Mobbeekspert om halloween: – For mange barn er det nok en bekreftelse på at de ikke er ønsket

Forventningsfulle barn utkledd som spøkelser, hekser og trollmenn er blitt et vanlig syn i slutten av oktober. Men ikke alle små gleder seg til dagene vi har foran oss. Halloween er for mange en vanskelig tid, forteller mobbeekspert og fagsjef i UNICEF, Kristin Oudmayer.

– Å bli stående utenfor halloweenfeiringen blir for mange nok en bekreftelse på at de ikke tilhører fellesskapet, at de ikke er ønsket.

Hun påpeker at selv om halloween kun er én dag i året, starter gjerne forberedelsene flere uker i forveien.

– Og så kommer dagene etterpå, hvor ungene deler minner om det de opplevde sammen. Det betyr i praksis en lang periode hvor opplevelsen av utenforskap blir ekstra sterk og tydelig, sier Oudmayer.

Halloween Allehelgensaften, på engelsk halloween, er dagen før allehelgensdag. Den feires på ulike måter omkring 31. oktober hvert år. Markeringen av kvelden er opprinnelig en kristen skikk som har utviklet seg til en ikke-religiøs feiring. Halloween-feiringen i Norge er særlig påvirket av tradisjoner fra folkelig og kommersiell populærkultur i USA. Til halloween brukes ofte skumle eller makabre element, som hekser, skjelett, flaggermus eller svarte katter. Det viktigste symbolet er blitt Jacko'-lantern – et gresskar med utskåret fjes og levende lys inni. Det er vanlig å kle seg ut – gjerne som noe skremmende, og holde fest. Særlig i USA er det vanlig for små barn å gå fra hus til hus og be om godteri. Kilde: Wikipedia

– Reiser bort for å slippe nedverdigelsen

– Hvert eneste år er vi i kontakt med foreldre som uttrykker stor bekymring for om barnet deres vil få mulighet til markere halloween sammen med andre barn, slik tallene i undersøkelsen også viser, forteller Oudmayer.

Ofte er bekymringen basert på tidligere erfaringer med ikke å bli invitert.

– Noen forteller også at de velger å reise bort med barna sine for å skjerme dem fra den nedverdigende opplevelsen det kan være at andre unger ringer på døren – uten at de får være med, fortsetter hun.

Undersøkelse om inkludering I en undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag fra Unicef og Nille svarer én av fire foreldre/foresatte at de bekymrer seg eller har bekymret seg for at barna skal bli holdt utenfor ved spesielle anledninger som bursdagsfeiringer, jul, halloween eller lignende. Nærmere 70 prosent svarer at de opplever eller har opplevd bekymring for at deres barn skal bli holdt utenfor i sosiale settinger. YouGov har i perioden 18.–25. september gjennomført tilsammen 251 internettbaserte intervjuer med personer med barn i alderen fire–17 år. YouGov skriver: «Utgangspunktet er et naturlig representativt sample på hele 1500, det gir oss 200-250 foreldre med barn i alderen 4/5 – 17 år (født 2000 – 2013). Dette er å anse som valid i denne sammenheng da det er en målgruppeundersøkelse.»

Arrangerer halloweenfest

Oudmayer trekker frem skoler, klasser og idrettsklubber som lager halloweenarrangementer for alle. Et eksempel er Friheten Rideklubb i Sandnes som hvert år arrangerer halloweenfest for alle medlemmer under 18 år. Det gjøres nettopp for å skape en sosial samlingsplass for barn og unge denne dagen.

– Her koser vi oss med mat, snop og brus. Ungene leker og finner i stor grad på aktivitetene selv, forteller Trudy Dreier som sitter i styret og planlegger årets fest.

Sønnen hennes har deltatt på festen hver høst siden han startet i rideklubben for fem år siden.

– Vi legger til rette for sosialt samvær både for store og små, og ønsker at alle skal få lov til å være med og ha det kjekt i lag. Ungene koser seg veldig, og jeg har inntrykk av at også foreldrene er glade for arrangementet, sier hun.

– Samvær i fokus

På Valen skule i Kvinnherad kommune arrangerer foreldreutvalget halloween-disco for første gang i år.

– Vi pleier å ha et diskotek på høsten uansett, men denne gangen slår vi det sammen med halloween. Alle barn er invitert – uavhengig av om de ønsker å kle seg ut eller ikke, forteller foreldrekontakt Veronica Thorsen.

På diskoteket serveres godteri og pizza, og dj sørger for musikk. Her er det samvær for de 110 elevene ved skolen som skal være i fokus.

– Vi synes det er veldig viktig at vi lager møteplasser. Med dette arrangementet ønsker vi å legge til rette for at barna får en god dag og slipper å føle seg alene, sier Thorsen.

FUG: – Foreldre må ta regien

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) mener mange skoler er blitt oppmerksomme på hvor stor rolle halloween nå spiller i barnas hverdag, og legger til rette for arrangementer.

De råder alle foreldre til å ta regien for halloween – selv om mange kanskje ikke liker dagen.

– Retningslinjer for private halloweenfester må tas opp i foreldremøter eller FAU tidlig på høsten. Alle jentene, alle guttene eller alle i samme avdeling må få invitasjon. Her er det svært viktig at foreldre snakker sammen – og også med lærerne og barnehagelærerne, mener leder Gunn Iren Müller.

Hun oppfordrer foreldre til også å ta styringen når barna skal ut sanke godteri.

– Her må alle få være med i en gågruppe, og voksne kan gjerne være med i bakgrunnen for å trygge barna og bidra til å hindre knuffing og skjult mobbing.

Kjøreregler skal få med alle

Oudmayers erfaring er at mange etterlyser en felles forståelse for hvordan halloween kan gjennomføres på en praktisk og overkommelig måte, uten at noen blir stående utenfor.

I samarbeid med Nille har derfor UNICEF utviklet et sett nye kjøreregler til foreldre og foresatte som har ansvaret for feiringen. Kjørereglene skal gi konkrete tips til hvordan de kan sikre at alle som har lyst, får mulighet til å bli med.

– Dersom de voksne følger disse reglene, blir det vanskeligere for ungene å holde enkelte utenfor. De vil også i større grad selv erfare hvor betydningsfylt det er å bli inkludert.

Her er kjørereglene:

1. Prat med barna

Prat med barna i forkant om hvilke regler som gjelder for halloweenfeiringen: Alle barn som har lyst, skal få̊ være med. Slik skaper vi forståelse og setter forventninger hvordan feiringen gjennomføres.

2. Koordinere med andre foreldre

Ta kontakt med andre foreldre i god tid før halloween for å diskutere felles kjøreregler og planlagte aktiviteter.

3. Inviter grupper

Gruppeinndelinger som «hele klassen», «alle guttene i klassen» eller «alle i speidergruppen» er forståelig. Å utelate én eller tre fra en gruppe er ikke greit.

4. Fang opp de som faller utenfor

Bruk barna som agenter til å spore opp de som ikke er inkludert, og gjør plass til dem på festen. En invitasjon i siste liten, er bedre enn ingen invitasjon!

5. Ta hensyn

Ikke alle kan eller ønsker å ta del i halloween-feiringen. Ta hensyn til signaler og vær obs på at barna det kan gjelde ikke blir ekskludert i andre sosiale sammenhenger.

