Her er boligsalgene meglerne husker best fra 2018

bolig

Samlet for 2018 ble det solgt 4,9 prosent flere boliger enn i 2017, over 90.000 boliger – et rekordantall. Prisene steg 2,8 prosent for hele året. Oppgangen for året som samlet er moderat, det er en del av en underliggende trend.

Vi har spurt eiendomsmeglerne om hvilke salg som skilte seg ut for dem i 2018. Åtte eiendomsmeglere fra åtte byer får fortelle om salget de husker best.

Sissel Longva, megler i Privatmegleren Ålesund, husker aller best det unge paret som fikk kjøpt drømmehuset.

– De møtte hard konkurranse fra godt voksne par, som sannsynligvis hadde sterkere økonomi. Det ble budrunde med totalt ni bud. Og det unge og forelskede paret ble til slutt de lykkelige eierne, sier Longva.

Det aller mest spesielle med boligen var lekehuset i hagen. Der bodde ti hvite duer som tilhørte en tryllekunstner.

– Du skal ikke se bort ifra at duene kastet en viss magi over salgsprosessen. Har man magiske duer i nærheten, kan alt skje, sier Longva.

Skulle ha bolig til datteren – kjøpte bygård

Kjøp og salg av leiegårder foregår som regel mellom profesjonelle eiendomsforvaltere, erfarer Einar Strand, megler i Privatmegleren Bergen. Men i høst solgte han leiegård på Nordnes i Bergen.

– Denne gangen var det en godt bemidlet mann som i utgangspunktet var på jakt etter bolig til datteren som skulle studere i byen. Han endte opp med å kjøpe hele leiegården med totalt fem boliger, der datteren bor i den ene, sier Strand.

Leiegården er 400 kvadratmeter stor og ble solgt for 20 millioner kroner – som også var prisantydning.

– Det er en god investering for kjøper, med leieinntekter på rundt 1,25 millioner kroner i året. Det blir et hyggelig regnestykke, sier Strand.

– En av Moldes fineste toromsleiligheter

Tore Boksasp, Eiendomsmegler1 Molde, husker best toromsleiligheten han solgte i november.

– Det var et sjeldent bra objekt, med tanke på beliggenhet og standard, garasje og fantastisk utsikt. Kjøper har fått ett av de fineste toromsleilighetene i Molde, spør du meg.

Salget gikk også bedre enn normalt i området.

– Prisantydning var 1,75 millioner kroner og boligen gikk for 1,85 millioner kroner. Det er sjelden flere enn én budgiver i vårt område, men i dette tilfelle var det to, sier Bokasp.

«Fy søren, her kunne jeg tenkt meg å bo!»

– Når du kommer inn i huset, tenker du: «Fy søren, her kunne jeg tenkt meg å bo!» Jeg har flere ganger fått spørsmål om det er noen boliger jeg kunne tenkt meg å bo i selv, og da er det det huset jeg svarer. Det er rett og slett perfekt, sier Hans Christian Espenes, Heimdal Eiendomsmegling Trondheim.

Huset han snakker om gikk på tampen av 2017, men hadde overtagelse i starten av 2018. Boligen gikk ganske mye over ventet pris.

– Det var mye respons og mye trøkk på visningene. Prisantydning var 12,9 millioner kroner, og boligen ble til slutt solgt for 14,3 millioner, sier Espenes.

Det spesielle med huset er bruken av betong. Huseieren jobber i betongindustrien og har bygget med mye synlig råbetong.

– I dag prøver man gjerne å fremskaffe denne looken gjennom fliser og maling, men her er alt ekte råbetong. I tillegg har huset store vinduer, gjennomtenkte plan- og garderobeløsninger, sier Espenes.

Mye høyere kvadratmeterpris enn gjennomsnittet

Erlend Haglund, megler i Eiendomsmegler1 Stavanger, forteller om en enebolig på Madla i Stavanger. Kvadratmeterprisen ble satt til 49.900 kroner mot snittet i området på 31.000 kroner.

– Eneboligen på 194 kvadratmeter har så mange bra kvaliteter. Tross kvadratmeterprisen ble boligen solgt etter kun 17 dager i markedet. Gjennomsnittlig liggetid på enebolig er vanligvis rundt 60 dager, sier Haglund.

– Huset, som er fra 2010, ligger i et barnevennlig og populært område og har en usedvanlig fin og opparbeidet tomt på nesten 500 kvadratmeter. Det kokte på visning, og huset ble solgt til 9,5 millioner kroner, som også var prisantydning.

50 interessenter på én eiendom

– Det som umiddelbart faller i hodet mitt var en spesiell eiendom på Finnkroken, sier Børge Martinussen, daglig leder og eiendomsmegler Eie Tromsø.

Eiendommen ble solgt for syv millioner i oktober. Det er 900.000 kroner under prisantydning, men Martinussen forteller at prisingen var svært vanskelig.

– Eiendommen er unik. Hele området er veldig vakkert og ligger ute på en egen odde. Det er to våningshus, fjøs og stor brygge.

– Man får mye for pengene, men det følger med mye ansvar. Man selger ikke for over to millioner i området, så det var spenning knyttet til prisen, sier Martinussen.

Tysk familie falt pladask

Eiendommen på Ytre Kjeholmen i Lillesand hadde prisantydning på 13,5 millioner kroner, men ble solgt for 11,5 millioner kroner, forteller Gustav J. Sædberg, eiendomsmegler og fagansvarlig i Meglerhuset Sædberg i Kristiansand. Det var god interesse og flere på visning, selv om den gikk under prisantydning.

– Dette var et meget flott sted mellom Blindleia og havgapet – med store utearealer. Med den sommeren vi hadde her på Sørlandet var det jo meget behagelig å være på visningene her, sier Sædberg.

– Det var også svært hyggelig å selge til en meget hyggelig tysk familie – som hadde feriert i nærområdet hos en venn fra Kristiansand – som var bosatt i Tyskland. Disse falt pladask for eiendommen – og er allerede i gang med å utvikle stedet, legger han til.

Familien håper flere tyske venner kunne oppdage Sørlandet.

To nesten like leiligheter – kun en ble solgt

Erik Bryn Johannessen, partner og eiendomsmegler i Schala, trekker frem et salg på Tåsen siste kvartal i 2018. Salget er et godt eksempel på hvor store forskjeller det kan være i samme marked innenfor et kort tidsrom.

I samme nabolag ble to tilsvarende leiligheter lagt ut for salg. Begge leilighetene hadde lik prisantydning. Leiligheten Johannessen hadde for salg gikk etter første visningshelg i oktober, mens naboen fremdeles ikke er solgt.

Prisantydningen på leiligheten Johannessen solgte var 3,9 millioner kroner og salgsprisen endte på 4,5 millioner kroner, etter en godt besøkt visning. To potensielle kjøpere kjempet mot hverandre mot slutte av budrunden.

– Begge leilighetene hadde samme planløsning og lignende standard. Dette er et godt eksempel på at det er store skiller innenfor samme tidsrom i boligmarkedet. Leilighetene overlappet nemlig så det kun skilte noen dager mellom visningene, sier Johannessen.