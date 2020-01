Lite søvn, sterke følelser og mangel på kjærestetid: Slik takler dere overgangen til foreldrelivet

familieogoppvekst

– Når foreldre og familier oppsøker hjelp på familievernkontorene, handler det ofte om at småbarnslivet ikke ble slik de hadde forestilt seg. Mange har hatt forventninger som ikke blir innfridd.

Det sier leder for familievernkontorene i Drammen og Kongsberg, Helle Baadsvik, og fortsetter:

– Kanskje har de fått et mer utfordrende barn enn de var forberedt på, eller så kan det være at partner eller besteforeldre ikke stiller opp slik man hadde trodd og håpet på forhånd. I tillegg fører lite søvn til gnisninger i forholdet. Når barnet ligger og gråter og foreldrene allerede er på felgen, blir det utfordrende.

For selv om livet som nybakte foreldre på mange måter er fantastisk, er det liten tvil om at livet snus på hodet.

– Det å være forelder, er en helt ny rolle. Det er umulig å forutse hvordan man takler den. Man må bli kjent med seg selv og partneren på nytt, sier Baadsvik.

Hun opplever at mange førstegangsforeldre er overrasket over hvor kraftfulle følelser kan være.

– Ofte sier de at de ikke visste at de kunne bli så glad, bekymret eller sint på noen. Plutselig har man tilgang på en følelsesintensitet man ikke har hatt tidligere.

Faktorer som påvirker overgangen

Psykologspesialist Frøydis Lilledalen mener flere faktorer påvirker hvor omfattende overgangen til foreldrelivet blir.

Hvor mye barnet sover og spiser, hvordan fødselen forløp, om barnet har medfødte utfordringer, hva slags nettverk man har rundt seg og hvor mye man har snakket sammen om eventuelle utfordringer, har betydning for hvordan man takler omveltningen.

Parene som søker hjelp hos Lilledalen i småbarnsfasen, tar ofte opp de ovennevnte temaene.

– Kombinasjonen av utmattelse, stress og irritasjon medfører ikke sjeldent at det går utover den voksenpersonen som står en nærmest, nemlig partneren. Flere par kommer i anklagerfellen. De skylder på hverandre i stedet for på situasjonen, sier hun.

Ekspertenes råd

Så hva gjør du når ungen skriker, huset er et eneste stort kaos og du ikke husker sist du dusjet eller sov mer enn tre timer sammenhengende?

Her er ekspertenes tips:

1. Skap en god dialog

Formuler ønsker i stedet for å komme med kritikk.

Å si «Jeg trenger å sove hele natten. Er det OK om du tar den lille de neste par nettene? Det ville vært utrolig godt.», har en annen effekt enn «Hvor på felgen må jeg egentlig bli for at du skal ta i et tak?», forklarer Lilledalen.

Å fortelle om egen opplevelse fremfor å lage negative karakteristikker av den andre, er et annet råd.

Å si «Jeg har ikke klart å prioritere venner i samme grad som du har. Det ville vært veldig godt om vi kunne sette av noen tidspunkt så jeg også kommer meg ut litt», er bedre enn «Du prioriterer alt annet enn familien, mens jeg sitter alene med bleier og oppvask. Er det mulig å være så egoistisk?».

– Dersom vi kommer inn i et mønster av kritikk og en «elendighetskonkurranse» om hvem som har det verst, kan fort forholdet få flere utfordringer enn det hadde behøvd, mener Lilledalen.

2. Vær raus og vis takknemlighet

Prøv å se partneren din, oppfordrer Lilledalen.

– Om du ser at medforelderen har en ekstra tung dag, send vedkommende på kafé eller ta et par ekstra bleieskift selv om det ikke er din tur.

Vis også takknemlighet så ofte du klarer.

– Vi blir mer robuste og utholdende om vi opplever at det vi gjør blir sett og verdsatt, sier hun.

3. Godta små ulikheter

Forsøk å tolerere og akseptere at du og partneren din er ulike på enkelte områder. Det at dere kan gi foreldrestøtte på enda flere livsområder, er noe som beriker barnet, mener Baadsvik.

– Så lenge foreldrene oppleves som en enhet for barnet og deler de samme verdiene, er forskjellighet veldig bra.

4. Vær nysgjerrig på hvordan partneren din egentlig har det

Ofte vil du tolke det partneren sier bare ved å høre på ordene og ved å se på det ytre. Det gir ingen gode svar på hvordan partneren din egentlig har det, mener Baadsvik.

– Vær nysgjerrig på hvordan partneren din har det på innsiden, og vær åpen og ærlig om hvordan du har det på din innsiden.

5. Aksepter hverandres sårbarheter og styrker

Par er ofte opptatt av at arbeidsmengden skal være rettferdig og deler oppgavene helt likt mellom seg. Men alt må ikke være 50/50, mener Baadsvik.

– Noen tåler for eksempel mindre søvn enn andre. Fordel belastningen etter hvilke sårbarheter og styrker dere har, råder hun.

