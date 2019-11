Når kan man reise fra barna, og hvor lenge kan man være borte? Psykologene forklarer de ulike fasene.

familieogoppvekst

Småbarnsforeldrene Thea og Bjørn Tore reiste nylig på sin første helgetur uten barna. En torsdag til søndag var de i Helsingfors, mens Maja (1) og Simon (3) var hjemme med besteforeldrene. Det var viktig for dem at Maja var over babyfasen og at begge barna kunne følge de daglige rutinene før foreldrene var borte hjemmefra i flere dager.