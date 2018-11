Hva er «grunn nok» til å snu barna i bilen før de fyller fire? Vi har spurt ekspertene

familieogoppvekst

18 prosent av dem som snur barnet før det fyller fire år oppgir at kvalme er årsaken. Det kommer frem i en undersøkelse gjort av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring. Men blir barn mer kvalme bakovervendt?

– Ja, det kan nok være at barn blir mer kvalme bakovervendt. Det blir vanskeligere for dem å feste blikket på en hensiktsmessig måte, og det påvirker balanseorganet – resultatet kan bli at barnet blir kvalmt, sier fastlege Kari Løvendahl Mogstad.

– Noen barn er helt opplagt mer følsomme for å sitte bakovervendt i bil, og blir lettere kvalme. Det er akkurat som med oss voksne. Noen klarer ikke å sitte mot kjøreretningen på tog, sier overlege Tor Einar Calisch ved nyfødt- og barneintensiven på Ullevål sykehus.

Han understreker at dette kun gjelder noen få barn.

– For de fleste barn er det helt uproblematisk å sitte bakovervendt, sier Calisch, som har jobbet med trafikksikkerhet både for Trygg Trafikk og Statens vegvesen.

Han sier er det få babyer som blir kvalme. Problemet dukker som regel opp når barnet er et par år gammelt.

– Noen barn blir bilsyke uansett om de sitter bakover- eller forovervendt. Så hvis du føler at problemet er så stort at du må snu barnet, så snu for all del tilbake igjen dersom det er like ille begge veier.

– Verdien av å ha barnet bakovervendt er så stor at det skal være veldig ille før man skal kunne forsvare å snu barnet for tidlig. Barnet er jo så mye tryggere bakovervendt, sier Løvendahl Mogstad.

Derfor snur foreldre barna sine En undersøkelse presentert av Trygg Trafikk og If Skadeforsikring i 2016 viste at foreldre med barn i alderen 0 til 3 år oppgir følgende grunner til at de snur barna sine: 58 prosent sier barna er for store til å sitte bakovervendt 18 prosent oppgir kvalme som grunn 12 prosent sier at bilen er for liten Ti prosent oppgir økonomiske grunner Åtte prosent sier at det er for vanskelig å montere setene bakovervendt

– Vi burde sittet bakovervendt til vi var voksne

Heller ikke Calisch er i tvil om hva som er best sikkerhetsmessig.

– Bakovervendt bilstol blir anbefalt til barnet er minst fire år. Barn har stort og tungt hode, og skuldrene er smale. Skjelettet er ikke så sterkt og mange organer er mer sårbare. I en kollisjon med forovervendt bilstol, vil barnet kunne få alvorlige skader.

Av sikkerhetsmessige årsaker burde vi sittet bakovervendt til vi var voksne. Beskyttelsen bakovervendt i bil er svært god for en sårbar liten kropp, sier Calisch.

Han oppfordrer foreldre til å la barna sitte bakovervendt så lenge som mulig.

– Men blir det umulig, så er det viktig at barnet sikres best mulig på alle andre måter. Er barnet over to til to og et halvt år gammelt, finnes det også mye bra forovervendt bilsikring. Men like bra som bakovervendt blir det aldri.

– Ikke vondt eller farlig for barnet å sitte trangt

58 prosent av foreldre oppgir at de snur barna før fylte fire år på grunn av plassmangel – de mener barnet ikke har god nok plass til å sitte bakovervendt. Men barna i Sverige sitter bakovervendt til de fyller fire år, og de er jo like store. Så hvordan kan dette stemme?

– Jeg tror foreldre overdriver barnas plager ved å sitte trangt. Det eventuelle ubehaget veier dessuten langt fra like tungt som fordelene ved at barnet sitter trygt – bakovervendt. Og skulle det bli så trangt at barnet kunne risikere å skade beina eller brekke dem i en ulykke, så tenker jeg at det tross alt er mye bedre å brekke et bein enn å brekke nakken eller få hodeskader, sier Løvendahl Mogstad.

– At barnet får for liten plass til beina, mener jeg er misforstått. Unger sitter på gulvet og leker lenge om gangen – gjerne på huk. Barn tåler mye mer enn vi gjør, sier Calisch.

Prøv alt annet før du snur

Blir barnet lett kvalmt, mener Calisch det er flere ting en bør prøve før en snur barnet og lar det sitte forovervendt i bilen.

– Først bør en se på sin egen kjørestil. Dersom du har en aggressiv kjørestil, er det større sjanse for at barnet blir kvalmt. Kjør rolig, og gi barnet mulighet til å se ut av bilen. Dekk til minst mulig, slik at barnet ser mest mulig ut, sier han.

Skal du ut på biltur med små barn, mener han det er viktig at en ikke kjører for lange strekk uten pauser.

– Ta pauser og gjør bilturen hyggelig. Men barna tåler fint minst et par timer om gangen, sier Calisch.

– Mitt råd er å forsøke å forebygge kvalmen så langt det lar seg gjøre. Sørg for god utlufting – vi voksne vet jo selv at varme forverrer kvalme. Unngå også å gi barnet en flaske rett før dere kjører, eller med i bilen. Dropp underholdning som film, og ta hyppige pauser, sier Løvendahl Mogstad.

– Hva skal foreldre gjøre hvis føler de blir distrahert når de kjører bil, for eksempel av barn som kaster opp eller hyler mye når de er i bilen?

– Et godt hjelpemiddel for å ha litt oversikt over barna i baksetet, er å bruke speil som kan monteres på nakkestøttene i baksetet, sier Calisch.

– Bruke forsetet i nye moderne biler?

Men han kommer også med et annet forslag som kan gjøre at foreldre får bedre kontroll.

– Det går an å la barnet sitte bakovervendt i forsetet på bilen, sier Calisch.

– Jeg vet at Inggard Lereim, som har vært en svært viktig person for trafikkmedisin, sier at barn aldri skal sitte i forsetet. Dette er jeg enig i når det kommer til litt eldre biler, hvor det er fare for at motoren ved en kollisjon kan trenge inn i kupeen. Men når det gjelder nye biler, er dette nå en sannhet med modifikasjoner, fortsetter han.

Calisch sier at det i moderne biler er ekstremt mye fokus på sikkerhet i fremsetet, med et veldig solid sikkerhetsbur og beltestrammere og mange ulike kollisjonsputer.

– Det er nesten så det store fokuset på sikkerheten i fremsetet har gått på bekostning av sikkerheten i baksetet.

– Å foreslå forsetet til små barn er vel en uttalelse som kan skape diskusjoner?

– I Sverige er de tydelige på at det er bra å la barnet sitte bakovervendt i forsetet. Men en livsviktig forutsetning for å gjøre dette, er at kollisjonsputen er koblet ut. Så med et godt bakovervendt sete, kan det være bedre å plassere barnet bakovervendt i forsetet enn å snu det for tidlig til forovervendt i baksetet, mener Calisch.

Viktige råd:

Ha stramme seler i bilstolen.

La selene være helt inntil barnets kropp. Dersom barnet har på seg tykke klær, må disse tas av i bilen. Etterstram hver gang du setter barnet i bilstolen.

Bruk gjerne en spenne som holder sammen selene over barnets bryst. Det er farlig med små utbryterkonger i bilstolen.

Artikkelen er skrevet av Babyverden. Babyverden eies og drives av forlaget Sandviks AS som holder til i Stavanger.