Digital

Vi vurderer å starte med daglige kryssord på Rbnett. Derfor tester vi ut en løsning som er laget i samarbeid med NTB.

Du kan prøve deg på fire dagskryssord her, og du kan også prøve deg på et helgekryssord her.

Gi oss gjerne tilbakemelding på hvordan du synes kryssordene fungerer i kommentarfeltet under.

Lykke til!