Fastrente eller flytende rente? Her er ekspertens tips.

Eksperten: Agnes Bergo

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen

Jobber som: Daglig leder i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren

Fem spørsmål og svar om fastrente og flytende rente.

1. Hva er forskjellene mellom fastrente og flytende rente?

– Velger du flytende rente, vil renten på lånet ditt endre seg i takt med det generelle rentenivået. Hvis det generelle rentenivået går opp, vil også ditt lån bli dyrere. Går det generelle rentenivået ned, får også du lavere renter på lånet ditt, sier Agnes Bergo og fortsetter:

– Hvis du velger fast rente, inngår du en avtale med banken om at renten på ditt lån ikke skal endres i en periode – uansett hva som skjer med det generelle rentenivået. Renten på lånet ditt er fast, og det må både du og banken forholde dere til.

2. Hvem bør vurdere å binde renten, og hvem bør gå for flytende rente på boliglånet?

– Å binde renten er en forsikring mot renteoppgang. Forsikringer koster penger. Vanligvis vil du betale litt mer når du velger lån med fast rente, fordi du også betaler for forsikringen. På lang sikt kan flytende rente være billigere.

– Fast rente passer for deg som vil ha forutsigbare kostnader. Det kan for eksempel være fordi din økonomi ikke tåler høyere utgifter. Men det kan også være fordi du trives med å ha en forutsigbar økonomi. Fast rente gir oversikt og kontroll, og passer for de aller fleste.

Rentepolitikk i Norge Renten steg fra rekordlave 0,5 prosent til 0,75 prosent i september 2018. Det var første gang på syv år at Norges Bank hevet styringsrenten. Neste rentehopp er varslet etter rentemøtet 21. mars 2019. Både analytikere og SSB forventer at styringsrenten skal opp med rundt 1,5 prosentpoeng innen utgangen av 2021. Kilde: Norges Bank

3. Kan man forhandle om fastrente?

– I utgangspunktet kan man forhandle om alt. Men det sitter nok langt inne for banken å gå med på lavere fastrente. Det skyldes at en avtale om fast rente er langsiktig. Risikoen for banken blir større desto lengre rentebindingsperioden er. Når risikoen blir større, går prisen opp. Derfor er det ikke vanlig å forhandle om den faste renten.

4. Hvor lenge er man normalt bundet til fastrente, og kan man bestemme bindingstiden selv?

– De fleste banker tilbyr fast rente i tre eller fem år. Noen tilbyr fast rente i ti år. Det er du som bestemmer hvor lenge du vil binde renten.

5. Hvor lang bindingstid lønner seg?

– På forhånd er det umulig å si hva som lønner seg, fordi ingen kan vite hva rentenivået er om tre, fem eller ti år. Du må vurdere hva som er viktig for deg. Hvis forutsigbarhet og ro i økonomien er viktig, er fast rente et godt alternativ.