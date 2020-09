Her kostet små leiligheter minst og mest: – Det er spinnvill kvadratmeterpris. Helt ekstremt.

bolig

I begynnelsen av august var 16 personer på visning på en 13 m2 stor leilighet på Majorstuen i Oslo. Li-Mei Berglid (30) var en av dem. Hun var skeptisk til størrelsen, men dro likevel på visning. 13 kvadrat ble for lite for Berglid, men budrunden endte likevel 300.000 kroner over prisantydning og dermed over 169.000 kroner per kvadratmeter. Som førstegangskjøper i Oslo opplever Berglid at markedet for små leiligheter er snevert. Ekspertene holder med henne.