Maur i huset? Slik blir du kvitt dem

Fem spørsmål og svar om maur og hvordan bekjempe dem.

Eksperten: Preben S. Ottesen.

Jobber som: Direktør ved avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet.

Utdanning: Dr.philos.

1. Hvordan og hvorfor kommer det maur inn i hus, hytter og leiligheter?

– De kommer inn gjennom det som er av sprekker og åpninger. Det er tre årsaker til det: De finner et bra sted hvor de kan anlegge sine bol, de finner mat og de er tilfeldige gjester

2. Hva er de vanligste maurtypene i norske boliger, og hvordan ser de ut?

– Dette de fire maurartene vi får flest henvendelser om:

Stokkmaur Svart jordmaur Sauemaur Rød skogsmaur

– Er du i tvil om hva slags maur du har fått i hus, kan du sende inn dyr til Folkehelseinstituttet for analyse, legger han til.

3. Hva kan maur ødelegge innendørs?

– Stokkmaur gnager i friskt trevirke for å lage plass til sine bol – de spiser ikke treet. I verste fall kan stokkers bæreevne svikte. Andre maur klarer bare å gnage i råteskadet, mykt trevirke. Da er jo råten et større problem en mauren. Men både de og stokkmaur elsker å gnage i isopor-isolasjon der det er varmt, for eksempel under baderomsgulv med varmekabler. Det er jo en lei skade, sier Ottesen.

– Noen ganger kan rød skogsmaur bygge tue inne i en vegg, og det kan medføre fuktskader. Er man uheldig og får tropiske maur innendørs, som faraomaur, kan de bli svært tallrike og spise på alt som er av matvarer. På sykehus har de krabbet under bandasjer og spist av sår på pasienter.

Maur Det finnes rundt 8000 maurarter i verden, i Norge finnes det rundt 50. Tilhører insektsfamilien årevinger. Luktesansen er den viktigste sansen. Lever i ordnede samfunn med arbeidsdeling. Kilde: Store norske leksikon

4. Hvordan kan en best bekjempe maur?

– Kommer veldig an på arten. Mange kan tas med forgiftet åte dersom man rydder unna andre matkilder. Ved bygningsskade kan dette repareres slik at maurene må finne annet sted.

– Gamle vedlagre inntil hyttevegg øker risiko for stokkmaur. Steinheller på jord eller sand rett utenfor huset er bra bolsteder for svart jordmaur, og de kommer da ofte inn i hus etter mat. Mange tyr til giftsprøyting som første tiltak, men mye kan altså gjøres giftfritt og som forebygging.

5. Kan man på noen måte unngå å få maur på besøk hjemme?

– Du kan vel aldri være garantert, men bor de i en blokk litt oppover i etasjene er sjansen minimal, med mindre blokken får besøk av de tropiske som faraomaur, spøkelsesmaur, storhodemaur eller andre.

– Men husk at maur ute i naturen er nyttige skapninger! Ingen grunn til å hate maur i utgangspunktet. Og bygger du hus eller hytte i skogkanten flytter de jo inn i maurens rike – da må man akseptere at mauren har rett til å tua si nær huset ditt, sier Ottesen.