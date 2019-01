Betaler du for tjenester du ikke bruker? Her får du oversikt over abonnementene dine.

digital

Starten på året er en god anledning til å gå gjennom hvilke innholdstjenester du abonnerer på og hvordan du blir fakturert. Det er dumt å betale for tjenester man ikke bruker.

Gratis prøveperioder har en lei tendens til å gli over i betalingsabonnement, og nærmest ubemerket trekke penger fra konto en gang i måneden eller året. Små beløp som samlet kan utgjøre hundrelapper i måneden.

Hadde jeg husket å si opp abonnementet på oversettelsestjenesten etter at de tre gratismånedene hadde gått ut? Hva koster treningsappen meg, og hvor mange film – og musikkstrømmetjenester er det egentlig jeg betaler for?

Et dykk i kontoutskriftene til bank- eller kredittkortet du benytter, er et bra sted å begynne. Og sjekk e-posten. Det er fort gjort at varsler om automatisk fornying av abonnement går under radaren eller havner i rotemappen.

Selv om Netflix og andre tjenestetilbydere helst vil sluse kundene utenom Apples og Googles lommebøker, inngås mange abonnementsavtaler i de to teknologikjempenes app-butikker. Her kan avtaler enkelt sies opp og endres fra for eksempel års- til månedsabonnement. Husker du hva abonnerer på?

Slik gjør du det

På IOS/Iphone er det følgende seks steg som gjelder for å få oversikt over hvilke abonnement du betaler for via App Store/Itunes:

Åpne innstillinger Trykk på Navnet ditt/ Apple-ID Trykk på Itunes og App Store Trykk på Apple-ID Trykk på Vis Apple-ID Trykk på Abonnementer

Stemte fasit med hukommelsen?

Vær oppmerksom på at hvis du benytter Apples familiedeling kan andre Apple-ID-er være tilknyttet betalingsinformasjonen din. Da er det ikke sikkert du vil se navnet på abonnement andre familiemedlemmer har startet på Abonnementer-siden din, selv om du blir fakturert via App Store/Itunes.

Vi skulle uansett ønsket at Apple hadde lagt abonnementsoversikten lettere tilgjengelig i menystrukturen sin.

På PC/Mac er det Itunes som gjelder (må lastes ned på PC).

På Android slipper du unna med færre tastetrykk:

Åpne Google Play-butikken på Android-enheten din. Sjekk at du er logget på riktig Google-konto. Trykk på menyen Abonnementer.

På PC/Mac administrerer du abonnementene dine på Google Play.

PS! Har du først fått kontroll på egne abonnement, kan det være lurt å dobbeltsjekke med resten av familien. Det er dårlig butikk å ha flere abonnement på samme tjeneste når det finnes familie/flerbuker-abonnement.