Her kan du pådra deg smittsom hagedilla: Sjekk disse Instagram-kontoene

Hageinteressen er mye større i Sverige og Danmark enn i Norge. Og du trenger ikke engang dra dit for å finne det ut. Det holder med en klikkerunde på Instagram.

Haven og trädgården er fotogen, klikkbar, mysig, vacker, full av livsnytelse. Det klirrer i høye glass med bobler, mens det diskuteres jorddekke og hestegjødsel. Hvite duer og fotogene høns er ofte standard inventar i de mest populære Instagram-hagene.

Overdådige blomsteråkrer og bøtter fulle av nyplukkede gulrøtter kan få hvem som helst til å drømme om å ha litt grønnere fingrer. Og kanskje er det akkurat i år din nye hobby ser dagens lys?

For den som ennå ikke har oppdaget hva svenskene og danskene holder på med i hagene sine: Her er noen Instagram-hager verdt å sjekke ut.

@livsnyderhaven

Bak høye hekker og tregjerder skjuler det seg en hemmelig oase, med terrasser, drivhus, roseportaler og fotogene interiører, pluss fiskedam og høns. Viktige stikkord er plante- og interiørstyling. Maria Lundvalds hus og hage ligger i et villakvarter i Ålborg. På Instagram har hun over 30.000 følgere.

Både i 2017 og 2019 vant hun prisen for Danmarks beste hageblogg på CPH Garden.

– Start i det små, selv om det krever tålmodighet. Rom ble jo ikke bygget på en dag, sier Maria Lundvald.

Her er hennes tips til nordmenn som skal i gang med hage for første gang:

Finn din egen stil og følg den.

Finn ut hva du har bruk for i hagen din. Har du lyst på høns, lekeplass, massevis av blomster eller et drivhus? Lag en prioritert liste og arbeid etter den de neste årene.

Lag rom i hagen, veggene lager du av hekker, gjerne av hassel.

Bruk hjertet fremfor hodet – hele tiden. Du trenger ikke kunne latinske plantenavn.

Vær realistisk i forhold til hvor mye tid du har å bruke på hagen – også når du har store hagedrømmer.

Nettsted: Livsnyderhaven.dk

@clausdalby

Claus Dalby er kanskje den mest innflytelsesrike hagepersonligheten i Danmark. Han er forfatter, foredragsholder og programleder. På nettet har han også blogg og hageklubb, der han ukentlig legger ut videoer med tips og inspirasjon.

Hagen hans er tydelig inspirert av engelske hager, og de store krukkeansamlingene er blitt et kjennemerke. På våren har han titusenvis av vårløk i krukker.

Men hva om han i stedet hadde en hage i Norge – hvordan ville den sett ut?

– En hage som min ville være vanskelig å anlegg i Norge, både på grunn av at geologien og klimaet er annerledes. Kanskje ikke så ulikt lengst i sør, men umulig i størstedelen av landet.

– Dersom jeg bodde i Norge, ville jeg tatt utgangspunkt i stedet, naturen og klimaet. Dere er jo så heldige å bo i en stor hage, og derfor tenker jeg at det hos dere er viktig å ta utgangspunkt i naturen der du bor, sier Claus Dalby.

Noen av de siste bøkene hans: Min krukkehave, Hemmelige haver, Mit haveliv, Havedrømme I, Havedrømme II, Cottagehaver – og de der ligner.

Nettsted: clausdalbyshaveklub.dk

@mettekrull

Mette Krulls hageinteresse kom via jobben som fotograf. Det profesjonelle blikket er faktisk utgangspunktet for hvordan hennes egen hage ser ut.

– Jeg har de siste 12 år været så heldig at jeg i mitt profesjonelle arbeid som reklamefotograf har jobbet med mange grønne kunder innen gartnerier og plantebransje. Jeg bruker ofte min egen hage som studio og bakgrunn til miljøbildene jeg tar for kunder og tenker alltid over gode fotomuligheter i hagen, forteller hun.

Fotoblikket tar hun med både i valg av planter og fargekombinasjoner, men også når hun plasserer krukkene i forhold til lys og kontraster.

@hakesgard

En hemmelig hage mellom skog og eng. Slik beskriver Marie Emilsson hagen sin.

Sent på høsten inviterer Emilsson til lyskveld på gården, enda senere til førjulsmys, kranselaging og kafé på låven. Men det er om sommeren hagen eksploderer.

– I år satser vi stort på blomsterdyrkingen, forteller hun.

Hun har økt arealet og håper å forlenge sesongen for å kunne høste enda mer blomster. De første narsissene begynte å blomstre i slutten av mars, og utover våren kom tulipanene. Hun satser på både selvplukk og salg av buketter – og alt hele sesongens hageliv dokumenteres altså på Instagram.

Nettsted: hakesgard.se

PS. Etter at denne saken ble laget, ble Hakesgård rammet av brann. Ifølge eierne skal stedet bygges opp igjen.

@lillagrona_viktoria

Synes du det er vanskelig å se for deg hva du kan gjøre med en tom, kjedelig eller gammel overgrodd hage – da er dette kontoen du skal kikke på først. I løpet av én hagesesong har nemlig Viktoria Johnson laget en helt ny hage.

– Etter å ha jobbet så mange år med hagedesign, var det utrolig gøy å få tegne en ny til meg selv. De feilene jeg har gjort i løpet av 24 år i min nåværende hage, har jeg prøvd å unngå, mens de tingene jeg har elsket mest, har jeg tegnet inn og laget også i den nye hagen, forteller hun.

Med videre er en kopi av både speildammen, kjøkkenhagen og den naturlige hagedammen.

– Det er en lykke å se alt komme på rett plass, alt på én gang. Det får du når du har alle drømmene er nedtegnet og planlagt, sier Johnson.

I flere år har hagedesigneren delt hageprosjektene sine med 40.000 følgere.

Nettsted: lillagrona.se

@victoriaskoglund

Hun har over 120.000 følgere på Instagram, er kjent fra svensk TV og driver hagesenteret Zetas i Stockholm. Victoria Skoglund er tett på miljøet og hagetrendene. Her er det hun tror på sommeren 2020:

– Det er trendy å dyrke sine egne grønnsaker. Jeg ser til og med at nyttige bær er populært, som tinnved og aronia, som begge inneholder mye vitaminer. Dahlia og blomstererter er også høyt oppe på topplisten av populære blomster i sommer. Bokashikompostering er in, og jeg håper det kan bli en livsstil og ikke bare en trend. Vi må verne og dyrke jorden vår, sier Skoglund.

Hun blogger og har skrevet bøkene En trädgårdsmestares väg og Min trädgård vid sjön.

Nettsted: zetas.se

@tradgardmedutsikt

Rebecca Malmsköld og Staffan Eklund har gitt ut flere bøker de siste årene. Alle tar utgangspunkt i deres egen hage på Rolfstorp utenfor Varberg. Begge to er gartnere, og på hjemmefronten har de tatt det helt ut. I hagen deres finner du alt, fra en gammel eplehage til en italienskinspirert urtehage. Her er kjøkkenhage, krydderhage, roseterrasse, utsiktsterrasse og en buxbomterasse.

Hageprosjektene for 2020 er som følger:

– I år har vi flere ulike planer for hagen vår, dels forskjønne de hagerommene vi allerede har, men fremfor alt forsøke å nyte å være i hagen. Dyrke blomster og grønnsaker, lage mat og bare koble av, sier Rebecca Malmsköld.

Bøkene deres: Arts and crafts för din trädgård, Snittblommor från trädgården, En trädgård med utsikt.

Nettsted: Hortensis.se

