Dette er den nye «kjolen»: Hører du Laurel eller Yanny?

digital

Husker du den svarte og blå kjolen som skapte splittelse i sosiale medier for noen år siden?

Nå er en ny debatt i full gang etter at Youtuberen Cloe Feldman la ut dette spørsmålet på sin Twitter-konto:

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I — Cloe Feldman (@CloeCouture) May 15, 2018

Innlegget inneholder et lydklipp der en stemme gjentatte ganger leser opp et navn.

Noen hører navnet Yanny. Men andre hører noe helt annet: navnet Laurel.

Noen sier også de hører først det ene og så det andre navnet, eller kan veksle mellom begge.

«Er dette en spøk? ... Holder jeg å gå fra vettet?» spør én Twitter-bruker.

Avhenger av lytterens erfaring

Etter at klippet ble lagt ut på Reddit i går, er Youtubere og nettsteder allerede godt i gang med å tyde fenomenet.

Seniorforsker på hørsel ved Folkehelseinstituttet, Bo L. Engdahl, synes klippet er interessant.

– Her har man tydeligvis funnet to ord som er veldig like fonetisk. Hva det er som gjør forskjellen vet jeg ikke, men det minner om «tritone paradox,» en effekt som gjør at noen opplever at tonehøyden går opp og andre at den går ned. Denne preferansen avhenger av lytterens erfaring, språk eller dialekt, sier Engdahl.

Kommer an på ørene dine

Også nettstedet The Verge har spurt en forsker i kognitiv nevrovitenskap ved universitetet i Maastricht, som mener det dreier seg om frekvenser. De som hører navnet Yanny hører de høyere frekvensene bedre, mens de som hører Laurel plukker opp fler av de lavere frekvensene.

Forskeren påpeker at både hva slags høyttalere du hører lydklippet gjennom, og hvordan ørene dine fungerer, spiller inn.

En annen kommunikasjonsforsker ved universitetet i Austin i Texas, sier til The Verge at han kommer til å se nærmere på fenomenet, ved å analysere hjernebølgene til lyttere som helt tydelig hører det ene eller det andre navnet.

Han påpeker at lydklippet har en del støy som trolig påvirker hvordan hjernen fyller inn det den hører.