bolig

Tirsdag ble 30 kvadratmeter på Torshov i Oslo solgt for 3.454.000 kroner, et par hundre tusen over prisantydning. Prisen var høy i utgangspunktet, og den voldsomme interessen var ikke ventet, forteller megler Jens Myhrstad i DNB Eiendom. Cirka 70 personer var på visning og 130 på liste for leiligheten.