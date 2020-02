De er forelsket i femtitallet. Det synes på interiøret.

bolig

Astrid vokste opp på Rennesøy med en hang til gamle filmer. Ungjenta gikk rundt og drømte om å kle seg i 50- og 60-tallskjoler.

– Kjolene den gang hadde så fint snitt; smale liv og feminint uttrykk.

Hun ser ut som hun kommer rett fra 50-tallet. Tidsriktig kledd i en turkis høyhalset genser og bukse med høyt liv og oppbrettede buksekanter.

Utenpå en kåpe fra Fretex som har fått påsydd en gammel pels på ermer og krage, helt i tråd med moten på 50-tallet. I håret har hun knyttet et skjerf over de lyse, lange lokkene, slik husmoren pleide å ha da hun stelte hus og hjem.

Men selv om Astrid liker stilen, har hun ikke noe ønske å leve som kvinnene på 50-tallet.

For Jakobs del, som vokste opp i Oslo, handlet det først og fremst om gamle biler, 50-tallsmusikk og rockabillystilen. Foreldrene hans var også glad i retrodesign og samlet på gamle møbler. Han fikk det så å si inn med morsmelken, det å ta vare på tingene.

De to møttes på folkehøyskole i 2009 og fant fort ut at de delte interessen for den svunne tid. Så ble de dem. For Astrid falt pladask for gutten med rockesveisen.

Hva er da mer naturlig enn at hjemmet deres er møblert og innredet i retrostil fra 50-tallet? Tiåret som handlet om å bygge opp landet etter krigen. Den gang kjernefamilien og det nære sto i sentrum. Husmorens storhetstid.

Hvem, hva, hvor? Hvem: Astrid Marie Helland (29) og Jakob Tønder Jakobsen (30) Hva: 50-tallshus Hvor: Flateby, utenfor Oslo

Et blåmalt hus fra 50-tallet

I 2011 kjøpte paret et blåmalt funkishus fra 50-tallet med en stor tomt på landlige Flateby.

De har pusset opp huset for å få stilen fra epoken de begge er så forelsket i.

Huset ligger langs veien med utsikt til åker og eng og heter Svingen, rett og slett fordi det ligger i en sving, forklarer Astrid. Hun smetter ut i garasjen og kjører frem en gammel Ford Anglia, som for øvrig er favorittbilen her i gården. I tillegg til andre engelske biler av merket Ford fra samme tid.

Det kan lønne seg å være praktisk anlagt når en skal skape 50-tallsstilen.

Jakob er møbelsnekker, mens Astrid er bilsalmaker. Han snekrer og reparerer møbler, hun trekker og syr dem om.

Mange av møblene er funnet på loppemarked, arvet eller kjøpt brukt på nett. Noe er rett og slett oppdaget på søppelfyllingen. De fleste møblene de eier er fra siste halvdel av 50-tallet og første halvdel av 60-tallet.

Teakmøbler og amerikanske helter

Allerede i entreen får vi følelsen av å komme inn i et hjem fra fordums tid. Langs veggen står en kommode i bjørk, over henger et smalt speil i samme stil. Pent plassert ved siden av en knall gul mønstret stol, en typisk 60-tallsfarge.

Midt i stuen står en blå sofa fra 50-tallet og lenestoler rundt et smalt mahognibord. Veggene er malt i svakt turkis og prydet av bilder med amerikanske helter og gamle biler. James Dean og Marilyn Monroe – og en pinup-pike.

I hjørnet troner en trearmet lampe som også gikk under navnet tivolilampe den gang. Den samme lampen går igjen i spisestuen, men den har Astrid trukket om selv.

Den gule lenestolen i stuen fant Jakob stående ved en container på Oppsal. Stolen fikk bli med hjem til Flateby og ble plassert i godt selskap med de andre retromøblene.

Spisestuen i teak med rosa stoff er arvet fra Jakobs besteforeldre. Den skal de trekke om i mer tidsriktig stoff siden, forteller Astrid.

En hylle med tre små radioer av typen Kurèr, og en kommode med innebygget radio og skuffer fra den gang radioen var familiens samlingspunkt. Et selvfølgelig innslag i ethvert 50-tallshjem.

Når man elsker gamle biler, hva er da mer naturlig enn å la bildeler pynte opp hjemmet?

Veggene i stuen er pyntet med gamle bilskilt. Et stammer fra Jakobs oldefar, en 1935-modell Ford V8. De to andre mener paret å huske at de kjøpte på et marked.

Under stuevinduet stikker bakparten av en bil ut. Den er av merket Ford Anglia Deluxe og ble gitt dem av en venn.

Respatex og husmorstol

Det fremste kjennetegnet på 50-tallet er kanskje det sjakkrutete gulvet og det grå respatexbordet med tre fargerike stoler i samsvarende stil. Den blå stolen kan elegant forvandles til en gardintrapp.

– Husmorstolen var laget for at husmoren skulle nå opp til de øverste hyllene i kjøkkenskapet, som på den tiden vanligvis gikk opp til taket, forteller Astrid.

Da paret kjøpte huset fant de en rød hylle med skuffer til mel og krydder à la 60-tallet. Den har selvfølgelig fått æresplass på kjøkkenet over respatexen og de fargerike stolene.

Under den er det nennsomt plassert tidsriktige nips og pyntegjenstander. En blikkboks av merket Sætrekjeks, gamle bakepulverbokser og annet som minner om 50-tallets husmorkjøkken.

I gangen oppe står en rød sofa som opprinnelig var bakparten på en gammel Austin Cambridge.

Jakob og Astrid kappet av den bakre delen av bilen og bygget en sofa i bagasjerommet. Vips, så ble det en knall rød sofa som ingen andre har.

Paret har øynene med seg når de går i bruktbutikker eller tråler internett. Noen ganger finner de skatter som koster en slikk og ingenting. Andre ganger må de punge ut litt mer for å få akkurat den gjenstanden som supplerer hjemmet deres.

– Vi tar litt etter litt, og da blir det egentlig ikke så dyrt, sier Astrid.

I helgene reiser de ofte på biltreff med de gamle bilene sine, blant annet en Ford Anglia, som Jakob har eid siden han var 13 år. Om sommeren har de med seg en Lillebror campingtilhenger fra 1965, og ferierer, akkurat slik de gjorde på 50 og 60-tallet.

Slik får du stilen

Se etter:

Møbler i teak, mahogni og palisander. Respatexbord og fargerike stoler.

Trearmede stålamper, teak-seksjoner, gamle radioer/radiokabinetter. Nips og servise fra 50–60 tallet.

Her finner du tingene:

Brukthandler på nett, loppemarkeder, bruktbutikker, bruktmarkeder, containere og søppelfylling.

Ikke glem å si ifra til venner og kjente at du er på jakt etter ting.