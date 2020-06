Hvordan organisere årevis med digitale familiebilder uten å bli overveldet? Dette er ekspertenes beste tips.

familieogoppvekst

Mange har gått løs på boden og oppussing i hjemmet den siste tiden. Men er du som folk flest, sparer du det verste til slutt. Det usynlige rotet. Det som ikke krever noe av deg før det ikke finnes mer lagringsplass.

Bildene gjemmer seg på Snapchat, i gamle e-poster, Messenger, minnebrikker, skyer på nettet og harddisker.

De er overalt. Svevende, løse fragmenter. Som pollen i luften. Det er først når familiealbumet skal snekres sammen rett før jul at du innser at du er blitt allergisk.

Steg 1: Start med å slette

Eva Isachsen er profesjonell ryddeekspert og interiørarkitekt. Sammen med datter Line Marie Skaget har hun skrevet boken Ryddeglede. De anbefaler å sette av god tid til å rydde digitalt. Og sette seg delmål.

– Ofte er et slikt prosjekt noe man kun orker å sitte med i en time eller to. Ta deg derfor mange korte pauser underveis, og planlegg datoer fremover når du skal rydde, sier Isachsen.

Det finnes ingen magisk knapp eller genial programvare som gjør jobben for deg. Det handler, som med all rydding, om selvdisiplin. Om å piske seg selv. Ofte nok, slik at du unngår at de digitale bildene tårner seg opp til et uovervinnelig skippertak.

Men før du kan tilegne deg gode vaner og systemer (mer om det senere), må du slette de overflødige bildene. Isachsen og Skaget anbefaler å starte med de nyeste bildene og jobbe seg bakover i tid. Duplikater bør slettes. Og bildene bør granskes kritisk.

Trenger du virkelig ni like bilder av katten på terrassen?

– Mobilen er enklest å starte med. Slett gamle apper og unødvendige bilder mens du venter på at favorittserien din skal starte. Deretter bør vi ta for oss laptop. Til slutt minnebrikker og harddisker.

Steg 2: Samle alle bildene på ett sted

I Netflix-serien Rydd opp med Marie Kondo hjelper den japanske ryddeeksperten amerikanske rotekopper til et mer minimalistisk liv. En av hennes viktigste prinsipper er å samle alt man skal rydde i én stor haug. Først da får man oversikt over hvor mye man faktisk har.

Tips: Gå gjennom gamle e-poster med vedlegg og lagre de bildene du vil ha. Ta vare på bilder fra Facebook og gruppechatter. Deretter laster du opp alle bildene, fra alle dingsene og appene, til én valgt skytjeneste. Du kan også ta en backup på en ekstern harddisk under dette steget.

Steg 3: Velg en god skyløsning

Ansiktsgjenkjenning, datomerking, artificial intelligence (AI) og søkefunksjoner kan hjelpe deg å holde hodet kaldt i skyen når alle bildene er på plass. Sørg for å velge en skylagring som tilbyr gode verktøy for sortering og som har stor nok lagringsplass. Dropbox, OneDrive, Icloud og Google Drive er de mest kjente. Men også norske Jottacloud er et alternativ.

Sørg for at skytjenesten er sammenkoblet med mobilen din, slik at bildene i fremtiden legger seg automatisk over i skyen, uten at du må gjøre en aktiv innsats.

Tips: Google Photos (en del av Google Drive) er gratis og lar deg søke på ansikter og kjæledyr. På den måten kan du enkelt luke ut alle selfiene du ikke er fornøyd med. AI-teknologien samler innimellom opp forslag over bilder som kan slettes, enten det gjelder duplikater eller gamle skjermdumper.

Steg 5: Sorter i mapper

En god mappestruktur er alfa og omega. Men den må være logisk for deg. Synnøve Skarbø er programleder for Norske rotehjem på Dplay og TVNorge. I 2016 ga hun ut ryddeboken Synnøves system. Hun sorterer bildene på år, med månedene i året som undergrupper. Dette gjør hun på laptopen, én fast dag i måneden etter at hun har overført alle bildene fra telefonen sin.

– Det jeg har tenkt til å bruke koronatiden på, er å navngi hver enkelt fil for enkelt å kunne søke meg frem til bilder. Da hjelper det å vite at de ligger i ulike måneder i mappestrukturen. Bildene legger seg dessuten automatisk etter dato.

Steg 6: Slett på slutten av dagen

17 bilder av syrinbusken i hagen. Syv bilder av dagens lunsj. 26 bilder av kollegaen sin søte hund. I løpet av bare én dag tar vi nok bilder til å fylle et helt gammeldags fotoalbum.

– Jeg synes det har gått over styr. Jeg blir stresset av det. På en måte vil jeg ha livet mitt minutt for minutt og har vanskelig for å slette. Men jeg har innsett at jeg må ta meg sammen og ikke spare på alt. Det gjelder all rydding, sier Skarbø.

Hun har lagt seg til vane å slette alle overflødige bilder på slutten av dagen, eller minst én gang i uken.

– Slett, slett, slett, underveis. Ikke la det hope seg opp. Bare la de beste bildene få evig liv.

En dag i måneden laster hun over alle bildene til laptopen og tar en backup på ekstern harddisk. Hun anbefaler å sette på en påminnelse i kalenderen for å huske det.

Tips: Spar alle skrytebildene -favorittene- med hjertefunksjonen på Iphone eller stjerne- på Android. Da har du høydepunktene klare når familiealbumet skal lages på slutten av året.