Mamma Mia, for en kjeller! – Menn har sine «mancaves», dette er min «girlcave».

– Det begynte egentlig som en spøk, men det har tatt helt av, sier Pettersen og viser vei inn i et kjellerrom helt utenom det vanlige.

ABBA-rekvisita i ulike varianter, blinkende discolys, DATE-parfyme, Sterilan, kassettspiller, bunker med Starlet, Romantikk og Det sanne, Walkman, View-master og høyfjellssol. Å stige inn i Pettersens kjeller er som å gjøre en tidsreise 50 år tilbake i tid. Til det fargerike 70-tallet med platåsko og slengbukser.

– Det var et magisk tiår. Moten, og ikke minst musikken, var helt unik, sier tobarnsmammaen mens ABBAs «Waterloo» fyller rommet. Fra kassettspiller selvfølgelig.

– Menn har sine «mancaves» i form av fotballrom eller pub i kjellerstuen. Dette rommet er min «girlcave», og det en hyllest til 70-tallet og til ABBA, sier hun.

ABBA Svensk popgruppe som ble en av verdens mest populære artister på 70-80-tallet.

Gruppens første navn var «Festfolk».

Vant Melodi Grand Prix i 1974.

Dannet i Stockholm i 1970, av Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus og Benny Andersson.

Anne-Frid ble født i Ballangen i Norge i 1945.

Rom for alle

– Det hele startet i 2014, vi hadde denne kjelleren som ikke kunne brukes til noen ting. Jeg hadde lyst til å lage et skikkelig jenterom. Dermed kom ideen om å lage et retrorom med ABBA som tema, forteller hun og åpner en skuff full av gjenstander fra epoken da 47-åringen selv var ung.

Ting hun har fått av venner og naboer, eller kjøpt på loppemarked eller internett. Det er storblomstrede lommebøker, lyseblå tikroningssedler, hårruller, lykketroll med gult bustehår og ABBA-lightere.

– Her er det meningen at folk kan komme og se på, ta på, leke med og minnes. Det er ingen katastrofe om noe går i stykker. Greia med dette rommet er at det skal være et skikkelig hurra-rom til glede for mennesker i alle aldre. Her kan du danse, synge, kle deg ut, spille og leke, sier Pettersen og forteller at rommet, som har fått navnet «ABBA – the room», allerede er mye i bruk.

– Etter at jeg fikk Instagramkonto og Facebook-profil har det tatt helt av. Folk har kommet langveisfra for å se rommet. Jeg har selv hatt mange kjekke fester her, både med kolleger og venner. Barna mine har hatt selskap her. Til og med min gamle mor har hatt forening i ABBA-rommet, og damene koste seg skikkelig. Alle synes det er kjempegøy. Den eneste som rister litt oppgitt på hodet over hele opplegget er mannen min, ler Pettersen.

Teak og trådgardiner

Interiøret er tidsriktig, salongbord i teak og sofa i oransje stoff. På gulvet ligger et tykt vegg-til-vegg teppe, og en typisk 70-talls trådgardin deler rommet i to. På veggen henger en stormønstret tapet i oransje og brune sirkler.

– Jeg er så fornøyd med tapetet, det er nemlig den samme som de har på ABBA-museet i Stockholm. Jeg fant den på nettet, forteller hun begeistret.

I et hjørne står en sydukke i Agneta-antrekk: en blå vid knebukse, blå jakke og en liten blå lue over blond parykk. Et av rundt 25 ABBA-antrekk Pettersen er den lykkelige eier av.

– Er du blodfan?

– Både ja og nei. Jeg er ikke en utømmelig kilde til informasjon om ABBA, jeg kan ikke engang alle tekstene. Men musikken gjør meg glad, og jeg fascineres av det faktum at ABBA fremdeles spilles på radiostasjoner verden over. Dessuten er det gøy å være litt sprø, særlig i min alder, sier hun lattermildt og vedgår at ABBA-feberen har steget noen hakk etter at hun begynte med ABBA-prosjektet.

– Dette må du se, sier hun og finner frem et eksemplar av «The official International ABBA Fan Club Magazine» fra 2015.

– Her står ABBA-rommet mitt omtalt. I tillegg ble jeg kontaktet av ABBA-museet, som ville bruke noen av bildene mine på hjemmesidene. Det er veldig stas.

Møtte Bjørn

I et hjørneskap har hun de mest verdifulle ABBA- tingene. ABBA-dukker, ABBA-vin og signerte fotografier.

– Har du møtt noen av medlemmene?

– Ja! Bjørn. Jeg hadde vært på museet i Stockholm sammen med mannen min da Björn Ulvaeus plutselig kom spaserende. Han pratet i telefonen, og stoppet like ved oss. Da han var ferdig tok jeg mot til meg og gikk bort. Han var imøtekommende og hyggelig. Jeg viste ham bilder fra ABBA-rommet mitt, og han syntes det var «jette kult». Jeg var så starstruck at jeg glemte både å ta bilder og be om autografen. Heldigvis tok mannen min et bilde. Nå gjenstår bare et møte med de tre andre ABBA-medlemmene. Det skal jeg også klare, sier Pettersen i det det klikker i kassettspilleren. På tide å snu kassetten.