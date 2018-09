Med gjenbruk og gamle ting har Anne Lise skapt et personlig hjem i den nye leiligheten

bolig

Med god planlegging og bevisst gjenbruk ble den nye leiligheten til et komfortabelt hjem med personlig preg.

Sofaene fikk nye trekk, bokreolene i lys bøk gjennomgikk en forvandling ved hjelp av spraymaling hos billakkeringsverkstedet, og spisestuemøblementet fra 1960-tallet ble pusset opp. Kunst og antikviteter samlet gjennom mange år, bidrar til å fortelle historien om eieren.

Den tidligere redaktøren i magasinet Maison Interiør har aldri falt for upersonlige interiører.

– I redaksjonen ville vi helst vise klassiske hjem der det ikke ser ut som at alt er kjøpt i samme butikk på samme dag, sier Gjetvik.

Endring av standard løsninger

Den nye leiligheten ligger i et stort boligkompleks på Fornebu i Bærum, rett ved den gamle flyplassen. Fra den store verandaen er det fri utsikt til vann, åser og høy himmel. Heis fra garasje og rett opp til boligetasjene er komfortabelt.

Her bor: Anne Lise Gjetvik, leder for reporterne i Egmont Publishing, tidligere redaktør i blant annet A-magasinet, Aftenposten og Maison Interiør. Anne Lise er interessert i litteratur, billedkunst, teater og film. Hun liker å reise, særlig til Frankrike, noe som gjenspeiler seg i hvordan hun bor. – Det kjennes behagelig å kunne låse døren etter seg og reise bort uten å bekymre seg over hus og hage, sier hun.

Ulempen med slike nybygg, er etter Anne Lises mening at løsningene som regel blir ganske standardiserte. Derfor var det viktig for henne å komme tidlig inn i prosjektet. Slik fikk hun muligheten til å gjøre endringer på rominndeling og fargevalg før hun flyttet inn.

– Et av soverommene ble endret til en fin TV-krok i flukt med stuen. Jeg kunne også velge mine egne veggfarger og en annerledes måte å plassere kjøkkeninnredningen på, takket være imøtekommende medarbeidere på entreprenørens prosjektkontor. Så hadde jeg drømmer om akkurat det gulvet og den flistypen, men skjønte raskt at det blir uforholdsmessig dyrt å bevege seg utenfor de standardiserte «tilvalgspakkene».

Sjekkliste for el-behov

Hun unte seg likevel noe ekstra elektrikerarbeid, som det er viktig å få gjort før veggene lukkes og males. Slik fikk hun ekstra lampepunkter på veggene, nøyaktig beregnet opp mot områdene der det senere skulle monteres speil og fliser.

Ekstra stikkontakter i skapene på badet og kjøkkenet og ekstra uttak på verandaen ble gjort under byggeperioden. Standardarmatur på vaskene ble byttet til klassisk Arne Jacobsen-design, og kjøkkenet, som stort sett består av standardelementene fra utbygger, ble samlet på den ene veggen.

Etter innflytting ble kjøkkenveggene flislagt og kjøleskapet bygd inn i en egen nisje. Alle skuffer og skap fikk nye messingknotter i stedet for standardleveransen i stål.

Det er relativt få tilpasninger som ble gjort i forbindelse med innflyttingen, men sammen med de nøye utvalgte møblene og gjenstandene bidrar de til inntrykket av en gjennomtenkt og komfortabel bolig med et eget narrativ.

Tips til deg som skal flytte

Gi bort, selg, kast: Det kan være lurt å alliere seg med en venn eller venninne som kan si sin oppriktige mening. Godstolen du en gang trodde du skulle ha resten av livet, er kanskje moden for loppemarkedet eller et salg på Finn.no.

Finn stemningen: Samle bilder på mobilen. Ta vare på bilder du kjenner gjør noe med deg – fra blader og aviser, Instagram eller Pinterest. Det behøver ikke være konkrete interiørfotos, men noe som setter deg i en god stemning. Når du ser gjennom bildene: Er de preget av naturmaterialer eller skinnende objekter, hvilke farger er det i bildene du liker? Trolig er dette også farger du vil like å ha i boligen din.

Gjenbruk: Tenk nøye gjennom hva du kan gjøre med møblene du allerede har. Kan de kanskje fornyes med et nytt trekk eller et strøk maling?

Når du skal planlegge

El: Vær tidlig ute og nøye med plassering av stikkontakter, så slipper du en klumpete kontakt midt på kjøkkenveggen og kan gjemme den elektriske tannbørsten i skapet. Hvor sitter du med PC-en, hvor trenger du godt leselys, og hvor skal lampene som skaper fin stemningsbelysning få strøm fra? Kanskje skal du ha en ekstra kontakt for lys på verandaen eller en varmekilde?

Rene flater: Prøv å få så helhetlige flater som mulig – ikke minst på kjøkken og bad. Kontakter til kjøkkenmaskiner og annet småelektrisk kan med fordel skjules, for eksempel inne i skap eller monteres som pop-up kontakter.

Gardiner fra gulv til tak: En gardinskinne montert i taket og gjerne langs hele veggen skaper fine linjer og «løfter» takhøyden.

Bygg inn: Integrerte hvitevarer svarer ikke helt til navnet når de er plassert «løst». Å bygge en nisje eller fore inn et skap gjør mye for helhetsinntrykket.

Pimp opp: Flere leverandører har spesialisert seg på å levere nye fronter, beslag, understell og topplater til de store produsentenes standardskap. Et nytt grep på Ikea-skuffen kan gjøre underverker.

Spill med farger: En farge på veggen i ett rom kan hentes opp igjen i for eksempel en pute i et annet rom. Det er med på å skape et gjennomført preg.

Lek med tekstiler: Grovt mot fint, ull og silke, fløyel og skinn. Sjekk innvandrerbutikkene som gjerne har et enormt utvalg av stoffer til en overkommelig pris.

Bruk speil: Speil gjør rommet større og lysere. Vegghengte speil er blant de «hotteste» interiørdetaljene akkurat nå.

Ta vare på minnene: Når du er ferdig med å rydde, kaste og gi bort – pass på å ta vare på saker som virkelig betyr noe for deg. Det spiller ingen rolle om gjenstanden er slitt eller «utdatert» – så lenge den virkelig betyr noe for deg.

Perfekt er kjedelig – spenningen ligger i det perfekt uperfekte!