Hvordan fjerne de vanskelige flekkene? Og hvordan stabler man egentlig riktig i oppvaskmaskinen? Her er svarene på det du lurer på i hverdagen

Eksperten: Else Liv Hagesæther, forfatter av bøkene Rent – enkelt og greit, Rent – så enkelt! og Renhold

1. Hva er ditt beste tips for å få stekeovnen ren?

– Sjekk bruksanvisningen for egen stekeovn først. Eller gjør følgende:

Varm opp ovnen til 150 grader Sett en skål med litt salmiakkvann i på rist på øverste rille Sette en kjele med kokende varmt vann i bunnen av ovnen Slå varmen av etter ca. 20 minutter La skål og kjele stå til neste dag Tørk av oppløst fett og smuss med tørkepapir Luft godt

2. Hvordan stabler man egentlig riktig i oppvaskmaskinen?

– Bestikket skal stå med spiseredskapen opp og med god avstand. Sølv og stål hver for seg. Store tallerkener plasseres ut mot sidene. Det skal være avstand nok til at vannet kan spyle fritt imellom. Kopper og glass settes på skrå slik at vannet renner av fra undersiden av gjenstandene.

3. Hvordan fjerner man best flekker fra duken?

Flekk Anbefalte midler og metoder Blekk Fersk: Løs med salmiakk og skyll med kaldt vann. Gammel: Løs med like deler sitronsaft og melk. Blod Fersk: Løs med salmiakk og skyll med kaldt vann. Gammel: Bløtlegg i lunkent vann tilsatt Biotex. Vask plagget. Brus Fersk: Skyll med kaldt vann. Gammel: Løs med glyserol i ti minutter. Vask plagget. Fett og saus Fersk: Løs med kullsyreholdig vann (Farris) og sug opp. Eller: Legg på Zalo og slå varmt vann gjennom flekken. Gammel: Løs med white-spirit og sug opp. Eller: Legg på flytende vaskemiddel og la det virke en halvtime. Vask plagget. Frukt og saft Ny og fuktig: Slå rikelig med varmt vann gjennom flekken. Ny og tørr: Bløtlegg i vann tilsatt Biotex. Vask plagget. Gammel: Løs med glyserol i ti minutter. På lyst tekstil: Fukt vekselvis med sitronsyre og vann. Vask plagget. Grønske Ny: Bløtlegg i lunkent vann tilsatt Biotex. Gammel: Løs flekken med en blanding av en del sprit, en del salmiakk og tre deler lunkent vann. Bearbeid flekken med en myk neglebørste. Eller: Løs med glyserol i ti minutter. Vask plagget. Kaffe Fersk: Spyl kaldt vann gjennom flekken. Gammel: Fukt flekken med vann. Legg på glyserol (flekken bør helst være fuktig i cirka ti timer, fukt om nødvendig med ny glyserol). Vask plagget. Kosmetikk Løs fargestoffer med teknisk sprit + litt Zalo oppvarmet i vannbad. Skyll med rent vann og sug opp med tørkepapir. Eller løs flekken med flytende vaskemiddel. La vaskemiddelet ligge på flekken en halvtime. Vask plagget. Maling Ny: Løs med white-spirit. Gammel: Løs med terpentin tilsatt litt salmiakk. Fjern terpentinrester med white-spirit. Vask plagget. Mat Legg flytende vaskemiddel på flekken. La vaskemiddelet virke i cirka en halvtime. Vask plagget. Neglelakk Løs flekker med aceton på bomullspad. Skyll med rent vann og sug opp med tørkepapir. Aceton må ikke brukes på acetat eller triacetat. Olje Ny: Legg på Zalo og skyll med varmt vann. Gammel: Løs med white-spirit og sug opp. Vask plagget. Sjokolade Ny: Skrap bort alt fast og løst. Fukt flekken med Zalo og spyl med varmt vann. Tørr: Hell flytende vaskemiddel på flekken. La middelet virke cirka en halvtime. Vask plagget. Stearin Fersk: Skrap fast stearin av med en butt kniv. Spyl gjennom tekstilet med kokende vann. Gammel: Frys ned tekstilet i en fryseboks. Brekk og børst bort så mye stearin som mulig. Hold flekken i en kjele med kokende melk. Skyll ut med varmt vann eller vask plagget. Te Ny: Bløtlegg i lunkent vann tilsatt Biotex, eller legg flytende vaskemiddel på flekken. La middelet virke i cirka en halvtime. Vask plagget. Gammel: Fukt flekken med vann. Legg på glyserol (flekken bør helst være fuktig i cirka ti timer, fukt om nødvendig med ny glyserol). Vask plagget. Tomat-ketchup Ny: Legg på flytende vaskemiddel. La middelet ligge og løse i cirka en halvtime. Gammel: Løs flekken med glyserol i ti minutter. Vask plagget. Tran Ny: Legg på Zalo og spyl med varmt vann. Gammel: Løs med white-spirit. Vask plagget. Tusj Ny: Løs med teknisk sprit tilsatt litt Zalo. Gammel: Varm opp spriten i vannbad. Tilsett litt Zalo. Løs opp flekken i den varme væsken. Om nødvenig: Hell litt flytende vaskemiddel på flekken. La middelet virke i cirka en halvtime. Vask plagget. Tyggegummi Kjøl ned flekken med isbiter i en plastpose, eller legg hele plagget i en fryseboks. Når flekken er bltit hard: Knus flekken og børst av. Fjern rester med white-spirit på en bomullspad. Vin Fuktig flekk: Spyl kokende vann gjennom flekken. Tørr flekk: Legg flytende vaskemiddel på flekken. La middelet virke i cirka en halvtime. Vask plagget.

Kilde: Boken Rent – så enkelt.

4. Hvordan blir vindusvasken best?

– Vaske over vindusflaten med mikrofiberklut og kaldt vann. Fjern vann og oppløst smuss med en vindusnal. Hold nalen på skrå slik at overskuddsvann renner av nalen på vått i stedet for rent vindu. Da unngår du striper på glasset. Tørk av nalen etter hvert tak og langs karmen med tørkepapir til slutt.

5. Hvordan rense sluket på badet?

Ta av dekselet og rengjør det på over- og undersiden Fjern hår og lo fra sluket og skyll etter med varmt vann tilsatt litt oppvaskmiddel

Eller: