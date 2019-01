Overrasket over BSU-utvikling: – Belager seg på at foreldrene skal hjelpe

Boliglånsforskriften

Forskriften skal bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet. Samlet gjeld kan ikke overstige fem ganger brutto årsinntekt.

Lånebeløpet kan ikke utgjøre mer enn 85 prosent av boligens verdi. Dermed må man minimum ha 15 prosent i egenkapital.

Rammelån kan ikke overstige 60 prosent av boligens verdi.

Man skal tåle en renteøkning på fem prosent.

I den nye forskriften gis det unntak fra bestemmelsene om betjeningsevne, gjeldsgrad, avdrag og fleksibilitet for såkalte kapitalfrigjøringskreditter. Kapitalfrigjøringskreditter er lån med pant i bolig som ytes mot et beløp som stammer fra et fremtidig salg av boligen, og hvor lånebeløpet ikke forfaller til betaling før en eller flere avtalte og livsrelaterte hendelser inntreffer.

Den nye forskriften åpner for at bankene i beregningen kan ta hensyn til skattefri inntekt dersom inntekten er dokumenterbar og stabil over tid. Som for eksempel barnetrygd.

I den nye forskriften åpnes det for at bankene ved beregningen av belåningsgrad kan medregne innestående midler på boligsparekonto for ungdom.

Kilder: www.regjeringen.no og www.bank.obos.no