Derfor bør du ikke koble datamaskinen eller mobilen din til gratis nettverk

Se for deg at du sitter på et hotell som heter Radisson. Du skal koble deg opp på internett og ser to nettverk med disse navnene: «Radisson WiFi» og «Radisson Free Wifi».

Ett av nettverkene krever betaling, og ett er gratis.

Hvilket logger du deg på?

Mest sannsynlig hadde du valgt det kostnadsfrie nettverket.

Mer enn åtte av ti har nemlig benyttet seg av gratis internettkobling på hoteller, kafeer og flyplasser. Det viser en fersk undersøkelse fra Nordea.

– Jeg er ikke overrasket over disse tallene, men det er samtidig litt bekymringsfullt. Flere bør forstå risikoen knyttet til trådløse nettverk, sier Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– Gjør deg sårbar for svindel

Mange av de gratis nettverkene man finner på blant annet kafeer, hoteller og flyplasser, kan gi tilgang til usikrede nett uten kryptering.

Likevel kobler godt over halvparten av den norske befolkningen seg opp på slike nettverk. Kvinner i noe større grad enn menn.

– Når man surfer på et nett som ikke er kryptert, gjør du deg sårbar for blant annet svindel, sier Elin Reitan fra Nordea.

Usikrede og ukrypterte nett gjør det nemlig mulig for en svindler å hente ut sensitiv informasjon om andre som er koblet til samme nettverk – hvis vedkommende vet hva han eller hun driver med.

Funn fra undersøkelsen 85 prosent av kvinnene og 82 prosent av mennene i utvalget har benyttet seg av gratis internettkoblinger. Personer i alderen 26 til 39 år er aldersgruppen der størst andel har svart at de har benyttet seg av gratis internettkoblinger. Her svarer 88 prosent ja. I alderen 18 til 25 svarer 87 prosent at de har benyttet seg av dette, mens 85 prosent svarer det samme i aldersgruppen 40 til 54 år. Blant personer i alderen 55 til 65, svarer åtte av ti at de har benyttet seg av gratis internett. Personer over 66 år har den laveste andelen: 77 prosent. Den regionen hvor folk flest svarer at de har benyttet seg av gratis internettkobling, er Nord-Norge med 88 prosent. Østlandet har den minste andelen med 79 prosent. Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov på vegne av Nordea i perioden 05. til 09. august 2018. De har tatt utgangspunkt i et representativt utvalg av befolkningen. Totalt har 1024 personer i alderen 18 år og oppover deltatt i web-undersøkelsen.

Kan ligge en kriminell hensikt bak

Når så mange andre kobler seg på gratis internettkoblinger, er det lett å tenke at dette ikke er så farlig. Men er det egentlig det?

– Når vi kobler oss på åpne, trådløse nettverk, vet vi ikke hvem som eier det og hva den bakenforliggende hensikten er, forklarer Thon.

Ofte er hensikten å gi kunden internett-tilgang, men i noen tilfeller kan det også ligge en kriminell hensikt bak, påpeker han.

Svindlere kan nemlig sette opp et falsk, trådløst nettverk med navnet til kafeen du sitter på – og lure deg til å koble deg på.

Det gir svindleren muligheten til å se passordet du taster, innhold i meldinger og e-poster. Og ikke minst, innloggingskode i nettbanken.

– En hacker kan få deg til å tro at du kobler deg på banken din fordi vedkommende har gitt deg en forfalsket side som oppfører seg nøyaktig som banken din. Da gir du blant annet fra deg personnummer og personlig passord til svindleren, forklarer Thon.

– Men hvordan kan man vite at nettverket man kobler seg på er trygt?

– Det er vanskelig å se det med egne øyne. Der hvor det finnes flere nettverk med lignende navn, kan det tenkes at noen forsøker å lure deg. Da kan det være lurt å spørre kafeen, flyplassen eller hotellet du er på, om hvilket nettverk som er deres, sier Thon.

En inngangsport til identitetstyveri

Han anbefaler, så langt det er mulig, å unngå å logge seg på nettsteder og tjenester som krever passord når man er tilkoblet et trådløst nettverk.

– En må forstå at det finnes en viss risiko for at hackere kan tukle med enheten du bruker når du kobler deg på trådløse nettverk, sier Thon.

Dette er en av inngangsportene til identitetstyveri for svindlerne, mener han.

– De kan fange opp påloggingsinformasjon på alt fra Facebook til e-post. Denne informasjonen kan misbrukes i forskjellige settinger. Det er bare fantasien som setter stopper for kjeltringene hvis de først får tak i informasjonen, sier Thon.

– Bruk mer mobildata

Han innrømmer at han selv innimellom kobler seg på trådløse nettverk.

– Men jeg er kritisk til hva jeg gjør når jeg koblet på et slikt nettverk. Hvis jeg sitter på en flyplass, er det kanskje uproblematisk å lese aviser på nett. Men jeg gjør aldri finansielle transaksjoner.

Hans klare råd er å bruke mer 4G.

– For å spare penger benytter vi oss ofte av gratis nett. Men likevel bør man bruke mer mobildata. Det er sikrere å surfe på 4G enn å bruke kaffebarens trådløse nett som vi i realiteten ikke vet noe om, sier Thon.

– Les aldri e-posten din på et gratis nettverk

Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Universitetet i Oslo, jobber blant annet med personvern, datasikkerhet og informasjonssikkerhet.

Han innrømmer at også han er blant dem som kobler seg på gratis nettverk.

Men selv er han god til å ta forholdsregler. Det oppfordrer han også andre til å være.

– Logg deg aldri inn et sted hvor du er nødt til å taste inn et passord eller å oppgi personlige opplysninger. Vær særlig forsiktig hvis du har dårlig passord-disiplin og bruker det samme passordet flere steder. Det kan gi svindleren adgang til andre tjenester.

Les heller aldri e-posten din når du er tilkoblet et slikt nettverk, råder han.

– Logger du deg inn på e-posten din, kan svindleren også lese e-postene dine. Her kan det finnes mye snacks som vedkommende kan bruke i et identitetstyveri. Her kan han finne ut hva hunden din, ektefellen og barna dine heter, og lure andre folk til å tro at de er deg.