kan bli overveldet av følelser og begynne å gråte når de ser mamma og pappa igjen, forteller ekspertene.

– Begge deler er naturlige reaksjoner. Dette handler om mange sterke følelser som barn ikke vet hvordan de skal håndtere eller sette ord på. Dette går seg til etter hvert, sier Drugli.

Det er imidlertid viktig at foreldre unngår å bli såret, lei seg eller irritert, råder hun.

– Gi barnet en klem og gi uttrykk for glede uansett hvordan barnet reagerer. Synes man denne situasjonen er vanskelig, kan du søke råd hos de ansatte i barnehagen.

En løsning kan være å love at barnet får fortsette å leke med akkurat det de holdt på med når det kommer tilbake neste dag. Dette må i så fall avklares med barnehagens personale, slik at løftet faktisk kan overholdes.

– Barn må erfare at foreldre og barnehagens ansatte er til å stole på, påpeker Greve.

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.