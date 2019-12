Julegran og røde nisser ingen adgang

bolig

Selv om ektemannen Torbjørn ymter frempå at han ønsker seg rød jul, er det ikke så mye av den tradisjonelle fargen å se hjemme hos familien Østebø i desember.

– Nei, jeg er nok ikke så «rød» av meg, men burgunderrødt fungerer, sier 41 år gamle Kristin Adelaide Østebø.

Hun pynter med mørkeblått, svart og grønt til jul, sammen med glass, messing og mye blomster og planter.

På spisebordet ligger det to tjukke planker på langs med et lag mose på. Oppå har hun lagt julekuler i burgunderrødt og mørkeblått, sammen med små papirjuletrær. Vaser i forskjellige høyder med amaryllis, grantrær og små blomster bygger i høyden, sammen med små tynne stearinlys. Serviset er klassisk hvitt med gullkant, glassene krystall og bestikket i messing.

Det er ikke så ofte det ikke er dekket på i spisestuen hjemme hos Vennesla-familien. Hun elsker å teste ut forskjellige borddekkinger og stylinger, og dokumenterer det gjerne på Instagram-kontoen sin @kristin_adelaide.

– Jeg tar mye bilder og liker å endre på ting. Det er gøy å prøve ut forskjellige uttrykk, det er noe jeg virkelig koser meg med. Vi trenger ikke å vente gjester for at jeg skal lage et fint festbord, sier hun.

Liker å stæsje på

Kristin Østebø bor sammen med mannen Torbjørn, døtrene Thilla og Ithilie, samt flere katter og en kanin på et lite småbruk i Vennesla i Agder.

Til daglig er hun ansatt i en skobutikk i Kristiansand, og det var nettopp gjennom jobben hun tidligere hadde i en kles- og interiørbutikk at hun fikk opp øynene for Instagram. Nå følger nesten 12.000 med på bildene hun legger ut av borddekkinger og interiørstylinger i sitt eget hjem.

Huset de bor i er fra 1938 med 150 kvadratmeter fordelt på tre etasjer. Kristin og Torbjørn flyttet inn i 2005, og har pusset opp mye siden den gang. Det siste som fikk en makeover er kjøkkenet, og en totalrenovering av badet er også på gang.

Østebø er nok kanskje aller mest glad i detaljene og den siste finishen, og det er heller ikke noe unntak til jul.

– Jeg liker veldig godt å pynte og styre med jul, og liker å «stæsje» på. Jeg er glad i å bruke naturmaterialer og levende lys sammen med annen pynt, sier hun.

Svart tuja som juletre

Når hun dekker bordet, prøver hun ut stadig nye ting, og hun deler gjerne noen gode tips.

– Ikke vær redd for å blande stiler. Jeg liker gjerne et røft bord som jeg laget til her nå, sammen med et mer klassisk servise og glass. La gjerne blomstene hente opp igjen farger du har ellers i interiøret, og prøv å gå litt utenfor det tradisjonelle i både stil og når du pynter, sier hun.

Kristin er heller ikke så tradisjonell når det kommer til juletre.

– Vi pleier å ha et sedertre i julen, men nå følte jeg meg litt lei av det. I år prøver vi noe som heter svart tuja, sier hun.

– Det er jo ikke noe juletre, kommenterer yngstedatteren Ithilie med et lurt smil.

Familien til Kristin er vant til at mor eksperimenterer med pynt og interiør. Selv om de kanskje ikke alltid er helt enig i ideene, synes de resultatet blir fint.

Lå på knærne og dro opp grantrær

Østebø liker godt å pynte med små grantrær i vaser som hun har hentet fra skogen rett ovenfor huset.

– For en stund siden var jeg på tur i skogen, og lå på knærne oppi der og dro opp små grantrær fra bakken. Folk må jo ha trodd jeg var gæren om de så meg, sier hun og ler.

Hun lager også litt pynt selv, som kranser av eukalyptus, vakre blomsterbuketter og adventskalender til døtrene. Adventsstaken forandrer også utseende fra år til år. Denne gangen har hun satt fire store kirkelys på et fat og pyntet resten av fatet med amaryllis og furukvist i vase, og granbar, lerkekongler og brudeslør.

Det er dessuten viktig for Østebø å ta vare på gode førjulstradisjoner. Hele familien drar alltid på noen julemarkeder, og noen dager før jul samles slekt og familie til julegrøt hos bestemor. Kristin og døtrene lager også pepperkakehus eller pepperkakeby som de setter på skjenken i stua.

– Hver jul må jeg se Kvelden før kvelden og Tre nøtter til Askepott. Det blir ikke jul for meg uten, sier Kristin Østebø.

Hvem, hva, hvor?

Hvem: Kristin Adelaide, Torbjørn, Thilla og Ithilie Østebø Hva: Enebolig på 150 m² fra 1938 på et lite småbruk Hvor: Vennesla i Agder På Instagram: @kristin_adelaide

Kristins borddekkingstips: