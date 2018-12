Dette ønsker nordmenn seg under juletreet

familieogoppvekst

Etter en spørreundersøkelse, gjennomført av Ipsos AS, har Dnb blant annet funnet ut hvor mye penger nordmenn planlegger å bruke på julegaver i år.

De har også funnet ut hva nordmenn ønsker seg til jul, og det er særlig én ting som troner øverst på årets ønskeliste for folk flest. Nemlig gavekort.

– Årsaken til at så mange ønsker seg gavekort skyldes nok særlig to ting. Den første er tomme ønskelister, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i Dnb.

– For det andre kan det å ønske seg gavekort gjør at vi unngår å få noe vi ikke liker. Med gavekort bestemmer vi gaven selv.

Likevel er det bare én prosent som trekker dette frem som den beste gaven de har fått.

– Det tyder på at dersom du treffer med noe mer personlig, setter vi tross alt større pris på å få det enn et gavekort.

Er du én av dem som fortsatt ikke er ferdig med årets julegavehandel?Mangler du én gave til kona, mannen eller sønnen på 20 år?

Da kan det være lurt å ta en titt på listen under, som gir et oversiktsbilde over hva mannen, kvinnen og de yngste ønsker seg under juletreet.

Mannens ønskeliste

Klær: 23 prosent

Bøker: 21 prosent

Penger: 21 prosent

Elektronikk/datautstyr/fotoutstyr: 19 prosent

Reiser: 18 prosent

Gavekort: 18 prosent

Sportsutstyr: 17 prosent

Kjøkkenutstyr: 11 prosent

Film/musikk: 11 prosent

Software til PC, herunder dataspill: 8 prosent

Konfekt: 7 prosent

Parfyme/kosmetikk: 5 prosent

Klokke/smykker: 4 prosent

Pyntegjenstander/interiør: 3 prosent

Kvinnens ønskeliste

Gavekort : 34 prosent

34 prosent Bøker: 30 prosent

Penger: 28 prosent

Klær: 26 prosent

Reiser: 26 prosent

Kjøkkenutstyr: 20 prosent

Parfyme/kosmetikk: 18 prosent

Sportsutstyr: 16 prosent

Smykker/armbåndsur: 15 prosent

Pyntegjenstander/interiør: 13 prosent

Elektronikk/datautstyr/fotoutstyr: 11 prosent

Film/musikk: 7 prosent

Konfekt: 5 prosent

Software/herunder dataspill: 2 prosent

De yngstes ønskeliste (18-29 år)

Penger: 49 prosent

Gavekort: 41 prosent

Klær: 38 prosent

Reiser: 32 prosent

Elektronikk/datautstyr/fotoutstyr: 30 prosent

Kjøkkenutstyr: 29 prosent

Sportsutstyr: 25 prosent

Bøker: 24 prosent

Parfyme/kosmetikk: 20 prosent

Pyntegjenstander/interiør: 18 prosent

Software/herunder dataspill: 16 prosent

Smykker/armbåndsur: 16 prosent

Film/musikk: 16 prosent

Konfekt: 7 prosent

OBS! Opplevelser er ikke tatt med i ønskelistene fra Dnb.

Én av fire gir bort dataspill i julegave

Ifølge en ny undersøkelse gjennomført av Opinion for Medietilsynet, planlegger én av fire foreldre å kjøpe dataspill i julegave til barna i år.

Ifølge prissammenligningstjenesten Prisjakt.no, er FIFA 19 (3+) et av de mest populære spillene for Ps4 i desember.

Red Dead Redemption 2 (18+), Marvel’s Spider-Man (16+), Spyro: Reignited Trilogy (7+) og Call of Duty: Black Ops 4 (18+) er også blant topp fem.

Flere populære spill, ifølge Prisjakt.no: Nintendo Switch: Super Smash Bros. Ultimate (12+)

Mario Kart 8 Deluxe (3+)

Super Mario Party (3+)

Super Mario Odyssey (7+)

Pokémon: Let's Go, Pikachu! (7+) Xbox One: Red Dead Redemption 2 (18+)

FIFA 19 (3+)

Forza Horizon 4 (3+)

Battlefield V (18+)

Minecraft: Xbox One Edition (7+)

Forbrukerelektronikk og lydprodukter er julens store vinner

Prisjakt har laget en større oversikt over de mest populære varene i desember.

De konkluderer med at forbrukerelektronikk og lydprodukter er julens store vinner blant nordmenn på jakt etter julegaver i landets nettbutikker.

Apple Airpods, Nintendo Switch og Bose Quiet Comfort er trolig «årets julegaver», ifølge prissammenligningstjenesten.

– Dette er de mest søkte enkeltproduktene så langt i desember, og produktene med flest opprettede prisvarsler hos oss, sier daglig leder Are Vittersø i Prisjakt.

Her er de mest populære produktene i utvalgte gavekategorier i desember:

Hodetelefoner: Apple Airpods

Mobiltelefoner: Apple Iphone 8

Spillkonsoller: Nintendo Switch

Mobilhøyttalere: Google Home Mini

Smartklokker: Fitbit Versa

Jakker: Twentyfour Finse anorakk (dame) / Salomon La Cote jakke (herre)

Løpesko: Nike Flex 2018 RN

Ullundertøy: Kari Traa Rose (dame) / Ulvang Raw sweater (herre)

Utendørsbukser: Fjällräven Keb Regular

LEGO: Harry Potter Galtvorts festsal

Treningsklokker: Polar M430

PS4: Red Dead Redemption 2

Nettbrett: Apple Ipad 9,7” 32GB

Aktivitetsmålere: Fitbit Charge 3

Ryggsekker: Fjällräven Kånken

Parfymer: Versace Bright Crystal 30ml

Brettspill: Monopoly Fortnite

Kjøkkenmaskiner: Kenwood Limited Titanium XL

Klokker: Invicta Pro Diver 1507

Denne topplisten er basert på nesten to millioner pris- og produktsøk, gjennomført av rundt 1,8 millioner unike brukere så langt i desember.

OBS! Vi opplyser om at Prisjakt.no er eid av Schibsted.