Veggedyr er blitt resistente mot gift. Dette er dagens metoder.

bolig

Fem punkter om veggedyr.

Eksperten: Bjørn Arne Rukke

Utdanning: Ph.d. fra Universitetet i Oslo

Jobber som: Forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI)

Veggedyr (Cimex lectularius) Voksne veggedyr er fem–seks mm lange og tre mm brede. De er rødbrune, flate og ovale, men svulmer opp når de har sugd i seg blod. De har ikke vinger, men en sugesnabel. Eggene er én mm lange og hvite. Optimal temperatur er 28–30 grader og 75–80 prosent fuktighet. I løpet av livet kan veggedyrene legge 200–500 egg. Nymfene har fem utviklingsstadier og må suge blod minst én gang mellom hvert stadium. Kilde: Folkehelseinstituttet

1. Veggedyr er blitt resistente mot gift

Noen få veggedyr i én populasjon kan ha gener som gjør dem motstandsdyktige mot gift. Ved utstrakt bruk av insektgift kan disse veggedyrene føre genene sine videre, og avkommet deres kan ikke utryddes med slike midler, ifølge en pressemelding fra Newswire.

– Tidligere har man håndtert veggedyr enkelt med gift. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det vært en kraftig økning av veggedyr i Norge og andre i-land, blant annet på grunn av motstandsdyktigheten mot pesticidene. Veggedyrene tåler ofte godt de ulike stoffene som brukes i disse bekjempingsmidlene. Det vil ikke komme noe insektmiddel som vil ta livet av veggedyrene en gang for alle, sier ekspert Bjørn Arne Rukke til oss.

2. Hvordan blir man nå kvitt dem?

– Man må kombinere ulike metoder for å fjerne veggedyrene. Det er viktig å tenke på hele bygget i en behandlingssituasjon. Veggedyr i én leilighet, kan bety veggedyr i flere leiligheter. Gode inspeksjonsrutiner for å avdekke omfanget av veggedyr i et bygg og for å kontrollere hvordan bekjempelsene lykkes, er et viktig suksesskriterium.

Her er bekjempingsalternativene:

Kuldebehandling: Man kjøler ned inventar eller enkeltgjenstander i dypfrysere eller frysecontainere. Ved minus syv grader overlever veggedyrene i to uker, men etter tre uker har de strøket med. Ved -18 grader dør veggedyrene etter 72 timer. Det er viktig at gjenstandene som behandles blir gjennomkalde.

Varmebehandling: Veggedyr dør raskt ved temperaturer over 60 grader. Man kan behandle enkeltgjenstander i varmekamre eller så kan man varme opp hele leiligheter/hus. Veggedyr vil også dø i en klesvask på 60C.

Tørkepulver: Pulveret tørker ut veggedyrene. Insektene har et ytre skjelett med et tynt vokslag helt ytterst. Tørkepulveret absorberer noen stoffer i vokslaget, som gjør at det fordamper vann fra insektene slik at de tørker ut.

3. Problemet med veggedyr: Suger blod og kan gi psykiske plager

– Veggedyrene stikker og suger blod. Ved gjentatte stikk kan man få en kraftigere reaksjon. Enkelte reagerer ikke, andre opplever stikkene som mindre myggstikk mens andre får blemmer som klør veldig. Kløing kan gi en sekundær bakterieinfeksjon fordi man klør inn bakterier i blemmene.

– Flere studier viser at det kan gå på psyken løs å ha veggedyr hjemme. Hvis du har hatt dem lenge blir antallet stort og hundrevis kan komme frem for suge blod av deg om natten. Det oppleves som det verste for mange.

4. Slik oppdager du veggedyr i hjemmet

– Veggedyrene gjemmer seg i sengen din, for de spiser blod av mennesker og liker å være nære matfatet. Det vanskelige når det gjelder å oppdage dem, er at de liker å gjemme seg. Man ser dem ikke om dagen, hvis det ikke er store mengder veggedyr. Se i sprekker og under tekstilkanter i sengen etter mørke ekskrementflekker. De kan også etterlate små blodflekker på lakenet, fordi de er så fulle av blod når de har spist. Se også etter selve dyrene eller insekthuder de kan ha etterlatt seg.

– Når jeg er på hoteller, vipper jeg opp sengen, lyser under med mobilen og sjekker mulige gjemmesteder. Ser jeg mørke, små flekker blir jeg skeptisk.

5. Unngå å få dem med deg hjem

– Man tar oftest med seg veggedyr fra overnattingssteder. Undersøk sengen når du sjekker inn. Man bør dessuten unngå å pakke ut all bagasjen og legge den på sengen. Ha gjenstander i lukket koffert lengst mulig unna sengen.