Først bygde Peter Petersen tre broer i New York. Deretter ble denne hytta bygd.

bolig

Nordahl Grieg har skrevet i en hyttebok her tre ganger. En av gangene skrev han også et dikt. Det er signert Nordahl Grieg, 16 år gammel.

– Ingen tvil. Han var god kamerat og nabo med kjøpmann Peter Petersen på Hopsneset i Bergen. Siste gangen det kan dokumenteres at han var her, var da denne hytta ble bygget i 1918, sier Dag Bakketun om forfatteren fra Bergen som ble skutt ned og forsvant i Berlin under andre verdenskrig.

Bakketun og kona Olaug eier i dag den spesielle «Petersenhytten» på 140 kvadratmeter. Hytta er enorm etter datidens standard.

Gjengedal Dalføre i bygda Hyen i Gloppen kommune. Et tyvetalls fastboende. Er den innerste delen av Austredalen som begynner ved gården Å ved Hyefjorden, en arm av Nordfjord. Den nederste delen er Ommedal. Lengst inne grenser dalen mot Naustdal og Jølster i Sunnfjord. Eli Kari Gjengedal og Anstein Gjengedal er kjente personer med røtter herfra.

Ved tusenårsskiftet gikk avtalene ut, og grunneieren kjøpte ut hytta slik at æraen med rikfolk fra Bergen på ferie i Gjengedal tok slutt.

Tilbake er en spennende historie og mange minner. I dalen går det fortsatt vandrehistorier om da rikfolkene kom og bygdefolket var beskjedne.

– Det var helt andre tider med mye større forskjeller i samfunnet enn i dag. Etter mitt syn sto folk her med lua i hånda altfor lenge. De hadde ulike oppgaver når gjestene fra Bergen kom, men det dryppet lite på bygdefolket. Heller tvert om, mener Bakketun å vite.

Bjørnehistorie i to versjoner

Han forteller en historie om da Hugo Mowinckel, forretningsmann og diplomat – blant annet generalkonsul i Montenegro – var på bjørnejakt, og jaktlaget skjøt bjørn.

– Historien om jakten ble skrevet to ganger. Mowinckel laget først én historie der han skildret jakten med at «jeg satte kulen i hodet på bjørnen». I den andre historien som ble skrevet, av lokale jegere, var bjørnen allerede skutt og død da Mowinckel satte kulen i den.

Ifølge lokalhistorien ble den siste bjørnen i Gjengedalen skutt i 1905. Den norske stat bestemte seg for å utrydde bjørnen, og arten forsvant fra faunaen i vest. I dag er det bare et sjeldent streifdyr igjen. Men jaktinteressen fra overklassen i Bergen avtok ikke. I stedet gikk de over til å jakte hjort, rype og rein. Og å fiske ørret i fjellvannene.

– Da Hugo Mowinckel kom hit i 1889, var han 22 år gammel og cand.jur. Området her ble kjøpt fra danskekongen av en oppkjøper i 1735, og solgt videre til brukerne i 1737. Mowinckel sikret seg avtale for å jakte på 55.000 dekar. Han hadde også eiendom på Sandane. Men han var ute i verden i diplomati, og bodde blant annet i Montenegro. I 1917 solgte han jakt- og fiskerettene til kjøpmann Peter Petersen, forteller Bakketun. I år er det nøyaktig 100 år siden Petersenhytten ble bygget.

Peter Petersen bygget også boligen som artisten Kygo nylig ble eier av - den dyreste boligen som noen gang er solgt i Bergen.

Gamle fruer ble hele sommeren

Ifølge dagens eier av hytta kom folk i alle aldre til stedet for å feriere. Ungdommer og gamle fruer. Og de ble hele sommeren. Mowinckelhytten står fortsatt like ved den mye større Petersenhytten.

– Det var i den nasjonalromantiske tiden. De fleste fra kjøpmannsmiljøet i Bergen var her. De siste årene avtok interessen, og da vi overtok hytta, var den slitt, forteller dagens eier.

Han forteller at Petersen i avtalen hadde en klausul om at den skulle gjelde så lenge han og kona levde.

– Han giftet seg tre ganger, og avtalen ble tolket deretter. Den siste kona var ung og levde lenge. Petersen selv døde i 1978, men først i år 2000 ble det en videre avklaring, sier Bakketun. Han legger ikke skjul på at de ikke ble enige om økonomien i den videre avtalen, og at saken ble avgjort i retten. Men noe bitterhet eller nag bærer han ikke på. Han forteller at han lenge har tenkt å invitere Peter Petersens etterkommere tilbake.

Sjef for brobygging i New York

Det er en drøy båtreise fra Bergen til Hyen. Hurtigbåten bruker i dag rundt fire timer til Bremanger ved innløpet til Nordfjord. I gamle dager må det ha vært en lang dagsreise fra vestlandshovedstaden til ferieidyllen innerst i Gjengedalen.

– Det gikk båtrute fra Bergen til Sandane. Fra Sandane gikk det lokalbåt videre. De unge gikk av på Rygg og gikk over skaret, en to-tre timers tur. De eldre ble skysset med båt til Hyen og kjørt med hest og kjerre opp i enden av Gjengedalen. Bare den siste etappen gikk fort en-to timer, forteller Bakketun.

Dalen strekker seg et par mil innover. Først smal og trang. Men lengst inne der gårdene Gjengedal ligger, åpner den seg opp til et paradis med fjellandskap, støler, innsjøer og elver.

Petersenhytten ligger omkring 500 meter over havet.

– Peter Petersen var sjef for byggingen av tre av broene i New York. Han kom tilbake til Bergen for å føre videre familiebedriften. Han må ha likt seg godt i Gjengedal, siden han bygget denne hytta, rett ved siden av Mowinckelhytta. Han fikk fire lokale tømrere til å bygge den. Hytta er bygget på stedet med lokalt tømmer.