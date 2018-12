Bytte gaven du fikk til jul? Her er reglene som gjelder.

familieogoppvekst

Fikk du to like bøker eller superundertøy i feil størrelse? Da er du ikke alene. Romjulen er tiden for å bytte en eller flere gaver som lå under juletreet.

– Vi tror tredje juledag blir den store byttedagen. Det vil byttes for millioner. Det er kort romjul i år med bare tre virkedager, så det kan lønne seg å være raskt ute for å sikre seg riktig farge, størrelse eller et annet produkt, sier direktør for Virke faghandel, Bror Stende.

Deres oversikt viser at leker, gull og ur, elektronikk, kjøkkenutstyr, sport og bøker har størst meromsetning i desember. Disse bransjene omsetter to til tre ganger mer denne måneden sammenlignet med resten av året. Klesbutikkene har aller høyest omsetningsverdi etter dagligvare og håver inn 4,7 milliarder kroner.

Ingen bytterett i norsk lov

Romjulen er i utgangspunktet tiden for å bytte julegaver dersom ikke byttelappen sier noe annet, forteller Pia Cecilie Høst, direktør for kommunikasjon og digitale tjenester i Forbrukerrådet.

– Ta med byttelapp eller kvittering til butikken, og gjør det så fort som mulig. Etter nyttår kan det være for sent.

Høst påpeker likevel at bytteretten ikke er lovfestet.

– Det er butikkens betingelser som gjelder, men vi mener at denne praksisen er så utbredt over lang tid at det har blitt en sedvane. Det betyr at du vil ha rett på å bytte julegaver i romjulen så lenge du har originalemballasjen og ikke har brukt varen, sier hun.

Regler for bytting varer med feil eller mangler Hvis årsaken til at du vil bytte skyldes en feil med varen, gjelder andre rettigheter. I slike tilfeller har du i første omgang rett på reparasjon, alternativt ny tilsvarende vare. Kan ikke butikken gi deg dette, vil du ha rett på pengene tilbake. Da skal du ha hele kjøpesummen tilbake. For feil på varen er det de samme reglene som gjelder om du har kjøpt i butikk eller på nett i Norge eller EU. Kilde: Pia Cecilie Høst, Forbrukerrådet

– Når kan man få pengene tilbake, og når får man kun en tilgodelapp?

– Du har i utgangspunktet ikke rett på pengene tilbake. Finner du ikke noe som passer, spør etter tilgodelapp. Er varen satt ned i pris, kan du måtte godta en tilgodelapp på salgsbeløpet, sier Høst.

Stende tilføyer:

– Norske butikker strekker seg langt i å imøtekomme kunden, og det kan variere fra å få en tilgodelapp, få pengene tilbake eller åpent kjøp i dager eller måneder. Her er det lurt å sette seg inn i butikkens bytteregler før man kjøper, særlig hvis man er usikker på om varer treffer på mottageren.

Egne regler for netthandel

Har du kjøpt gaven på nettet, kan du angre mot at du betaler for retur.

– Angreretten gjelder 14 dager etter at du har mottatt varen. Handler du en god stund før jul, vil ofte angreretten være utløpt. De aller fleste nettbutikker gir uansett en bytterett. Her er det viktig å sjekke nettbutikkens betingelser, sier Høst.

Byttetips

Ta vare på kvitteringen/byttelappen

Ikke bryt forsegling på for eksempel undertøy, filmer eller CD-er

Ta vare på emballasjen, særlig når det gjelder sko

Ikke ta varen i bruk

Ikke vent for lenge med å ta kontakt med butikken

Gå rett til kassen/betjeningen og gi beskjed om at du skal bytte

Kilde: Bror Stende, Virke

Ønsker du å få med deg lignende saker? Vi har en egen Facebook-side for Familie og oppvekst.