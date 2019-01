De råeste TV-ene: Opprullbar TV og Micro-LED

digital

På CES-messen som arrangeres i Las Vegas denne uken kappes produsentene om å imponere publikum med de råeste TV-ene. Det er tett mellom 8K-skjermene på årets messe. TV-er med fire ganger så høy oppløsning som dagens 4K-modeller. Her er det bare å pusse brillene og gjøre plass til en større skjerm i TV-stua.

Men TV-kappløpet handler om mer enn skjermstørrelse og -oppløsning. Det er nye formfaktorer og ny skjermteknologi som imponerer mest i mylderet av nyheter fra verdens største elektronikkmesse. Ikke minst LGs opprullbare TV, eller «rulle-TV» om du vil.

Ja, du leste riktig. LGs såkalte Signature OLED TV R ligger nemlig sammenrullet i en base med et innebygd 4.2-kanals Dolby Atmos-lydanlegg når den ikke brukes, for så å rulles automatisk opp når TV-en skrus på. Se video lenger ned i saken.

Eller du kan velge å kjøre den i det LG kaller «Line View» hvor bare 20, 30 centimeter av skjermen er synlig. Her kan man for eksempel vise stillbilder. Som resten av LGs nye OLED-TV-er har også Signatur-modellen fått støtte for Google Assistent og Amazon Alexa.

«Rulle-TV»

Den opprullbare TV-en skal angivelig være klar for butikkhyllene i løpet av året. På spørsmål om når og hvorvidt den sammenrullbare TV-en også kommer til Norge, får vi følgende svar fra PR-sjef i LG Norden, Amelia Saerom Lee:

– I øyeblikket foreligger det ikke noen konkrete planer om å lansere TV-en i Norden, men en Norden-lansering i 2019 vil bli diskutert med de store forhandlerne på CES.

Ifølge Lee er prisen fortsatt til vurdering. Billig blir den definitivt ikke. Dette er et hi-end produkt som vil koste deretter. Det vil likevel overraske oss om den ikke kommer til Norge.

Dagens signatur- og toppmodell, den syltynne Wallpaper (W)-modellen, har ifølge LG solgt relativt bra her hjemme. Norske forbrukere er kjent for å være både teknologiinteresserte og kjøpesterke.

Så gjenstår det å se om billedkvaliteten er like god som på LGs konvensjonelle OLED TV-er. Har funksjonaliteten gått på billedkvaliteten løs?

Vil sammenrullbare TV-er om noen år bli like vanlige som dagens flate?

Vi tror mange godt kunne tenke seg en TV som kan trylles vekk med et trykk på fjernkontrollen.

Se hvordan LGs «rulle-TV» fungerer:

Er Micro-LED den nye OLED?

OLED-TV-ene er overlegne sine LCD-baserte konkurrenter på svartnivå og innsynsvinkel med måten hvert enkelt billedpunkt sender ut sitt eget lys.

Også OLED-teknologien har sine utfordringer. Lysstyrken som er viktig for den opplevde kontrasten og dynamikken i bildet, er begrenset og ikke i nærheten av de beste LCD-skjermene. OLED er dessuten basert på organisk materiale. Det betyr fare for innbrenning og forringelse over tid.

Kanskje ikke så rart at teknologikjemper som Sony og Samsung har visst interesser for den såkalte Micro-LED-teknologien. En skjermteknologi bestående av millioner av ikke-organiske røde, grønne og blå LED som lager sitt eget lys. Alle OLED-fordelene, men uten ulempene. Også Apple skal ha snust på teknologien.

På CES viser Samsung frem to Micro-LED-konsepter. En ny og større utgave av sin «The Wall». Den modulbasert Micro-LED displayet som nå måler hele 219 tommer. Bruk av kantfrie moduler eller «fliser» som Samsung kaller det, gjør det mulig å endre format på skjermen fra for eksempel 16:9 til 21:9.

Langt mer stuevennlig er den 75-tommer store 4K Micro-LED-TV-en som debuterer på årets messe. Ifølge Samsung er den et resultat av de tekniske fremskrittene man har gjort med å redusere avstanden mellom LED-chipene.

Utfordrende produksjon

Det er likevel ingen hemmelighet at produksjonsprosessen er kostbar og krevende, og den største utfordringen på veien mot kommersialisering. Ifølge Samsung er målet å få 75-tommeren ut på markedet i 2020. Trolig med en pris for de få.

Så gjenstår det å se om Samsung makter å ta Micro-LED til markedet og gjøre den til «den neste skjerm-revolusjonen» slik Samsungs skriver i en pressemelding. Koreanerne fikk som kjent aldri løst produksjonsproblemene med OLED-TV-ene sine, og valgte å droppe OLED kort tid etter at de lanserte i 2013.

Verdt å merke seg er at også LG jobber med Micro-LED- teknologien. På IFA-messen høsten 2018 viste de frem en 173 tommer stor Micro-LED skjerm. Men på årets CES-messe er det derimot stille på LGs Micro-LED-front. Det forklarer PR-sjef Lee med et bevisst fokus på OLED og Signatur R.

Hun understreker at LG har den nødvendige Micro LED-teknologien, men at man for tiden jobber med å perfeksjonere produksjonsmetodene.

Valg av TV-teknologi vil i overskuelig fremtid fortsatt handle om OLED eller LCD (LED/QLED).

Kunstig intelligens

Før bildet vises på skjermen prosesseres videosignalene i TV-en. På årets CES-messe er bruken av kunstig intelligens i billedbehandlingen en snakkis hos flere av de store TV-produsentene.

Stikkord er bedre oppkonvertering til 8K og forbedring av dårlig strømmekvalitet. Hvor godt Samsung, LG, Sony og co. har fått sin siste generasjon AI-baserte bildeprosessorer til å fungere gjenstår å se med egne øyne.

Ps! Med en mengde nye 2019-modeller på vei inn i butikkhyllene utover våren og sommeren, dukker det erfaringsmessig opp gode tilbud på utgående TV-modeller i tiden fremover.

Hvor stor skjerm bør du gå for? I denne videoen viser vi deg hva du bør tenke på.