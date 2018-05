Test av ni bærbare strømmehøyttalere som tåler en støyt

digital

Reisehøyttalere eller blåtann-høyttalere, blir stadig mer populære. Mange har innsett at det er trist at alle sitter med mobilen og lytter for seg selv, når man i stedet kan nyte musikken sammen.

Vi har testet ni kompakte batteridrevne høyttalere i prisklassen opp til 1500 kroner, som lett går ned i håndbagasjen på utenlandsturen, i strandvesken eller i ryggsekken på skituren. Og de bør kunne tåle å mistes i snøen og klare en vannsprut fra bassenget.

To trender

To trender er tydelige blant årets testkandidater. Den ene er at man kan koble sammen flere høyttalere. Enten to stykker slik at man får skikkelig stereolyd, eller såkalt partymodus når flere høyttalere spiller synkronisert.

Den andre trenden er at de har innebygd mikrofon. Det har tidligere mest blitt brukt for at høyttaleren skal kunne brukes som høyttalertelefon. Nå brukes den også for å kunne snakke med digitale assistenter som Apples Siri og Google Assistant.

Denon Envaya Mini DSB-150BT:

Oppdatert og vellydende «Best i test»

Denon følger opp forrige års beste kjøp med en oppdatert modell med samme navn. De få klagene vi hadde da, er nå utbedret. Vannbeskyttelsen er oppgradert til vanntett.

Men fremfor alt låter den aldeles utmerket, og behersker galant alt fra elektronisk dansemusikk til akustiske livekonserter.

Pluss:

Pen til å være vanntett. Kan kobles i stereopar. Utmerket lydkvalitet.

Minus:

Ingen app for lydinnstillinger. Knappene er vanskelige å bruke.

Pris: 1500 kroner

Karakter: 6

Libratone Too:

En praktisk skjønnhet – «Spesielt anbefalt»

Libratone Too er et hyggelig bekjentskap som passer betydelig bedre utendørs enn de ellers utmerkede Zipp-høyttalerne. Derimot tåler den bare sprut, ikke et bad.

Libratone Too er lett å ha med seg, pen så man vil vise den frem, og låter meget bra.

Pluss:

Praktisk størrelse. Utmerket app. Kan parkobles. Meget bra lydkvalitet.

Minus:

Ikke helt vanntett. Upraktisk touch-kontroll. Rundspillende lyd passer ikke alltid.

Pris: 1400 kroner

Karakter: 4

Skullcandy Barricade XL:

Kraftfull og flytende

Skullcandy Barricade XL er en partyhøyttaler med skikkelig bass, som flyter om den faller i vannet.

Det er den største og tyngste høyttaleren i testen, så om man vil ha en svært portabel høyttaler, bør man kanskje gå ned en størrelse.

Pluss:

Bra volumressurser. Engasjerende lyd. Kan lade mobiltelefonen. Robust og flyter i vannet.

Minus:

Veldig dominerende bass. Risiko for resonans. I største laget for reisen.

Pris: 1400 kroner

Karakter: 4

Ultimate Ears UE Wonderboom:

Musikalsk håndgranat – «Beste kjøp»

Ultimate Ears Wonderboom er en utmerket liten Bluetooth-høyttaler med mange kvaliteter og få feil.

Den har en pen design, er vanntett, spiller høyt og dypt, og har en bra pris.

Pluss:

Kan parkobles for større lyd. Lang rekkevidde. Bra volumressurser og lydkvalitet.

Minus:

Ingen app for partymodus. To stykker innebærer ikke stereolyd. Ingen mikrofon.

Pris: 1000 kroner

Karakter: 4

Philips BT7900:

Vanskelig og kjedelig

Det som skiller seg ut med Philips Everplay BT7900, er at man alltid har med seg en ladeledning, og at den går an å hurtiglade med riktig adapter.

Utseendet er derimot ganske kjedelig, og den er ikke fullt like robust som de beste i testen.

Pluss:

Meget smart bærereim/ladekabel. Støtter hurtiglading.

Minus:

Vanskelig å finne et volum som låter bra for alt. Litt trist design. Ingen app.

Pris: 1300 kroner

Karakter: 4

JBL Flip 4:

Basstung partyhøyttaler

Pluss:

Kan stereokobles eller kjøres i partymodus. Robust og holdbar. Uvanlig kraftfull bass.

Minus:

Ingen muligheter for å fintrimme lyden. Lyden mangler finesse for mer finstemt musikk.

Pris: 1400 kroner

Karakter: 5

Geneva Lab Touring XS:

Sober, men med vannskrekk

Geneva Touring XS er en sober transportabel bordhøyttaler som gjør seg bedre på balkongen eller skrivebordet, enn på tur.

Den er nemlig ikke spesielt robust, og tåler hverken skitt eller vann. Man får heller ikke med noen finesser annet enn å spille musikken trådløst.

Pluss:

Meget sober lærdesign i pene farger. Utmerket batteritid. Enkel håndtering.

Minus:

Ikke støv- eller vannbeskyttelse. Ingen finesser overhodet. Problematisk bass.

Pris: 1500 kroner

Karakter: 4

Braven Stryde:

Langtspillende panserhøyttaler

Bravens høyttaler Stryde er laget for aktive mennesker, og det merkes på både utseende og funksjoner. Den tåler støv og vann, og virker ikke til å gå i stykker med det første.

Det store batteriet holder lenge, og kan til og med låne strøm til mobilen. Dessverre er lyden like grovhugget som utseendet.

Pluss:

Svært lang batteritid. Kan lade mobiler. Bra mobilapp. Robust og praktisk.

Minus:

Krever spesiell lader. Overdreven bass som gir resonans. Middels bra lydkvalitet.

Pris: 1500 kroner

Karakter: 4

Bose Soundlink Micro:

Smidig og brukervennlig

Soundlink Micro er Boses mer robuste og billigere alternativ til den utmerkede Mini II. Takket være en smart gummireim er den enkel å feste på ryggsekken og ta med seg på sommerferien.

Den er lett å bruke, men lyden er derimot ikke like imponerende.

Pluss:

Robust med praktisk gummireim. Mikrofon og stemmeassistenter. Partymodus og stereopar.

Minus:

Ingen aux-inngang, bare trådløst. Middelmådig lydkvalitet. Kort batteritid.

Pris: 1300 kroner

Karakter: 5

