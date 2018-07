Lyst på basseng i hagen? Dette bør du være obs på, mener eksperten.

bolig

Eksperten: Arne Nesje

Utdanning: Sivilingeniør ved Bygningsingeniøravdelingen ved Norges Tekniske Høgskole

Jobber som: Seniorforsker ved Sintef Byggforsk

1. Kan «alle» få basseng i hagen, forutsatt at man har nok plass?

– Man må vurderer grunnforhold. Det kan bli dyrt hvis man må sprenge mye i fjell og berggrunn. Det samme er hvis man har ujevne grunnforhold, noe berg, noe jord eller leirmasse som kan gi skjevsetninger av bassenget, sier Nesje.

2. Hvilke forholdsregler bør man ta når man bestemmer seg for å få basseng i hagen?

– Hvor ofte blir det brukt? Hva vil det koste i forhold til brukstiden? I hvilke klimastrøk ligger tomten? Det påvirker hvor mye strøm går med til oppvarming og brukstiden. Man bør generelt ha overtrekk på bassenget for å hindre varmetap, anbefaler Nesje og legger til:

– Sikkerhetsregler må ivaretas, bassenger må ikke stå tilgjengelig for uvedkommende uten oppsyn. Søknad til kommunene og nabovarsel er nødvendig hvis bassenget skal være en permanent installasjon.

3. Hva ligger prisen på?

– Det kommer an på type, størrelse, graving, egeninnsats, installasjoner (vannrenseutstyr) og arealer rundt. Her må man kontakte leverandør for å få tilbud.

4. Hvor mye jobb må man belage seg på når man har et basseng?

– Det må vedlikeholdes, ikke minst rengjøres. Ligger det landlig til med mye trær og løv og planter, blåser og lander mye i vannet, påpeker Nesje.

– Man må ha et effektivt klorbehandlingsanlegg så ikke bakterier vokser i vannet. Det kreves jevnlig etterfylling og tilsyn både med pumper, sirkulasjon og kjemikalietilsetning. Noen tapper ned bassenget for vinteren, andre beholder vannet i. Begge deler kan medføre is og frostskader hvis bassenget ikke beskyttes på riktig måte.

5. Hvor lenge varer et basseng? Må det renoveres etter en viss tid?

– Varigheten styres av hvilke materialet som er benyttet. Bassenger med epoksymalt betong har kortest varighet siden malingen ofte flasser etter tre til fem år. Det må da repareres, noe mange kan gjøre selv. Men resultatet blir best ved å bruke kvalifiserte fagfolk.

– Bassenger med PVC-duk kan vare i flere år hvis den beskyttes og vedlikeholdes. Lengst holdbarhet har flislagte betongbassenger hvis arbeidene er korrekt utført og det får nødvendig beskyttelse ved kuldegrader. Et slik basseng kan gjerne stå i 20–30 år ved normalt ettersyn.