Venneparet kjøpte en nedlagt skole til 220.000 kroner: – Da jeg så loftet, bestemte jeg meg.

Gry Hansen (49) og Torkild Strandvik (50) bor sammen som venner, de er ikke et par. Med i husstanden er også Grys 14 år gamle sønn Aron og tre svarte katter.

– Vi tenkte egentlig å lage til hver vår leilighet i bygningen, men vi trives så godt slik vi har det, sier Hansen.

Hun flyttet til Stadlandet fra Oslo for åtte år siden. Strandvik kom hit for første gang for 20 år siden, og var en av surfepionérene i Hoddevik. Han er opprinnelig fra Nesodden.

Stadlandet En halvøy i Selje kommune i Sogn og Fjordane som stikker ut i havet. Kjent for det farefulle og værharde Stadhavet med krevende bølgeforhold for skipsfart ca. 100 dager i året. Cirka 1650 innbyggere, ca. 1100 av disse bor i senteret Leikanger der det er handel, næring og skole. Bygdene Hoddevik, Ervik, Årvik, Honningsvåg, Drage og Borgundvåg omkranser Vestkapp-platået. Hoddevik og Ervik har de siste 20 årene blitt en av Norges mest kjente surfedestinasjoner.

– Det er praktisk for oss å bo slik. Hun tar seg av de tingene hun liker å holde på med, mens jeg gjør mine ting. Da blir det koselig i huset samtidig som praktiske ting er i orden, sier Strandvik.

I tillegg er det sosialt. De bytter på å lage middag og de spiser sammen.

Strandvik er en hendig kar med lidenskap for gamle hus. I løpet av årene på Stadlandet har han kjøpt og pusset opp det gamle huset Strandro i Hoddevik, der han nå driver Stad Surfing – et velkjent overnattings- og samlingssted for surfere.

Deler alle utgifter 50–50

Gry forteller at det var hun som tok initiativet til å kjøpe skolen.

– Jeg hadde leid ulike steder i området, og begynte å bli lei av å flytte. Her ute fungerer det sjelden slik at hus blir lagt ut for salg. Så jeg begynte å spørre litt rundt. Jeg fikk høre at det var aktuelt å selge skolen. Jeg dro for å se på den, og da jeg så loftet, bestemte jeg meg. Jeg visste at Torkild hadde «bodd på jobben» i mange år, og spurte om han ville bli med.

Skolen ble bygget i 1925. Etter at den ble nedlagt har det vært barnehage her. De siste årene før Hansen og Strandvik kjøpte bygningen, ble den bare brukt ved ulike sammenkomster.

I dagens boligmarked fremstår kjøpesummen på 220.000 kroner slett ikke avskrekkende. Alle utgifter til kjøp og oppussing er delt 50–50. De samarbeider om oppussing og legger ned likt antall arbeidstimer.

– Selv om det er husmangel på Stadlandet, ble det aldri noen rift om skolen. Det har sikkert litt med at folk tenker at det er Hoddevik og Ervik som gjelder. Vi tenkte annerledes, og har aldri angret. Årvik er et nydelig sted, og vi trives kjempegodt. Det er bare ti minutter med bil til Ervik og 20 minutter til Hoddevik.

Fra stuevinduet ser de skipene passere det fryktede Stadhavet. Hansen medgir at det kan være tøft å bo her om vinteren når det er mørkt og værmeldingen forteller om storm ved Stad.

Bor i klasserommet

Mens oppholdsrom og kjøkken er lagt til det gamle klasserommet midt i bygget, har de lagt leiligheten i underetasjen ut til leie på Airbnb.

Ribbeveggen vitner om at det har vært en liten gymsal i utleieleiligheten. Av alle ting henger Steffen Tangstads boksehansker her. Sønnen til Steffen er en flittig surfegjest, og en god venn av Hansen og Strandvik.

Tanken er at utleieleiligheten også skal bringe med seg elever til Bygda Yoga Skule med eget studio på toppen. Skjønt helt på toppen er det ikke, for på en hems over yogastudioet har Strandvik soverom.

– Jeg drev som yogalærer også da jeg bodde i Oslo. Så begynte jeg å undervise her oppe om sommeren, slik at jeg kunne være her i lengre perioder. Til slutt ble jeg værende. Nå drar jeg til Oslo fire ganger i året for å besøke familie og venner, men jeg lengter fort tilbake.

Surfere bosetter seg

Hansen og Strandvik er to av et tyvetalls mennesker som er kommet til Stadlandet som surfere og som har bosatt seg her. De som er flyttet hit har gjerne tatt et livsstilsvalg der det ikke er aktuelt å bygge seg et nytt hus og sette seg i gjeld på mange millioner kroner.

– Jeg flyttet fra Oslo fordi jeg ikke orket å skulle løpe stadig raskere for å tjene nok penger til å kjøpe en leilighet til mange millioner kroner, og kanskje likevel ende med å se rett inn til naboen, sier Gry.

Hun ble norgesmester i turn i 1985, og har syv NM-titler og en nordisk mestertittel i klatring. Nå er det yoga hun er kjent for. I tillegg til yogaklassene på loftet hjemme, har hun timer andre steder lokalt.

Om sommeren har hun strandyoga på Hoddeviksanden. Hun reiser også både til Oslo, Ålesund og andre steder for å holde timer. Da vi var på besøk, var hun nettopp tilbake fra X2-festivalen i Volda der hun hadde yoga.