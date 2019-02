Tok over barndomshjemmet: – Jeg håper jeg fortsatt har det kult hjemme når jeg blir 80 år.

bolig

Den interiørfrelste damen bor sammen med ektemannen Jan Aage Oppedal (51) og sønnen Marius Oppedal (23) i hennes barndomshjem i Gressvik i Fredrikstad. Siden de tok over eneboligen etter foreldrene hennes i 1997, har det skjedd store forandringer.

– Man kan vel si at vi startet å pusse opp i et hjørne, også har vi beveget oss gjennom hele huset, rom for rom.

53-åringen er klar på at smaken og stilen har endret seg på de årene det har tatt å pusse opp.

– For tiden inspireres jeg av det mørke og dramatiske, men ender nesten alltid opp med å ha det lyst her hjemme likevel. Jeg kan ikke ha det helt mørkt. Da får jeg bare lyst til å endre det etter tre uker. Behovet for en lys og rolig base her er egentlig ganske stort, siden jeg jobber så mye med interiør til vanlig, sier hun.

Til tross for dette har hun en plan om å legge svarte fliser over kjøkkenbenken etter hvert. 53-åringen liker uventede og overraskende elementer i et hjem, og det er noe hun synes flere bør trakte etter.

Hvem, hva, hvor Hvem: Nina Therese Oppedal (53), Jan Aage (51) Oppedal og sønnen Marius (23). Hva: Enebolig fra 1976 på 120 kvadratmeter på ett plan. Hvor: Gressvik i Fredrikstad Instagram: @ninaoppedal

Driftig handywoman

At hun er driftig, det er det ingen tvil om. I tillegg til å være medeier og ansatt i en kjøkkenbutikk i Fredrikstad, holder foredrag om interiør, jobber som interiørveileder, lager grafisk kunst i sitt eget Studio Oppedal og er med på radioprogrammer om interiør på NRK P1 Østfold.

Hun er egentlig utdannet elektroingeniør, men fant ut etter endt skolegang at det ikke var helt riktig for henne. Handy er hun, noe faren hennes skal ha litt av æren for.

– Pappa pleide å ta meg med på byggingen av huset her på 70-tallet, sier hun.

– Jeg fikk lov til å kappe, sage flis og lærte masse jeg har fått brukt for senere i livet.

I huset er det derfor fru Oppedal som er sjefen for interiøret. Utendørs råder samarbeidet.

– Både Jan Aage og jeg elsker å holde på ute i hagen. Det er et felles prosjekt vi liker å drive med sammen.

For å kunne prioritere tid ute i den store hagen, er det derfor viktig for Oppedal at huset er enkelt.

– Jeg er svært bevisst på at hjemmet skal være lett å vedlikeholde og holde rent. Alt som er plassert på gulvet må flyttes på ved rengjøring, så jeg synes det er supersmart med alt som kan monteres på vegg. Nattbord på soverommet, reoler i stuen og kommoder kan henges opp. Da er runden med langkosten fort ferdig, sier hun fornøyd.

– Kjøp mindre og sjeldnere

53-åringen er opptatt av kvalitet, og er bevisst på hva som kommer inn i huset.

– Jeg vil egentlig eie minst mulig.

– Så lite som er mulig for en som er så interiørinteressert som meg, legger hun til med et smil.

– Jeg synes vi bør strebe etter å kjøpe mindre og sjeldnere, og heller satse på god design og kvalitet. Billige og dårlige produkter kastes når vi blir lei dem, mens designprodukter av høy kvalitet videreselges eller går i arv. Mitt råd er å tenke kvalitet i et miljøperspektiv.

Prikken over i-en

Hun er også opptatt av at folk må innrede for sin egen trivsel, og ikke for alle andre.

– Noen interiørprodukter blir jo overeksponert, så jeg oppfordrer til å våge å være unik og finne en gjenstand eller et møbel som betyr noe spesielt for deg, selv om den kanskje ikke føles riktig til helheten. Det er nettopp det som kan sette den lille prikken over i-en i et ellers kanskje litt for perfekt interiør, sier Oppedal.