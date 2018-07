Apper på nettbrett og mobil skal gjøre læringen til en lek. Her er ekspertenes ni anbefalinger.

digital

– Ofte blir ungene sittende alene. Det er ofte at voksne tenker at de har fri når barn sitter med skjerm, sier Torgeir Waterhouse, direktør i IKT Norge.

Han mener foreldre bør ha en finger med i spillet, og være bevisst hvilke apper barna deres bruker.

– Barn er individuelle. Det finnes ikke ett spill som passer for alle, sier han.

Waterhouse tror ikke at å lære via apper er problematisk.

– Dette er eksempler på gode verktøy som gir en god læreeffekt. Man lærer uten å merke det. Man setter barnet i en posisjon hvor han eller hun lærer noe på en gøy måte.

Å produsere versus å konsumere

At voksne bør engasjere seg i appverktøyene sammen med barna, mener også Tore Mydland, fra Norsk Pedagogisk Dataforening.

– Foreldrene bør ta seg litt tid til å sitte med barna og få dem til få forklare og vise. «Hvorfor tok du det valget? Kan du forklare hvordan det henger sammen?», kan man spørre.

Slik vil barna få maksimalt ut av læringsutbyttet, mener Mydland, som også arbeider som avdelingsleder på Torridal barneskole i Kristiansand.

Vet ikke nok

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk. Han synes læreapper er spennende, men ikke helt problemfrie.

– Appene er tilpasset dine forutsetninger, og mange føler at de mestrer, som jo er viktig. Samtidig viser forskning at forbedring i elevens læringsutbytte ikke er så veldig annerledes, sier han.

Han påpeker dog at denne teknologien utvikler seg fort, og at forskning ofte vil være på etterskudd.

– Læreapper skaper motivasjon, men hvor lenge vil denne vare?, spør han og fortsetter:

– Vi vet ikke nok om langtidseffekten.

Han mener at appene bør være et supplement, og ikke den eneste formen for undervisning.

– Vi trenger litt menneskelig kontakt også, sier han.

Her er listen over ni apper:

Lightbot

En av appene Torgeir Waterhouse går god for er Lightbot. Appen fremstår som et spill, mens man i realiteten lærer å programmere. Lightbot er oversatt til norsk og passer for barn ned i fireårsalderen.

– Hva går den ut på?

– Oppgavene du får handler om å få en robot til å bevege seg. Du gir roboten en kommando til å gå en rute, forklarer han.

Spilleren lager instruksjoner for roboten, slik at den går dit det er lys. Deretter skal man få roboten til å tenne lysene, forklarer han.

– Hvorfor anbefaler du denne?

– Den er morsom og enkel. Man lærer å programmere, og å bryte store problemer ned i små oppgaver for å finne løsninger.

Pris: Gratis

Passer for: Alle aldre

Tilgjengelig for: IOS og Android

Dragonbox Algebra

En annen app Waterhouse skryter av er Dragonbox, en app det finnes flere versjoner av. Ifølge Waterhouse kan man med denne appen lære avansert matematikk på en veldig enkel måte.

– Her flytter man rundt figurer på et brett, mens i realiteten driver man med algebra, sier han.

Pris: 85 kroner

Passer for: Fra fem år, fra tolv år

Tilgjengelig for: IOS og Android

Dragonbox Numbers

I Dragonbox Numbers lærer barna tallforståelse og å addere og subtrahere.

– De lærer å forstå tall, og gjør det fordi det er gøy. Plutselig har du lært noe i tillegg, sier han.

Tallene er gjort om til små dyr og monstre med ulike farger og personligheter. Ettersom barna kommer lenger inn i spillet, blir dyrene omgjort til tall med den samme fargen.

– Dragonbox-appene er veldig gode, fordi det ikke er noe traurig pedagogisk over dem, sier han.

Pris: 85 kroner

Passer for: Fire- til niåringer

Tilgjengelig for: IOS og Android

Poio

Poio skal hjelpe barna med å lære å lese. Appen er som en avansert barnebok hvor det ligger en fortelling i bunn.

– Absolutt å anbefale, mener Waterhouse.

Barna lytter til lyder, og knytter lydene til bokstavene, forklarer han.

– Det er som et spill hvor du skal fange bokstaver og lage ord av dem. Deretter må du putte ordene inn på rett sted, sier han.

Pris: 199 kroner

Passer for: Fire- til niåringer

Tilgjengelig for: IOS og Android

Skoleskrift 3

Mydland anbefaler Skoleskrift 3 for dem som skal lære å lese. Appen er som et enkelt skriveprogram, og kommer i flere utgaver. Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Barna kan dermed se og høre sammenhengen mellom bokstavlyd og den skrevne bokstaven.

– De kan også høre hele ordet eller setningen, etter hvert som de skriver og leker med språket.

Bokstavene på skjermen ligner også de man lærer seg å skrive for hånd.

– Elevene blir flinke til å høre hva som er riktig, sier Mydland.

Disse appene er det viktigste verktøyet når elever skal «skrive seg til lesing», en metode som stadig flere skoler benytter, forteller han.

Pris: 65 kroner

Passer for: Fra fire år og oppover

Tilgjengelig for: IOS

Book Creator

I Book Creator lager man digitale bøker, som visuelt ser ut som en bok man kan bla i. I appen kan man legge inn innhold som tekst, lyd, film eller tegning. I tillegg kan man få boken opplest, forteller Mydland.

– Læringsutbyttet er større når elevene lager innholdet selv, heller enn når de bare konsumerer ferdig innhold, sier Mydland.

Han tror at elevene husker bedre når de får produsere selv, og når de må lære videre til andre.

Pris: 55 kroner, men fås også i begrenset gratisversjon

Passer for: Fra fire år og oppover

Tilgjengelig for: IOS og Android

ScratchJr

– Appen går ut på sette sammen ulike koder for å få ulike handlinger til å skje. Som et biprodukt, kan elevene også lage en historie. Du kan for eksempel få en månerakett til å fly til månen, lande og få en mann til å gå ut av raketten, forklarer han.

– Det er mange elementer i koding som elevene har god bruk for. Du lærer en del om nøyaktighet, og hva det betyr å lage looper og sekvenser. I tillegg lærer man struktur, sier han og påpeker at appen kan passe for alle trinn i barneskolen.

Pris: Gratis

Passer for: Fem- til syvåringer

Tilgjengelig for: IOS og Android

Garageband

Garageband er som navnet tilsier, et verktøy for å lage musikk.

– Denne appen er veldig gøy, her kan man trikse og mikse. Elevene lærer seg å komponere, forklarer Mydland.

I appen kan man spille hvert instrument manuelt, eller sette sammen instrumenter og lage samplinger. Du kan også bruke autoeffekter slik at du får hjelp til å lage akkorder.

– Så kan man spille inn de ulike delene og lage musikk på flere spor, forklarer Mydland.

Ved å bruke mikrofonen på Ipaden kan man leke seg med å lese inn lyd.

– Man kan lage ganske avanserte musikkproduksjoner kun med denne appen, sier Mydland, som mener musikkappen også kan passe til ungdommer.

Pris: Gratis

Passer for: Fra fire år og oppover

Tilgjengelig for: IOS og Android

Lyderia app

Dette er også en musikkapp, men helt annerledes fra Garageband, ifølge Mydland. I Lyderia får man konkrete oppgaver som må løses.

– Oppgavene kan være alt fra å lage en rap, til lytteoppgaver og musikkanmeldelse. En oppgave kan også være å finne sin egen musikkstil, sier Mydland.

Pris: Gratis

Passer for: Fra ni år og oppover

Tilgjengelig for: IOS og Android