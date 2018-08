Det ventes uvanlig mye veps i ukene som kommer: Slik takler du vepsebol og stikk

familieogoppvekst

Forrige uke meldte norske medier om at sterk varme og mye oppholdsvær i sommer sammenfaller med vepseår. Dermed ligger forholdene til rette for at bestanden kan få en eksplosiv vekst i ukene som kommer.

– Det beste rådet er å forholde seg rolig og leve som normalt. Når bestanden er på topp og det er mange bol i nærheten, kan det bli ekstremt mange veps. Da er det å anbefale å spise middagen innendørs i stedet for på verandaen, sier seniorforsker Frode Ødegaard ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Han råder folk til å unngå øl, brus og annen drikke fra aluminiumsbokser.

– Vepsen kan enkelt krype ned i boksen uten at du ser dem. Får du dem i svelget og de stikker, kan det potensielt være farlig.

Skadesjef og biolog i Anticimex, Stein Norstein, rådet den gang folk til å være tidlig ute med å fjerne eventuelle vepsebol fra husvegger, uthus og andre steder nær mennesker.

– Betyr det at det er for sent å gjøre noe med vepsebolene nå?

– Nei, men nå er situasjonen en annen. Bolene er gjerne blitt store og fulle av veps, sier Norstein.

Slik fjerner du bolene

Skal du fjerne et stort vepsebol, bør du sikre deg godt på forhånd. Vepsestikk i munnen og halsregionen kan i verste fall føre til hevelser og pustevansker. Norstein anbefaler å bruke bihatt for å beskytte øyne og munn, skinnhansker og tettsittende klær slik at vepsen ikke kommer inn i åpningene og under tøyet.

Norstein sier det finnes flere måter å fjerne vepsebol på:

Tett hullet i veggen

– Noen ganger flyr vepsen inn i et hull i veggen og bosetter seg der. Dersom man tetter hullet med en tøyfille, vil vepsen finne et annet hull. Tetter du deretter det nye hullet også, vil de etter hvert ikke ha flere hull å bosette seg i.

Bruk støvsugeren

– Bruke støvsugeren til å ta én og én veps i det de er på vei til bolet. Husk at det ikke bare er å slå av støvsugeren etterpå, for da vil det etter hvert fly ut en del sinte veps. Spray derfor insektspray inn i støvsugerslangen og tett slangen. Du kan eventuelt også legge hele støvsugeren i fryseren til neste dag for å være sikker på at vepsen dør.

OBS:

– Unngå å stå i stige mens du fjerner vepsebol. Får du panikk, er det fort gjort å falle og skade seg.

Lag en vepsefelle

– Del en brusflaske i to på midten. Snu tuten og stikk den ned i den andre halvdelen av flasken. Ha oppi sukkervann. Den store åpningen gjør det enkelt for vepsen å komme seg inn i flasken, men når de skal ut skjønner de ikke at de må helt ned i flasken for å komme seg opp gjennom tuten. Dermed blir de fanget inne i flasken.

Hvem som helst kan være allergisk

Hvert år dør ca. én person i Norge av vepsestikk. Hvor mange nordmenn som er allergiske finnes det ingen oversikt over, men i Danmark er tallet 50.000.

Mange vet ikke selv at de er allergiske. Man trenger nemlig ikke å ha hatt reaksjoner på vepsestikk tidligere for å ha vepseallergi. I utgangspunktet kan alle reagere på insektet.

– En normal og «ufarlig» reaksjon på giften fra veps er hevelse, kløe, rødme og varme, forklarer Anna Bistrup som er rådgiver for helsefag i Norges astma- og allergiforbund (NAAF).

– Vanligvis holder reaksjonen seg rundt stikkstedet, men den kan også spre seg over større områder på for eksempel arm eller ben og blir ganske plagsom, men det er ikke direkte farlig. Ofte er dette en betennelsesreaksjon etter stikket.

Forholdsregler mot vepsestikk Forhold deg rolig i nærheten av veps og bier

Dekk til mat

Unngå sterkt duftende og fargerike blomster

Bruk mindre parfyme og sminke (veps og bier tiltrekkes av enkelte stoffer)

Drikk saft, brus og øl av gjennomsiktige glass

Gå med lyse klær

Bruk fottøy

Veps liker svette, vær observant

Bruk insektnetting foran vinduer som skal stå åpne over lang tid

Kontakt profesjonelle, gjerne en birøkter, for hjelp til å fjerne bol Kilde: Norges astma- og allergiforbund

For allergikere kan imidlertid vepsestikk være langt mer alvorlig:

– Når man får en allergisk reaksjon, vil det som oftest starte med hevelser og elveblest-lignende reaksjoner. Det kan så i verste fall utvikle seg videre til å gi pusteproblemer, hodepine, svimmelhet, kvalme, blodtrykksfall og tap av bevissthet, og allergisk sjokk. Slike reaksjoner kommer ganske raskt etter et stikk, sier Bistrup og legger til:

– Får man slike symptomer bør man oppsøke legehjelp så raskt det lar seg gjøre.