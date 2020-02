Derfor anbefales det å vaske klær på 25 grader

bolig

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Ingun Grimstad Klepp

Jobber som: Forsker ved SIFO og Oslo Met. Har skrevet boken Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning sammen med Tone Skårdal Tobiasson.

Både klær og miljø har godt av at vi vasker på 25 grader, viser en studie fra Universitetet i Leeds, omtalt av forskning.no. Forskerne sammenlignet klær vasket i 30 minutter på 25 grader og vask i 85 minutter på 40 grader. Klærne hadde mindre fargetap når de ble vasket kortere tid på lavere temperatur, og klærne avga færre mikrofibre.

Å vaske klærne på lavere temperatur, gir altså gevinst for både miljøet og lommeboka. Klærne holder lenger og mengden mikrofiber avgitt ved vask går ned 52 prosent.

Studien ble finansiert av Procter & Gamble, som produserer flere vaskemidler. Det er en teoretisk mulighet for at det har påvirket resultatene, ifølge forskning.no.

1. Tradisjon for å bruke varmt vann

Først og fremst bør folk slutte å vaske tøy som ikke er skittent, mener Klepp. Men i noen situasjoner har du behov for å vaske.

For å få klærne rene, trenger du et samspill av vann, vaskemiddel, mekanisk arbeid og varme. Man kan sjonglere mellom elementene og bruke mer av det ene enn det andre.

For eksempel kan klærne bli rene på lav temperatur, hvis vaskeprogrammet er effektivt og vaskemiddelet fungerer.

Det er altså fullt mulig å vaske kort med lav temperatur, men nordmenn har en tradisjon for å bruke varmt vann, ifølge Klepp.

– Andre land, andre vaner. Det er en idé i Norge om at varme er det som skal til. Det stemmer til en viss grad her hjemme. I land der de bruker kaldt vann, har de andre vaskeprogrammer og -midler, sier hun.

Vaskemaskinens lange programmer er oftest energispareprogrammer, laget for å spare energi. Da er det tiden og samlet mekanikk og vann, som gir rene klær.

2. Fett trenger høy temperatur, protein lave temperaturer

Hvis man vasker oppunder kokepunktet, mot 95 grader, har det en steriliserende effekt, ifølge Klepp. Tekstiler steriliseres ikke ved 60 grader.

Men vaskemidler har ulike effekter og noen har effekter som forsterkes ved høyere temperaturer.

I tillegg vil høye temperaturer i seg selv bidra til fjerning av fett. Det er motsatt med eggehvitestoffer, ifølge Klepp. De er vanskeligere å fjerne i varme. Stivelse festes med varme, for eksempel grøt.

Hold klærne rene lenger Det aller viktigste for å spare vann, tid og energi, er å vaske sjeldnere. Her er noen tips fra Klepp: Alle klær, også sengetøy og håndklær, forblir rene lenger om de holdes tørre. Fuktighet er viktig for mikroorganismer. Om morgenen bør du få dynen unna lakenet, så det er bart og kan tørke etter natten. Håndklærne bør være tynnest mulig, så de tørker fortere.

Undertøy og treningstøy vaskes ofte på grunn av lukt. Bruk ull i stedet, anbefaler Klepp. Ull lukter minst. Det er et tips for barn også. Hold ullen tørr og luft den mellom hver bruk.

Bomull blir lett skittent, vanskelig rent, tar lett opp fuktighet og tørker sent. Samtidig tåler bomull vaskemaskinen godt.

Plagg med høy, hvit hals kan være krevende å holde rene. Plagg som sitter tett i armhulen blir det fort svettelukt i, ifølge Klepp.

Klær med mye mønster ser rene ut lenger; småflekker går ofte i ett med mønsteret. Hvitt kan være utfordrende. På svart tøy synes lo, hår og flass godt.

Tørk over flekken før den stivner. Den er vanskeligere å fjerne når den er tørr.

3. Negative sider ved vasking på lav varme

Er det vanskelige flekker eller sykdom, kan det være god grunn til å velge å vaske varmere, ifølge Klepp.

– I tillegg har man en annen fare, som nok er mye mindre enn før, at maskinen kan få en biofilm. At selve maskinen blir skitten. Derfor anbefales det at maskinene går på et varmt program iblant, sier Klepp.

Hvis maskinen er skitten, gir bakteriene en sur lukt. Bakteriene og lukten kan være vanskelig å fjerne når de først har kommet.

4. Hva er greit for deg?

Om du vil vaske på lavere temperatur, kommer an på hva du selv synes er rent, mener Klepp. Det er for eksempel enklere å holde hvite laken og sengetøy hvite hvis de vaskes med andre hvite tekstiler på høy temperatur.

– Men ikke alle er opptatt av hvite laken. Det er veldig individuelt, sier Klepp.

Er du opptatt av å leve grønnere?

Nedenfor finner du flere saker om temaet: