Fra mandag ser ikke boligannonsene på Finn.no slik ut lenger.

Er du én av mange tusen nordmenn som jevnlig titter innom boligannonsene på Finn.no? Da vil du fra og med mandag oppdage at de ikke ser ut som før.

Etter anbefaling fra Eiendom Norge og i samråd med Forbrukertilsynet endres nemlig boligannonsene fra 1. oktober.

– Forbrukertilsynet har påpekt at dagens praksis med tilsynelatende komplett og tidvis ubalansert tekst i boligannonsene er i strid med markedsføringsloven, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Vil motivere kjøperne til å lese salgsoppgaven

Annonsen skal fra nå av inneholde mindre tekst, men samtidig gjøre det enklere for interessenter å få tak i salgsoppgave med komplett informasjon om boligen.

– Når annonsen legges ut på Finn, må salgsoppgave være tilgjengelig. Den skal du kunne få tilgang til uten å måtte legge igjen navn, e-postadresse, og så videre, sier salgsdirektør for Finn eiendom, Johan Fredrik Høvås.

Undersøkelser Forbrukerrådet tidligere har gjort viser nemlig at få setter seg grundig inn i salgsoppgaven. Ved å redusere teksten i selve boligannonsen, ønsker man å motivere kjøper til å lese også denne informasjonen.

For å gjøre annonsen mest mulig oversiktlig, er det dessuten kun de viktigste faktafeltene som vises – som for eksempel størrelse, antall rom, etasje og eierform.

– Men du kan enkelt se alt ved å klikke på flere detaljer, sier Høvås.

De viktigste endringene sammenlignet med dagens annonse:

Lengden på overskriften i Finn-annonsen reduseres.

Annonsen får en begrenset tekstdel med balansert informasjon om boligen. Det skal informeres om at annonsen ikke er komplett.

Link til komplett informasjon på eiendomsmeglingsforetakets hjemmeside.

Interessenter skal kunne lese komplett digital salgsoppgave uten å legge igjen kontaktinformasjon. Hvis salgsoppgaven i tillegg skal kunne lastes ned/sendes, har foretakene mulighet for å kreve kontaktinformasjon.

Boligene kan sees i 360-gradersvisning.

Derfor er Forbrukertilsynet positiv

Forbrukertilsynet trekker frem direktelink til salgsoppgave som svært positivt ved de nye boligannonsene.

– Mange steder i landet må man gjennom en lang rekke annonser for å finne den riktige boligen. Tidligere var terskelen høy for å bestille salgsoppgave til hvert enkelt objekt, blant annet fordi man måtte legge igjen egen kontaktinformasjon, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem.

Han påpeker at det er i salgsoppgaven at viktige opplysninger og detaljer om boligen står beskrevet.

– Derfor er det selvfølgelig svært viktig at dette er lett tilgjengelig for kjøperne.

Gjedrem understreker at reglene om balansert, riktig og vesentlig informasjon i annonsene fortsatt gjelder - til tross for mindre tekst.

– Det er noe vi vil følge nøye med på.

360 graders visning

I arbeidet med å oppgradere boligannonsene, har Finn.no dessuten gjort en annen vesentlig endring: Fra nå av kan boligene sees i 360-gradersvisning.

– I tillegg har vi fått på plass et nytt felt for lokalområde. Det gir en mer presis lokasjon enn kommuner og bydeler, som for eksempel Bjørvika i stedet for Gamle Oslo, sier Høvås.

Abonnementsavisene Aftenposten, BT, Aftenbladet og FVN er i samme Schibsted-konsern som Finn.no.